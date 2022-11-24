https://ria.ru/20221124/ii-1833972224.html

Путин призвал наращивать усилия в сфере искусственного интеллекта

Путин призвал наращивать усилия в сфере искусственного интеллекта - РИА Новости, 24.11.2022

Путин призвал наращивать усилия в сфере искусственного интеллекта

Россия по определенным направлениям ушла вперед в сфере искусственного интеллекта, надо обязательно наращивать эти усилия, сообщил президент России Владимир... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T15:19

2022-11-24T15:19

2022-11-24T15:42

технологии

россия

владимир путин

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия по определенным направлениям ушла вперед в сфере искусственного интеллекта, надо обязательно наращивать эти усилия, сообщил президент России Владимир Путин."По некоторым направлениям в этой области, как я уже сказал, мы идем на шаг впереди некоторых других стран, и нам нужно обязательно наращивать наши усилия. Конкретные решения, совместные шаги на этот счет, мы сегодня безусловно будем говорить на этот счет, наверное, будем обсуждать, будем двигаться в этом направлении без всякого сомнения", - сказал Путин на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту.Также Путин отметил заинтересованность людей из-за рубежа на происходящие в России события в сфере развития искусственного интеллекта."В некоторые моменты даже таких интересантов за границей больше, чем у нас, но ничего удивительного здесь нет, развиваем. Правда по определенным направлениям вперед ушли уже, но где-то нам предстоит еще чего-то догонять", - сказал Путин.Президент отметил, что значение прорывов в сфере искусственного интеллекта колоссальное, от успеха РФ в этой сфере зависит ее место в мире и суверенитет."Значение прорывов в сфере искусственного интеллекта колоссально. Соперничество между государствами идет просто ожесточенное. От того, каких результатов мы добьемся, зависит место России в мире, наш суверенитет, безопасность и состоятельность нашей страны, наши возможности на качественно новом уровне решать задачи экономического, промышленного, социального развития, создавать широкие условия для самореализации граждан для запуска общественных инициатив", - сказал Путин на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту.

https://ria.ru/20221124/intellekt-1833975245.html

https://ria.ru/20221124/razrabotki-1833980222.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, россия, владимир путин