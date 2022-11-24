15:26 24.11.2022 (обновлено: 18:01 24.11.2022)
Путин призвал обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта
Путин призвал обеспечить массовое внедрение ИИ на предстоящие десять лет
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта", 24 ноября 2022 года
Президент России Владимир Путин на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта", 24 ноября 2022 года
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В России необходимо массово внедрить искусственный интеллект в различные сферы жизнедеятельности, заявил президент Владимир Путин на конференции "Сбера".
По его словам, такая задача ставится на ближайшие десять лет.
"Оно (внедрение. — Прим. ред.) должно охватить все отрасли экономики, социальной сферы и систему госуправления", — сказал глава государства.
В связи с этим президент дал несколько поручений.
- —Правительство должно организовать переход госорганов на систему искусственного интеллекта с применением платформенного подхода.
- —Также кабинету министров необходимо обновить стратегии цифровой трансформации во всех сферах, включая промышленность, с учетом развития искусственного интеллекта.
- —Правительству и Альянсу в сфере искусственного интеллекта поручено разработать рейтинг вузов по качеству компетенций подготовки специалистов в этой области.
- —Федеральной налоговой службе дана задача внимательно отслеживать удобство и быстроту разрабатываемых инструментов для бизнеса в области искусственного интеллекта.
- —Министерству здравоохранения необходимо уделить особое внимание цифровизации и использованию технологических решений, особенно в первичном звене.
- —"Росатому" и РЖД совместно с университетами поручено провести конференцию по новым технологиям вычисления и передачи данных.
Кроме того, глава государства призвал оказывать поддержку отечественным производителям, создающим облачные технологии. Он также поручил изменить требования и регламенты, препятствующие внедрению искусственного интеллекта.
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Помимо этого, Путин подчеркнул, что каждый национальный проект и государственная программа должны содержать меры по расширению применения новых технологий, а компании должны отражать это в своих инвестиционных планах. Также глава государства предложил учредить ежегодную премию ученым, инженерам и компаниям, работающим в сфере искусственного интеллекта.
Президент попросил мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева использовать площадку Госсовета для внедрения их опыта использования искусственного интеллекта в другие регионы. Он отметил, что столица сделала кардинальный шаг вперед в области цифровой трансформации различных сфер городского хозяйства. В свою очередь, Московская область стоит на пороге реализации знакового проекта с повсеместным внедрением технологий искусственного интеллекта, подчеркнул глава государства.
Лидер страны добавил, что сегодня у России есть научные достижения и уникальные исследователи, которые создают "прорывные технологии новой эпохи". По словам президента, по определенным направлениям в сфере искусственного интеллекта страна ушла вперед и эти усилия необходимо наращивать. Путин подчеркнул, что значение прорывов в этой области колоссальное, так как от них зависит место России в мире и ее суверенитет.
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