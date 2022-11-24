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Путин заявил, что Москва сделала кардинальный шаг вперед в области ИИ - РИА Новости, 24.11.2022
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Путин заявил, что Москва сделала кардинальный шаг вперед в области ИИ
Путин заявил, что Москва сделала кардинальный шаг вперед в области ИИ - РИА Новости, 24.11.2022
Путин заявил, что Москва сделала кардинальный шаг вперед в области ИИ
Москва сделала кардинальный шаг вперед в области цифровой трансформации разных сфер городского хозяйства, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T15:39
2022-11-24T15:42
москва
владимир путин
искусственный интеллект
россия
общество
технологии
сбер
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Москва сделала кардинальный шаг вперед в области цифровой трансформации разных сфер городского хозяйства, заявил президент РФ Владимир Путин."Отмечу, что Москва, и сегодня еще буду обращаться к ее опыту неоднократно, сделала кардинальный шаг в области цифровой трансформации многих сфер городского хозяйства", - сказал Путин на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту.Он отметил, что в свою очередь Московская область стоит на пороге реализации знакового проекта."Речь о том, чтобы реализовать полномасштабное изменение систем управления с повсеместным, сквозным внедрением технологий искусственного интеллекта", - добавил Путин.
https://ria.ru/20221124/intellekt-1833975245.html
москва
россия
московская область (подмосковье)
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москва, владимир путин, искусственный интеллект, россия, общество, технологии, сбер, московская область (подмосковье)
Москва, Владимир Путин, Искусственный интеллект, Россия, Общество, Технологии, Сбер, Московская область (Подмосковье)
15:39 24.11.2022 (обновлено: 15:42 24.11.2022)
 
Путин заявил, что Москва сделала кардинальный шаг вперед в области ИИ

Путин: Москва сделала кардинальный шаг вперед в области цифровой трансформации

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Москва сделала кардинальный шаг вперед в области цифровой трансформации разных сфер городского хозяйства, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Отмечу, что Москва, и сегодня еще буду обращаться к ее опыту неоднократно, сделала кардинальный шаг в области цифровой трансформации многих сфер городского хозяйства", - сказал Путин на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту.
Он отметил, что в свою очередь Московская область стоит на пороге реализации знакового проекта.
"Речь о том, чтобы реализовать полномасштабное изменение систем управления с повсеместным, сквозным внедрением технологий искусственного интеллекта", - добавил Путин.
Президент России Владимир Путин на международной конференции Путешествие в мир искусственного интеллекта, 24 ноября 2022 года - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 15:26
Путин призвал обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта
 
МоскваВладимир ПутинИскусственный интеллектРоссияОбществоТехнологииСберМосковская область (Подмосковье)
 
 
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