https://ria.ru/20221124/ingushetiya-1834029159.html

В Ингушетии в 2023 году построят три новых дома культуры

В Ингушетии в 2023 году построят три новых дома культуры - РИА Новости, 24.11.2022

В Ингушетии в 2023 году построят три новых дома культуры

Власти Ингушетии направят почти 70 миллионов рублей в 2023 году на строительство трех и капремонт одного сельского дома культуры, сообщила пресс-служба главы... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T17:50

2022-11-24T17:50

2022-11-24T17:50

россия

назрань

малгобек

махмуд-али калиматов

общество

республика ингушетия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807179465_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ee8e0f82c7c047b8d39aa9fc6ed38dcb.jpg

НАЛЬЧИК, 24 ноя – РИА Новости. Власти Ингушетии направят почти 70 миллионов рублей в 2023 году на строительство трех и капремонт одного сельского дома культуры, сообщила пресс-служба главы региона."Новый дом культуры на 220 посадочных мест начнут строить в 2023 году в высокогорном сельском поселении Джейрах. Кроме того, в следующем году новые дома культуры откроются в отдаленных сельских поселениях Даттых и Гейрбек-Юрт, а в сельском поселении Инарки проведут капитальный ремонт старого дома культуры", - говорится в сообщении.Уточняется, что на строительство и ремонт домов культуры из федерального бюджета республике выделяется более 69,8 миллиона рублей. Кроме того, в Минкультуры России направлены заявки на выделение средств на строительство административного здания для мемориального комплекса жертвам репрессий в Назрани, капитальный ремонт здания музея изобразительных искусств в Карабулаке, музея краеведения и Центра театра, кино и креативных индустрий на общую сумму более 123,7 миллиона рублей."Культурное развитие играет важную роль в становлении народа, воспитании всесторонне развитых детей, молодежи. Нам необходимо строить новые объекты культуры и поддерживать старые, уделять внимание реализации различных культурных проектов. Таким образом, мы закладываем прочный фундамент под будущие поколения. Особенно важно развивать в этом направлении сельские поселения, здесь нужно создавать культурные объекты и обеспечить жителям возможность культурно проводить свой досуг", - отметил глава республики Махмуд-Али Калиматов.По данным регионального минкульта, в 2022 году по линии нацпроекта "Культура" в Ингушетии завершен капремонт детской школы искусств в Карабулаке на сумму более 21,3 миллиона рублей, музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами оснащена детская школа искусств в Малгобеке. Также проведен капитальный ремонт домов культуры в селениях Нижние Ачалуки и Пседах. Для Национальной библиотеки республики закуплено более 6,3 тысяч новых книг на 2,8 миллиона рублей.

https://ria.ru/20221110/pomosch-1830597479.html

россия

назрань

малгобек

республика ингушетия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, назрань, малгобек, махмуд-али калиматов, общество, республика ингушетия