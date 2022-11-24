https://ria.ru/20221124/infrastruktura-1833998970.html

В Тверской области развивают цифровую инфраструктуру

В Тверской области развивают цифровую инфраструктуру - РИА Новости, 24.11.2022

В Тверской области развивают цифровую инфраструктуру

Тверская область активно развивает цифровую инфраструктуру, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T16:25

2022-11-24T16:25

2022-11-24T16:25

тверская область

тверская область

игорь руденя

экономика

технологии

it-компании

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760398624_0:0:1300:731_1920x0_80_0_0_085bf53099db98f4023d4414027a3cb1.jpg

ТВЕРЬ, 24 ноя – РИА Новости. Тверская область активно развивает цифровую инфраструктуру, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в результате создания новых центров обработки данных увеличились вычислительные мощности региона, укрепился тренд на формирование новых высокотехнологичных компетенций, Тверская область повысила свою привлекательность для локации крупных IT-компаний.В регионе созданы дополнительные условия для привлечения на территорию Верхневолжья высокотехнологичных компаний. В частности, предоставляются субсидии для IT-компаний, которые переносят свое производство в Верхневолжье из других областей. Им в течение пяти лет оказывается поддержка в размере 50% от прироста НДФЛ к размеру налога за предшествующий год.Среди лидеров цифровизации - предприятия, работающие в сфере торговли, документооборота, общепита, управлениями гостиницами, продажами, производством.В настоящее время в колледжах и высших учебных заведения региона по IT-специальностям обучается свыше 3,2 тысячи человек.В Тверской области создан производственно-образовательный кластер информационно-коммуникативных технологий, базой для которого выступают IT-кафедры и отделения в 14 колледжах и российские IT-компании.

https://ria.ru/20220616/investproekt-1795821616.html

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тверская область, игорь руденя, экономика, технологии, it-компании