https://ria.ru/20221124/islam-1833931895.html

Муфтий Татарстана: против России пытаются использовать исламский фактор

Муфтий Татарстана: против России пытаются использовать исламский фактор - РИА Новости, 24.11.2022

Муфтий Татарстана: против России пытаются использовать исламский фактор

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин заявил о попытках использовать мусульманский фактор против России, предпринимаемых с начала специальной военной операции на... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T13:41

2022-11-24T13:41

2022-11-24T13:41

республика татарстан

камиль самигуллин

россия

общество

религия

международный дискуссионный клуб "валдай"

валдай (клуб)

казань

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин заявил о попытках использовать мусульманский фактор против России, предпринимаемых с начала специальной военной операции на Украине.Во время Великой Отечественной войны, отметил он, советские мусульмане, оставив свои обиды на большевиков, пошли на фронт защищать общую родину. "Мусульмане, которые сегодня сражаются в специальной военной операции, тоже должны знать, за что они ушли: чтобы защищать свою родину, на которой свободно живут и исповедуют свою веру их единоверцы", – сказал муфтий.В конференции принимают участие более 20 экспертов из 8 стран – России, Египта, Индии, Ирана, Малайзии, ОАЭ, Сербии и Таджикистана. Среди спикеров – замглавы Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) по Северо-Западному федеральному округу лама Буда Бадмаев, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл (Наконечный), председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда и глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.

https://ria.ru/20221103/islam-1828895600.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

камиль самигуллин, россия, общество, религия, международный дискуссионный клуб "валдай", валдай (клуб), казань