Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал наращивать усилия в сфере искусственного интеллекта - РИА Новости, 24.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221124/ii-1833972224.html
Путин призвал наращивать усилия в сфере искусственного интеллекта
Путин призвал наращивать усилия в сфере искусственного интеллекта - РИА Новости, 24.11.2022
Путин призвал наращивать усилия в сфере искусственного интеллекта
Россия по определенным направлениям ушла вперед в сфере искусственного интеллекта, надо обязательно наращивать эти усилия, сообщил президент России Владимир... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T15:19
2022-11-24T15:42
технологии
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824128560_0:72:3149:1843_1920x0_80_0_0_8200240d8c6b717114621bb37f3b5820.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия по определенным направлениям ушла вперед в сфере искусственного интеллекта, надо обязательно наращивать эти усилия, сообщил президент России Владимир Путин."По некоторым направлениям в этой области, как я уже сказал, мы идем на шаг впереди некоторых других стран, и нам нужно обязательно наращивать наши усилия. Конкретные решения, совместные шаги на этот счет, мы сегодня безусловно будем говорить на этот счет, наверное, будем обсуждать, будем двигаться в этом направлении без всякого сомнения", - сказал Путин на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту.Также Путин отметил заинтересованность людей из-за рубежа на происходящие в России события в сфере развития искусственного интеллекта."В некоторые моменты даже таких интересантов за границей больше, чем у нас, но ничего удивительного здесь нет, развиваем. Правда по определенным направлениям вперед ушли уже, но где-то нам предстоит еще чего-то догонять", - сказал Путин.Президент отметил, что значение прорывов в сфере искусственного интеллекта колоссальное, от успеха РФ в этой сфере зависит ее место в мире и суверенитет."Значение прорывов в сфере искусственного интеллекта колоссально. Соперничество между государствами идет просто ожесточенное. От того, каких результатов мы добьемся, зависит место России в мире, наш суверенитет, безопасность и состоятельность нашей страны, наши возможности на качественно новом уровне решать задачи экономического, промышленного, социального развития, создавать широкие условия для самореализации граждан для запуска общественных инициатив", - сказал Путин на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту.
https://ria.ru/20221124/intellekt-1833975245.html
https://ria.ru/20221124/razrabotki-1833980222.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824128560_418:0:3149:2048_1920x0_80_0_0_4a7f9f320f8f272b01f41a1cb33ae850.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, владимир путин
Технологии, Россия, Владимир Путин
15:19 24.11.2022 (обновлено: 15:42 24.11.2022)
 
Путин призвал наращивать усилия в сфере искусственного интеллекта

Путин: Россия ушла вперед по определенным направлениям в сфере искусственного интеллекта

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия по определенным направлениям ушла вперед в сфере искусственного интеллекта, надо обязательно наращивать эти усилия, сообщил президент России Владимир Путин.
"По некоторым направлениям в этой области, как я уже сказал, мы идем на шаг впереди некоторых других стран, и нам нужно обязательно наращивать наши усилия. Конкретные решения, совместные шаги на этот счет, мы сегодня безусловно будем говорить на этот счет, наверное, будем обсуждать, будем двигаться в этом направлении без всякого сомнения", - сказал Путин на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту.
Также Путин отметил заинтересованность людей из-за рубежа на происходящие в России события в сфере развития искусственного интеллекта.
"В некоторые моменты даже таких интересантов за границей больше, чем у нас, но ничего удивительного здесь нет, развиваем. Правда по определенным направлениям вперед ушли уже, но где-то нам предстоит еще чего-то догонять", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин на международной конференции Путешествие в мир искусственного интеллекта, 24 ноября 2022 года - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 15:26
Путин призвал обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта
Президент отметил, что значение прорывов в сфере искусственного интеллекта колоссальное, от успеха РФ в этой сфере зависит ее место в мире и суверенитет.
"Значение прорывов в сфере искусственного интеллекта колоссально. Соперничество между государствами идет просто ожесточенное. От того, каких результатов мы добьемся, зависит место России в мире, наш суверенитет, безопасность и состоятельность нашей страны, наши возможности на качественно новом уровне решать задачи экономического, промышленного, социального развития, создавать широкие условия для самореализации граждан для запуска общественных инициатив", - сказал Путин на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту.
Президент РФ Владимир Путин выступает на международной конференции Путешествие в мир искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 15:39
Путин похвалил разработки российских компаний в сфере ИИ
 
ТехнологииРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала