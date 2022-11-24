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В Ингушетии в 2023 году построят три новых дома культуры - РИА Новости, 24.11.2022
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В Ингушетии в 2023 году построят три новых дома культуры
В Ингушетии в 2023 году построят три новых дома культуры - РИА Новости, 24.11.2022
В Ингушетии в 2023 году построят три новых дома культуры
Власти Ингушетии направят почти 70 миллионов рублей в 2023 году на строительство трех и капремонт одного сельского дома культуры, сообщила пресс-служба главы... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T17:50
2022-11-24T17:50
россия
назрань
малгобек
махмуд-али калиматов
общество
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 24 ноя – РИА Новости. Власти Ингушетии направят почти 70 миллионов рублей в 2023 году на строительство трех и капремонт одного сельского дома культуры, сообщила пресс-служба главы региона."Новый дом культуры на 220 посадочных мест начнут строить в 2023 году в высокогорном сельском поселении Джейрах. Кроме того, в следующем году новые дома культуры откроются в отдаленных сельских поселениях Даттых и Гейрбек-Юрт, а в сельском поселении Инарки проведут капитальный ремонт старого дома культуры", - говорится в сообщении.Уточняется, что на строительство и ремонт домов культуры из федерального бюджета республике выделяется более 69,8 миллиона рублей. Кроме того, в Минкультуры России направлены заявки на выделение средств на строительство административного здания для мемориального комплекса жертвам репрессий в Назрани, капитальный ремонт здания музея изобразительных искусств в Карабулаке, музея краеведения и Центра театра, кино и креативных индустрий на общую сумму более 123,7 миллиона рублей."Культурное развитие играет важную роль в становлении народа, воспитании всесторонне развитых детей, молодежи. Нам необходимо строить новые объекты культуры и поддерживать старые, уделять внимание реализации различных культурных проектов. Таким образом, мы закладываем прочный фундамент под будущие поколения. Особенно важно развивать в этом направлении сельские поселения, здесь нужно создавать культурные объекты и обеспечить жителям возможность культурно проводить свой досуг", - отметил глава республики Махмуд-Али Калиматов.По данным регионального минкульта, в 2022 году по линии нацпроекта "Культура" в Ингушетии завершен капремонт детской школы искусств в Карабулаке на сумму более 21,3 миллиона рублей, музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами оснащена детская школа искусств в Малгобеке. Также проведен капитальный ремонт домов культуры в селениях Нижние Ачалуки и Пседах. Для Национальной библиотеки республики закуплено более 6,3 тысяч новых книг на 2,8 миллиона рублей.
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россия
назрань
малгобек
республика ингушетия
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россия, назрань, малгобек, махмуд-али калиматов, общество, республика ингушетия
Россия, Назрань, Малгобек, Махмуд-Али Калиматов, Общество, Республика Ингушетия
17:50 24.11.2022
 
В Ингушетии в 2023 году построят три новых дома культуры

В Ингушетии в 2023 году построят три новых дома культуры и один отремонтируют

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРемонт
Ремонт
© РИА Новости
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Ремонт. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 24 ноя – РИА Новости. Власти Ингушетии направят почти 70 миллионов рублей в 2023 году на строительство трех и капремонт одного сельского дома культуры, сообщила пресс-служба главы региона.
"Новый дом культуры на 220 посадочных мест начнут строить в 2023 году в высокогорном сельском поселении Джейрах. Кроме того, в следующем году новые дома культуры откроются в отдаленных сельских поселениях Даттых и Гейрбек-Юрт, а в сельском поселении Инарки проведут капитальный ремонт старого дома культуры", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на строительство и ремонт домов культуры из федерального бюджета республике выделяется более 69,8 миллиона рублей. Кроме того, в Минкультуры России направлены заявки на выделение средств на строительство административного здания для мемориального комплекса жертвам репрессий в Назрани, капитальный ремонт здания музея изобразительных искусств в Карабулаке, музея краеведения и Центра театра, кино и креативных индустрий на общую сумму более 123,7 миллиона рублей.
"Культурное развитие играет важную роль в становлении народа, воспитании всесторонне развитых детей, молодежи. Нам необходимо строить новые объекты культуры и поддерживать старые, уделять внимание реализации различных культурных проектов. Таким образом, мы закладываем прочный фундамент под будущие поколения. Особенно важно развивать в этом направлении сельские поселения, здесь нужно создавать культурные объекты и обеспечить жителям возможность культурно проводить свой досуг", - отметил глава республики Махмуд-Али Калиматов.
По данным регионального минкульта, в 2022 году по линии нацпроекта "Культура" в Ингушетии завершен капремонт детской школы искусств в Карабулаке на сумму более 21,3 миллиона рублей, музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами оснащена детская школа искусств в Малгобеке. Также проведен капитальный ремонт домов культуры в селениях Нижние Ачалуки и Пседах. Для Национальной библиотеки республики закуплено более 6,3 тысяч новых книг на 2,8 миллиона рублей.
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