https://ria.ru/20221124/intellekt-1833982025.html

Путин призвал убрать препятствия внедрению искусственного интеллекта

Путин призвал убрать препятствия внедрению искусственного интеллекта - РИА Новости, 24.11.2022

Путин призвал убрать препятствия внедрению искусственного интеллекта

Президент России Владимир Путин призвал изменять требования и регламенты, препятствующие внедрению искусственного интеллекта. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T15:44

2022-11-24T15:44

2022-11-24T15:57

общество

технологии

искусственный интеллект

владимир путин

россия

сбер

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал изменять требования и регламенты, препятствующие внедрению искусственного интеллекта."Прошу правительство вместе с альянсом (компаний в сфере искусственного интеллекта – ред.), разработчиками, компаниями реального сектора представить предложения по изменению конкретных нормативных требований, технологических стандартов, регламентов, других отраслевых норм, препятствующих внедрению искусственного интеллекта", - сказал Путин на конференции Сбера по искусственному интеллекту.Он отметил, что сделать это необходимо в разрезе каждой отрасли, "тогда работа будет эффективна".

https://ria.ru/20221124/putin-1833981554.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, искусственный интеллект, владимир путин, россия, сбер