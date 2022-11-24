Путин предложил использовать ИИ вместо людей на вредных производствах
Путин предложил больше использовать искусственный интеллект на местах с вредными условиями
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта"
Президент РФ Владимир Путин на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта"
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил больше использовать искусственный интеллект вместо людей на местах с вредными условиями производства.
"Повсеместное, широкое использование передовых решений призвано прежде всего повышать уровень жизни, создавать новые возможности для людей", - сказал Путин на конференции Сбера по искусственному интеллекту, добавив, что внедрение необходимых систем и промышленных роботов, а также автоматизированных рабочих мест "должно сократить объем рутинных функций, свести к минимуму работу человека на вредных и опасных участках производства".
Также он отметил, что следствием внедрения искусственного интеллекта и роботизации становится не рост безработицы, а появление новых более творческих, содержательных и интересных профессий, высококвалифицированных рабочих мест.