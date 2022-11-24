https://ria.ru/20221124/intellekt-1833975245.html

Путин призвал обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта

Путин призвал обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта - РИА Новости, 24.11.2022

Путин призвал обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта

В России необходимо массово внедрить искусственный интеллект в различные сферы жизнедеятельности, заявил президент Владимир Путин на конференции "Сбера". РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T15:26

2022-11-24T15:26

2022-11-24T18:01

владимир путин

технологии

россия

сбер

сергей собянин

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

москва

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В России необходимо массово внедрить искусственный интеллект в различные сферы жизнедеятельности, заявил президент Владимир Путин на конференции "Сбера".По его словам, такая задача ставится на ближайшие десять лет.В связи с этим президент дал несколько поручений.Кроме того, глава государства призвал оказывать поддержку отечественным производителям, создающим облачные технологии. Он также поручил изменить требования и регламенты, препятствующие внедрению искусственного интеллекта.Помимо этого, Путин подчеркнул, что каждый национальный проект и государственная программа должны содержать меры по расширению применения новых технологий, а компании должны отражать это в своих инвестиционных планах. Также глава государства предложил учредить ежегодную премию ученым, инженерам и компаниям, работающим в сфере искусственного интеллекта. Президент попросил мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева использовать площадку Госсовета для внедрения их опыта использования искусственного интеллекта в другие регионы. Он отметил, что столица сделала кардинальный шаг вперед в области цифровой трансформации различных сфер городского хозяйства. В свою очередь, Московская область стоит на пороге реализации знакового проекта с повсеместным внедрением технологий искусственного интеллекта, подчеркнул глава государства.Лидер страны добавил, что сегодня у России есть научные достижения и уникальные исследователи, которые создают "прорывные технологии новой эпохи". По словам президента, по определенным направлениям в сфере искусственного интеллекта страна ушла вперед и эти усилия необходимо наращивать. Путин подчеркнул, что значение прорывов в этой области колоссальное, так как от них зависит место России в мире и ее суверенитет.

https://ria.ru/20220916/sirius-1817271415.html

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