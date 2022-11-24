Рейтинг@Mail.ru
Муфтий Татарстана: против России пытаются использовать исламский фактор - РИА Новости, 24.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20221124/islam-1833931895.html
Муфтий Татарстана: против России пытаются использовать исламский фактор
Муфтий Татарстана: против России пытаются использовать исламский фактор - РИА Новости, 24.11.2022
Муфтий Татарстана: против России пытаются использовать исламский фактор
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин заявил о попытках использовать мусульманский фактор против России, предпринимаемых с начала специальной военной операции на... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T13:41
2022-11-24T13:41
республика татарстан
камиль самигуллин
россия
общество
религия
международный дискуссионный клуб "валдай"
валдай (клуб)
казань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152229/45/1522294575_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_929f1ca65d8c5ee8a565e3cb13cd7ebf.jpg
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин заявил о попытках использовать мусульманский фактор против России, предпринимаемых с начала специальной военной операции на Украине.Во время Великой Отечественной войны, отметил он, советские мусульмане, оставив свои обиды на большевиков, пошли на фронт защищать общую родину. "Мусульмане, которые сегодня сражаются в специальной военной операции, тоже должны знать, за что они ушли: чтобы защищать свою родину, на которой свободно живут и исповедуют свою веру их единоверцы", – сказал муфтий.В конференции принимают участие более 20 экспертов из 8 стран – России, Египта, Индии, Ирана, Малайзии, ОАЭ, Сербии и Таджикистана. Среди спикеров – замглавы Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) по Северо-Западному федеральному округу лама Буда Бадмаев, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл (Наконечный), председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда и глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.
https://ria.ru/20221103/islam-1828895600.html
россия
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152229/45/1522294575_36:0:947:683_1920x0_80_0_0_e47ab8bf17b510224897b8168c2a24c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
камиль самигуллин, россия, общество, религия, международный дискуссионный клуб "валдай", валдай (клуб), казань
Республика Татарстан, Камиль Самигуллин, Россия, Общество, Религия, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Валдай (клуб), Казань
13:41 24.11.2022
 

Муфтий Татарстана: против России пытаются использовать исламский фактор

© Фото представлено Духовным управлением мусульман Республики ТатарстанМуфтий Татарстана Камиль Самигуллин
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин
© Фото представлено Духовным управлением мусульман Республики Татарстан
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин заявил о попытках использовать мусульманский фактор против России, предпринимаемых с начала специальной военной операции на Украине.
"С начала специальной военной операции исламский фактор вообще очень активно разыгрывался против России. И хазраты (мусульманское духовенство – ред.), разумеется, ведут идеологическую борьбу против распространения принципов вседозволенности и моральной распущенности в обществе, которые стали популяризироваться в последнее время", – сказал муфтий Татарстана на конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Религиозное многоголосие и национальное единство", которая проходит в Казани.
Во время Великой Отечественной войны, отметил он, советские мусульмане, оставив свои обиды на большевиков, пошли на фронт защищать общую родину. "Мусульмане, которые сегодня сражаются в специальной военной операции, тоже должны знать, за что они ушли: чтобы защищать свою родину, на которой свободно живут и исповедуют свою веру их единоверцы", – сказал муфтий.
В конференции принимают участие более 20 экспертов из 8 стран – России, Египта, Индии, Ирана, Малайзии, ОАЭ, Сербии и Таджикистана. Среди спикеров – замглавы Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) по Северо-Западному федеральному округу лама Буда Бадмаев, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл (Наконечный), председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда и глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 11:16Республика Татарстан
Минниханов назвал ислам неотъемлемой составляющей российской цивилизации
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.
 
Республика ТатарстанКамиль СамигуллинРоссияОбществоРелигияМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Валдай (клуб)Казань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала