В Ингушетии в 2023 году построят три новых дома культуры
В Ингушетии в 2023 году построят три новых дома культуры и один отремонтируют
© РИА Новости
Ремонт. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 24 ноя – РИА Новости. Власти Ингушетии направят почти 70 миллионов рублей в 2023 году на строительство трех и капремонт одного сельского дома культуры, сообщила пресс-служба главы региона.
"Новый дом культуры на 220 посадочных мест начнут строить в 2023 году в высокогорном сельском поселении Джейрах. Кроме того, в следующем году новые дома культуры откроются в отдаленных сельских поселениях Даттых и Гейрбек-Юрт, а в сельском поселении Инарки проведут капитальный ремонт старого дома культуры", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на строительство и ремонт домов культуры из федерального бюджета республике выделяется более 69,8 миллиона рублей. Кроме того, в Минкультуры России направлены заявки на выделение средств на строительство административного здания для мемориального комплекса жертвам репрессий в Назрани, капитальный ремонт здания музея изобразительных искусств в Карабулаке, музея краеведения и Центра театра, кино и креативных индустрий на общую сумму более 123,7 миллиона рублей.
"Культурное развитие играет важную роль в становлении народа, воспитании всесторонне развитых детей, молодежи. Нам необходимо строить новые объекты культуры и поддерживать старые, уделять внимание реализации различных культурных проектов. Таким образом, мы закладываем прочный фундамент под будущие поколения. Особенно важно развивать в этом направлении сельские поселения, здесь нужно создавать культурные объекты и обеспечить жителям возможность культурно проводить свой досуг", - отметил глава республики Махмуд-Али Калиматов.
По данным регионального минкульта, в 2022 году по линии нацпроекта "Культура" в Ингушетии завершен капремонт детской школы искусств в Карабулаке на сумму более 21,3 миллиона рублей, музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами оснащена детская школа искусств в Малгобеке. Также проведен капитальный ремонт домов культуры в селениях Нижние Ачалуки и Пседах. Для Национальной библиотеки республики закуплено более 6,3 тысяч новых книг на 2,8 миллиона рублей.