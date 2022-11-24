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Путин предложил использовать ИИ вместо людей на вредных производствах - РИА Новости, 24.11.2022
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Путин предложил использовать ИИ вместо людей на вредных производствах
Путин предложил использовать ИИ вместо людей на вредных производствах - РИА Новости, 24.11.2022
Путин предложил использовать ИИ вместо людей на вредных производствах
Президент России Владимир Путин предложил больше использовать искусственный интеллект вместо людей на местах с вредными условиями производства. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T16:02
2022-11-24T16:02
технологии
владимир путин
россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил больше использовать искусственный интеллект вместо людей на местах с вредными условиями производства."Повсеместное, широкое использование передовых решений призвано прежде всего повышать уровень жизни, создавать новые возможности для людей", - сказал Путин на конференции Сбера по искусственному интеллекту, добавив, что внедрение необходимых систем и промышленных роботов, а также автоматизированных рабочих мест "должно сократить объем рутинных функций, свести к минимуму работу человека на вредных и опасных участках производства".Также он отметил, что следствием внедрения искусственного интеллекта и роботизации становится не рост безработицы, а появление новых более творческих, содержательных и интересных профессий, высококвалифицированных рабочих мест.
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технологии, владимир путин, россия
Технологии, Владимир Путин, Россия
16:02 24.11.2022
 
Путин предложил использовать ИИ вместо людей на вредных производствах

Путин предложил больше использовать искусственный интеллект на местах с вредными условиями

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта"
Президент РФ Владимир Путин на международной конференции Путешествие в мир искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил больше использовать искусственный интеллект вместо людей на местах с вредными условиями производства.
"Повсеместное, широкое использование передовых решений призвано прежде всего повышать уровень жизни, создавать новые возможности для людей", - сказал Путин на конференции Сбера по искусственному интеллекту, добавив, что внедрение необходимых систем и промышленных роботов, а также автоматизированных рабочих мест "должно сократить объем рутинных функций, свести к минимуму работу человека на вредных и опасных участках производства".
Также он отметил, что следствием внедрения искусственного интеллекта и роботизации становится не рост безработицы, а появление новых более творческих, содержательных и интересных профессий, высококвалифицированных рабочих мест.
Президент РФ Владимир Путин выступает на международной конференции Путешествие в мир искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
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