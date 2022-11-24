https://ria.ru/20221124/infrastruktura-1833998970.html
В Тверской области развивают цифровую инфраструктуру
В Тверской области развивают цифровую инфраструктуру - РИА Новости, 24.11.2022
В Тверской области развивают цифровую инфраструктуру
Тверская область активно развивает цифровую инфраструктуру, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T16:25
2022-11-24T16:25
2022-11-24T16:25
тверская область
тверская область
игорь руденя
экономика
технологии
it-компании
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ТВЕРЬ, 24 ноя – РИА Новости. Тверская область активно развивает цифровую инфраструктуру, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в результате создания новых центров обработки данных увеличились вычислительные мощности региона, укрепился тренд на формирование новых высокотехнологичных компетенций, Тверская область повысила свою привлекательность для локации крупных IT-компаний.В регионе созданы дополнительные условия для привлечения на территорию Верхневолжья высокотехнологичных компаний. В частности, предоставляются субсидии для IT-компаний, которые переносят свое производство в Верхневолжье из других областей. Им в течение пяти лет оказывается поддержка в размере 50% от прироста НДФЛ к размеру налога за предшествующий год.Среди лидеров цифровизации - предприятия, работающие в сфере торговли, документооборота, общепита, управлениями гостиницами, продажами, производством.В настоящее время в колледжах и высших учебных заведения региона по IT-специальностям обучается свыше 3,2 тысячи человек.В Тверской области создан производственно-образовательный кластер информационно-коммуникативных технологий, базой для которого выступают IT-кафедры и отделения в 14 колледжах и российские IT-компании.
https://ria.ru/20220616/investproekt-1795821616.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверская область, игорь руденя, экономика, технологии, it-компании
Тверская область, Тверская область, Игорь Руденя, Экономика, Технологии, IT-компании
ТВЕРЬ, 24 ноя – РИА Новости. Тверская область активно развивает цифровую инфраструктуру, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
"Цифровизация должна идти одновременно с созданием отечественных технологий и программных продуктов. Тверская область активно развивает отрасль информационных технологий. Сегодня на территорию региона пришли и работают компании, которые создают программную и элементную базу уже в современных условиях", - сказал во вторник Руденя на заседании регионального правительства, на котором рассматривался ход реализации национальной программы "Цифровая экономика" в Тверской области.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в результате создания новых центров обработки данных увеличились вычислительные мощности региона, укрепился тренд на формирование новых высокотехнологичных компетенций, Тверская область повысила свою привлекательность для локации крупных IT-компаний.
В регионе созданы дополнительные условия для привлечения на территорию Верхневолжья
высокотехнологичных компаний. В частности, предоставляются субсидии для IT-компаний, которые переносят свое производство в Верхневолжье из других областей. Им в течение пяти лет оказывается поддержка в размере 50% от прироста НДФЛ к размеру налога за предшествующий год.
Среди лидеров цифровизации - предприятия, работающие в сфере торговли, документооборота, общепита, управлениями гостиницами, продажами, производством.
В настоящее время в колледжах и высших учебных заведения региона по IT-специальностям обучается свыше 3,2 тысячи человек.
В Тверской области создан производственно-образовательный кластер информационно-коммуникативных технологий, базой для которого выступают IT-кафедры и отделения в 14 колледжах и российские IT-компании.