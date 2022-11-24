https://ria.ru/20221124/intellekt-1833979951.html

Путин заявил, что Москва сделала кардинальный шаг вперед в области ИИ

Путин заявил, что Москва сделала кардинальный шаг вперед в области ИИ - РИА Новости, 24.11.2022

Путин заявил, что Москва сделала кардинальный шаг вперед в области ИИ

Москва сделала кардинальный шаг вперед в области цифровой трансформации разных сфер городского хозяйства, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T15:39

2022-11-24T15:39

2022-11-24T15:42

москва

владимир путин

искусственный интеллект

россия

общество

технологии

сбер

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Москва сделала кардинальный шаг вперед в области цифровой трансформации разных сфер городского хозяйства, заявил президент РФ Владимир Путин."Отмечу, что Москва, и сегодня еще буду обращаться к ее опыту неоднократно, сделала кардинальный шаг в области цифровой трансформации многих сфер городского хозяйства", - сказал Путин на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту.Он отметил, что в свою очередь Московская область стоит на пороге реализации знакового проекта."Речь о том, чтобы реализовать полномасштабное изменение систем управления с повсеместным, сквозным внедрением технологий искусственного интеллекта", - добавил Путин.

https://ria.ru/20221124/intellekt-1833975245.html

москва

россия

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир путин, искусственный интеллект, россия, общество, технологии, сбер, московская область (подмосковье)