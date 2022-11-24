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Все нацпроекты должны должны содержать меры по внедрению ИИ, заявил Путин - РИА Новости, 24.11.2022
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Все нацпроекты должны должны содержать меры по внедрению ИИ, заявил Путин
Все нацпроекты должны должны содержать меры по внедрению ИИ, заявил Путин - РИА Новости, 24.11.2022
Все нацпроекты должны должны содержать меры по внедрению ИИ, заявил Путин
Каждый национальный проект и государственная программа должны содержать меры по внедрению искусственного интеллекта, а компании должны отразить это в своих... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T15:52
2022-11-24T16:15
владимир путин
искусственный интеллект
технологии
россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Каждый национальный проект и государственная программа должны содержать меры по внедрению искусственного интеллекта, а компании должны отразить это в своих инвестиционных планах, заявил президент России Владимир Путин."Каждый национальный проект и государственная программа должны содержать меры по внедрению искусственного интеллекта. Каждая отрасль, предприятие, организация должны быстрее перестраивать свои взгляды и подходы. Отрабатывать и отбрасыват, мешающие двигаться вперед шаблоны и, безусловно, каждый день учиться новому. В этой связи считаю, что каждый национальный проект, государственная программа должны содержать конкретные меры на внедрение в отраслях технологии искусственного интеллекта", - сказал президент на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту.Он также подчеркнул, что крупнейшие компании в своих инвестиционных планах в качестве одного из ключевых приоритетов должны обозначить внедрение технологий в сфере искусственного интеллекта."Средства у них есть, они не маленькие, и нужно их обязательно использовать для решения тех задач, для обсуждения которых мы здесь собрались", - добавил Путин.
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владимир путин, искусственный интеллект, технологии, россия
Владимир Путин, Искусственный интеллект, Технологии, Россия
15:52 24.11.2022 (обновлено: 16:15 24.11.2022)
 
Все нацпроекты должны должны содержать меры по внедрению ИИ, заявил Путин

Путин: каждый нацпроект и госпрограмма должны содержать меры по внедрению ИИ

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта"
Президент РФ Владимир Путин на международной конференции Путешествие в мир искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта"
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Каждый национальный проект и государственная программа должны содержать меры по внедрению искусственного интеллекта, а компании должны отразить это в своих инвестиционных планах, заявил президент России Владимир Путин.
"Каждый национальный проект и государственная программа должны содержать меры по внедрению искусственного интеллекта. Каждая отрасль, предприятие, организация должны быстрее перестраивать свои взгляды и подходы. Отрабатывать и отбрасыват, мешающие двигаться вперед шаблоны и, безусловно, каждый день учиться новому. В этой связи считаю, что каждый национальный проект, государственная программа должны содержать конкретные меры на внедрение в отраслях технологии искусственного интеллекта", - сказал президент на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту.
Он также подчеркнул, что крупнейшие компании в своих инвестиционных планах в качестве одного из ключевых приоритетов должны обозначить внедрение технологий в сфере искусственного интеллекта.
"Средства у них есть, они не маленькие, и нужно их обязательно использовать для решения тех задач, для обсуждения которых мы здесь собрались", - добавил Путин.
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Владимир ПутинИскусственный интеллектТехнологииРоссия
 
 
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