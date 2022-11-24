https://ria.ru/20221124/intellekt-1833979951.html
Путин заявил, что Москва сделала кардинальный шаг вперед в области ИИ
Путин заявил, что Москва сделала кардинальный шаг вперед в области ИИ - РИА Новости, 24.11.2022
Путин заявил, что Москва сделала кардинальный шаг вперед в области ИИ
Москва сделала кардинальный шаг вперед в области цифровой трансформации разных сфер городского хозяйства, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T15:39
2022-11-24T15:39
2022-11-24T15:42
москва
владимир путин
искусственный интеллект
россия
общество
технологии
сбер
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Москва сделала кардинальный шаг вперед в области цифровой трансформации разных сфер городского хозяйства, заявил президент РФ Владимир Путин."Отмечу, что Москва, и сегодня еще буду обращаться к ее опыту неоднократно, сделала кардинальный шаг в области цифровой трансформации многих сфер городского хозяйства", - сказал Путин на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту.Он отметил, что в свою очередь Московская область стоит на пороге реализации знакового проекта."Речь о том, чтобы реализовать полномасштабное изменение систем управления с повсеместным, сквозным внедрением технологий искусственного интеллекта", - добавил Путин.
https://ria.ru/20221124/intellekt-1833975245.html
москва
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир путин, искусственный интеллект, россия, общество, технологии, сбер, московская область (подмосковье)
Москва, Владимир Путин, Искусственный интеллект, Россия, Общество, Технологии, Сбер, Московская область (Подмосковье)
15:39 24.11.2022 (обновлено: 15:42 24.11.2022)
Путин заявил, что Москва сделала кардинальный шаг вперед в области ИИ
Путин: Москва сделала кардинальный шаг вперед в области цифровой трансформации