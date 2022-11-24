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Путин призвал обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта - РИА Новости, 24.11.2022
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Путин призвал обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта
Путин призвал обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта - РИА Новости, 24.11.2022
Путин призвал обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта
В России необходимо массово внедрить искусственный интеллект в различные сферы жизнедеятельности, заявил президент Владимир Путин на конференции "Сбера". РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T15:26
2022-11-24T18:01
владимир путин
технологии
россия
сбер
сергей собянин
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
москва
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В России необходимо массово внедрить искусственный интеллект в различные сферы жизнедеятельности, заявил президент Владимир Путин на конференции "Сбера".По его словам, такая задача ставится на ближайшие десять лет.В связи с этим президент дал несколько поручений.Кроме того, глава государства призвал оказывать поддержку отечественным производителям, создающим облачные технологии. Он также поручил изменить требования и регламенты, препятствующие внедрению искусственного интеллекта.Помимо этого, Путин подчеркнул, что каждый национальный проект и государственная программа должны содержать меры по расширению применения новых технологий, а компании должны отражать это в своих инвестиционных планах. Также глава государства предложил учредить ежегодную премию ученым, инженерам и компаниям, работающим в сфере искусственного интеллекта. Президент попросил мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева использовать площадку Госсовета для внедрения их опыта использования искусственного интеллекта в другие регионы. Он отметил, что столица сделала кардинальный шаг вперед в области цифровой трансформации различных сфер городского хозяйства. В свою очередь, Московская область стоит на пороге реализации знакового проекта с повсеместным внедрением технологий искусственного интеллекта, подчеркнул глава государства.Лидер страны добавил, что сегодня у России есть научные достижения и уникальные исследователи, которые создают "прорывные технологии новой эпохи". По словам президента, по определенным направлениям в сфере искусственного интеллекта страна ушла вперед и эти усилия необходимо наращивать. Путин подчеркнул, что значение прорывов в этой области колоссальное, так как от них зависит место России в мире и ее суверенитет.
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владимир путин, технологии, россия, сбер, сергей собянин, андрей воробьев, московская область (подмосковье), москва, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ржд
Владимир Путин, Технологии, Россия, Сбер, Сергей Собянин, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Москва, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", РЖД
15:26 24.11.2022 (обновлено: 18:01 24.11.2022)
 
Путин призвал обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта

Путин призвал обеспечить массовое внедрение ИИ на предстоящие десять лет

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта", 24 ноября 2022 года
Президент России Владимир Путин на международной конференции Путешествие в мир искусственного интеллекта, 24 ноября 2022 года - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта", 24 ноября 2022 года
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В России необходимо массово внедрить искусственный интеллект в различные сферы жизнедеятельности, заявил президент Владимир Путин на конференции "Сбера".
По его словам, такая задача ставится на ближайшие десять лет.

"Оно (внедрение. — Прим. ред.) должно охватить все отрасли экономики, социальной сферы и систему госуправления", — сказал глава государства.

В связи с этим президент дал несколько поручений.
  • Правительство должно организовать переход госорганов на систему искусственного интеллекта с применением платформенного подхода.
  • Также кабинету министров необходимо обновить стратегии цифровой трансформации во всех сферах, включая промышленность, с учетом развития искусственного интеллекта.
  • Правительству и Альянсу в сфере искусственного интеллекта поручено разработать рейтинг вузов по качеству компетенций подготовки специалистов в этой области.
  • Федеральной налоговой службе дана задача внимательно отслеживать удобство и быстроту разрабатываемых инструментов для бизнеса в области искусственного интеллекта.
  • Министерству здравоохранения необходимо уделить особое внимание цифровизации и использованию технологических решений, особенно в первичном звене.
  • "Росатому" и РЖД совместно с университетами поручено провести конференцию по новым технологиям вычисления и передачи данных.
Кроме того, глава государства призвал оказывать поддержку отечественным производителям, создающим облачные технологии. Он также поручил изменить требования и регламенты, препятствующие внедрению искусственного интеллекта.
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Помимо этого, Путин подчеркнул, что каждый национальный проект и государственная программа должны содержать меры по расширению применения новых технологий, а компании должны отражать это в своих инвестиционных планах. Также глава государства предложил учредить ежегодную премию ученым, инженерам и компаниям, работающим в сфере искусственного интеллекта.
Президент попросил мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева использовать площадку Госсовета для внедрения их опыта использования искусственного интеллекта в другие регионы. Он отметил, что столица сделала кардинальный шаг вперед в области цифровой трансформации различных сфер городского хозяйства. В свою очередь, Московская область стоит на пороге реализации знакового проекта с повсеместным внедрением технологий искусственного интеллекта, подчеркнул глава государства.
Лидер страны добавил, что сегодня у России есть научные достижения и уникальные исследователи, которые создают "прорывные технологии новой эпохи". По словам президента, по определенным направлениям в сфере искусственного интеллекта страна ушла вперед и эти усилия необходимо наращивать. Путин подчеркнул, что значение прорывов в этой области колоссальное, так как от них зависит место России в мире и ее суверенитет.
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Владимир ПутинТехнологииРоссияСберСергей СобянинАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)МоскваГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РЖД
 
 
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