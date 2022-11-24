https://ria.ru/20221124/ii-1833987848.html

Путин предложил использовать ИИ вместо людей на вредных производствах

Путин предложил использовать ИИ вместо людей на вредных производствах - РИА Новости, 24.11.2022

Путин предложил использовать ИИ вместо людей на вредных производствах

Президент России Владимир Путин предложил больше использовать искусственный интеллект вместо людей на местах с вредными условиями производства. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T16:02

2022-11-24T16:02

2022-11-24T16:02

технологии

владимир путин

россия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил больше использовать искусственный интеллект вместо людей на местах с вредными условиями производства."Повсеместное, широкое использование передовых решений призвано прежде всего повышать уровень жизни, создавать новые возможности для людей", - сказал Путин на конференции Сбера по искусственному интеллекту, добавив, что внедрение необходимых систем и промышленных роботов, а также автоматизированных рабочих мест "должно сократить объем рутинных функций, свести к минимуму работу человека на вредных и опасных участках производства".Также он отметил, что следствием внедрения искусственного интеллекта и роботизации становится не рост безработицы, а появление новых более творческих, содержательных и интересных профессий, высококвалифицированных рабочих мест.

https://ria.ru/20221124/intellekt-1833982025.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

технологии, владимир путин, россия