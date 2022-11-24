Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал убрать препятствия внедрению искусственного интеллекта - РИА Новости, 24.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221124/intellekt-1833982025.html
Путин призвал убрать препятствия внедрению искусственного интеллекта
Путин призвал убрать препятствия внедрению искусственного интеллекта - РИА Новости, 24.11.2022
Путин призвал убрать препятствия внедрению искусственного интеллекта
Президент России Владимир Путин призвал изменять требования и регламенты, препятствующие внедрению искусственного интеллекта. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T15:44
2022-11-24T15:57
общество
технологии
искусственный интеллект
владимир путин
россия
сбер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833980699_0:32:3584:2048_1920x0_80_0_0_d3d22618dc6c29e5cdf7b8fb0c8f32bc.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал изменять требования и регламенты, препятствующие внедрению искусственного интеллекта."Прошу правительство вместе с альянсом (компаний в сфере искусственного интеллекта – ред.), разработчиками, компаниями реального сектора представить предложения по изменению конкретных нормативных требований, технологических стандартов, регламентов, других отраслевых норм, препятствующих внедрению искусственного интеллекта", - сказал Путин на конференции Сбера по искусственному интеллекту.Он отметил, что сделать это необходимо в разрезе каждой отрасли, "тогда работа будет эффективна".
https://ria.ru/20221124/putin-1833981554.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833980699_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_e069693143a2b02c5e4c120c1a7ef99a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, искусственный интеллект, владимир путин, россия, сбер
Общество, Технологии, Искусственный интеллект, Владимир Путин, Россия, Сбер
15:44 24.11.2022 (обновлено: 15:57 24.11.2022)
 
Путин призвал убрать препятствия внедрению искусственного интеллекта

Путин призвал изменить регламенты, препятствующие внедрению искусственного интелоекта

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта"
Президент РФ Владимир Путин выступает на международной конференции Путешествие в мир искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал изменять требования и регламенты, препятствующие внедрению искусственного интеллекта.
"Прошу правительство вместе с альянсом (компаний в сфере искусственного интеллекта – ред.), разработчиками, компаниями реального сектора представить предложения по изменению конкретных нормативных требований, технологических стандартов, регламентов, других отраслевых норм, препятствующих внедрению искусственного интеллекта", - сказал Путин на конференции Сбера по искусственному интеллекту.
Он отметил, что сделать это необходимо в разрезе каждой отрасли, "тогда работа будет эффективна".
Президент РФ Владимир Путин на международной конференции Путешествие в мир искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 15:43
Путин рассказал, что нужно для перехода на современную модель развития ИИ
 
ОбществоТехнологииИскусственный интеллектВладимир ПутинРоссияСбер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала