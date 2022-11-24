https://ria.ru/20221124/ii-1833984780.html

Все нацпроекты должны должны содержать меры по внедрению ИИ, заявил Путин

Все нацпроекты должны должны содержать меры по внедрению ИИ, заявил Путин - РИА Новости, 24.11.2022

Все нацпроекты должны должны содержать меры по внедрению ИИ, заявил Путин

Каждый национальный проект и государственная программа должны содержать меры по внедрению искусственного интеллекта, а компании должны отразить это в своих... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T15:52

2022-11-24T15:52

2022-11-24T16:15

владимир путин

искусственный интеллект

технологии

россия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Каждый национальный проект и государственная программа должны содержать меры по внедрению искусственного интеллекта, а компании должны отразить это в своих инвестиционных планах, заявил президент России Владимир Путин."Каждый национальный проект и государственная программа должны содержать меры по внедрению искусственного интеллекта. Каждая отрасль, предприятие, организация должны быстрее перестраивать свои взгляды и подходы. Отрабатывать и отбрасыват, мешающие двигаться вперед шаблоны и, безусловно, каждый день учиться новому. В этой связи считаю, что каждый национальный проект, государственная программа должны содержать конкретные меры на внедрение в отраслях технологии искусственного интеллекта", - сказал президент на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту.Он также подчеркнул, что крупнейшие компании в своих инвестиционных планах в качестве одного из ключевых приоритетов должны обозначить внедрение технологий в сфере искусственного интеллекта."Средства у них есть, они не маленькие, и нужно их обязательно использовать для решения тех задач, для обсуждения которых мы здесь собрались", - добавил Путин.

https://ria.ru/20221124/ii-1833984671.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, искусственный интеллект, технологии, россия