Муфтий Татарстана: против России пытаются использовать исламский фактор
© Фото представлено Духовным управлением мусульман Республики ТатарстанМуфтий Татарстана Камиль Самигуллин
© Фото представлено Духовным управлением мусульман Республики Татарстан
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин заявил о попытках использовать мусульманский фактор против России, предпринимаемых с начала специальной военной операции на Украине.
"С начала специальной военной операции исламский фактор вообще очень активно разыгрывался против России. И хазраты (мусульманское духовенство – ред.), разумеется, ведут идеологическую борьбу против распространения принципов вседозволенности и моральной распущенности в обществе, которые стали популяризироваться в последнее время", – сказал муфтий Татарстана на конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Религиозное многоголосие и национальное единство", которая проходит в Казани.
Во время Великой Отечественной войны, отметил он, советские мусульмане, оставив свои обиды на большевиков, пошли на фронт защищать общую родину. "Мусульмане, которые сегодня сражаются в специальной военной операции, тоже должны знать, за что они ушли: чтобы защищать свою родину, на которой свободно живут и исповедуют свою веру их единоверцы", – сказал муфтий.
В конференции принимают участие более 20 экспертов из 8 стран – России, Египта, Индии, Ирана, Малайзии, ОАЭ, Сербии и Таджикистана. Среди спикеров – замглавы Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) по Северо-Западному федеральному округу лама Буда Бадмаев, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл (Наконечный), председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда и глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.