https://ria.ru/20221124/intellekt-1833982025.html
Путин призвал убрать препятствия внедрению искусственного интеллекта
Путин призвал убрать препятствия внедрению искусственного интеллекта - РИА Новости, 24.11.2022
Путин призвал убрать препятствия внедрению искусственного интеллекта
Президент России Владимир Путин призвал изменять требования и регламенты, препятствующие внедрению искусственного интеллекта. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T15:44
2022-11-24T15:44
2022-11-24T15:57
общество
технологии
искусственный интеллект
владимир путин
россия
сбер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833980699_0:32:3584:2048_1920x0_80_0_0_d3d22618dc6c29e5cdf7b8fb0c8f32bc.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал изменять требования и регламенты, препятствующие внедрению искусственного интеллекта."Прошу правительство вместе с альянсом (компаний в сфере искусственного интеллекта – ред.), разработчиками, компаниями реального сектора представить предложения по изменению конкретных нормативных требований, технологических стандартов, регламентов, других отраслевых норм, препятствующих внедрению искусственного интеллекта", - сказал Путин на конференции Сбера по искусственному интеллекту.Он отметил, что сделать это необходимо в разрезе каждой отрасли, "тогда работа будет эффективна".
https://ria.ru/20221124/putin-1833981554.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833980699_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_e069693143a2b02c5e4c120c1a7ef99a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, искусственный интеллект, владимир путин, россия, сбер
Общество, Технологии, Искусственный интеллект, Владимир Путин, Россия, Сбер
15:44 24.11.2022 (обновлено: 15:57 24.11.2022)
Путин призвал убрать препятствия внедрению искусственного интеллекта
Путин призвал изменить регламенты, препятствующие внедрению искусственного интелоекта