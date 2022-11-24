https://ria.ru/20221124/ii-1833972224.html
Путин призвал наращивать усилия в сфере искусственного интеллекта
Путин призвал наращивать усилия в сфере искусственного интеллекта - РИА Новости, 24.11.2022
Путин призвал наращивать усилия в сфере искусственного интеллекта
Россия по определенным направлениям ушла вперед в сфере искусственного интеллекта, надо обязательно наращивать эти усилия, сообщил президент России Владимир... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T15:19
2022-11-24T15:19
2022-11-24T15:42
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия по определенным направлениям ушла вперед в сфере искусственного интеллекта, надо обязательно наращивать эти усилия, сообщил президент России Владимир Путин."По некоторым направлениям в этой области, как я уже сказал, мы идем на шаг впереди некоторых других стран, и нам нужно обязательно наращивать наши усилия. Конкретные решения, совместные шаги на этот счет, мы сегодня безусловно будем говорить на этот счет, наверное, будем обсуждать, будем двигаться в этом направлении без всякого сомнения", - сказал Путин на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту.Также Путин отметил заинтересованность людей из-за рубежа на происходящие в России события в сфере развития искусственного интеллекта."В некоторые моменты даже таких интересантов за границей больше, чем у нас, но ничего удивительного здесь нет, развиваем. Правда по определенным направлениям вперед ушли уже, но где-то нам предстоит еще чего-то догонять", - сказал Путин.Президент отметил, что значение прорывов в сфере искусственного интеллекта колоссальное, от успеха РФ в этой сфере зависит ее место в мире и суверенитет."Значение прорывов в сфере искусственного интеллекта колоссально. Соперничество между государствами идет просто ожесточенное. От того, каких результатов мы добьемся, зависит место России в мире, наш суверенитет, безопасность и состоятельность нашей страны, наши возможности на качественно новом уровне решать задачи экономического, промышленного, социального развития, создавать широкие условия для самореализации граждан для запуска общественных инициатив", - сказал Путин на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту.
https://ria.ru/20221124/intellekt-1833975245.html
https://ria.ru/20221124/razrabotki-1833980222.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, владимир путин
Технологии, Россия, Владимир Путин
15:19 24.11.2022 (обновлено: 15:42 24.11.2022)
Путин призвал наращивать усилия в сфере искусственного интеллекта
Путин: Россия ушла вперед по определенным направлениям в сфере искусственного интеллекта
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия по определенным направлениям ушла вперед в сфере искусственного интеллекта, надо обязательно наращивать эти усилия, сообщил президент России Владимир Путин.
"По некоторым направлениям в этой области, как я уже сказал, мы идем на шаг впереди некоторых других стран, и нам нужно обязательно наращивать наши усилия. Конкретные решения, совместные шаги на этот счет, мы сегодня безусловно будем говорить на этот счет, наверное, будем обсуждать, будем двигаться в этом направлении без всякого сомнения", - сказал Путин на конференции "Сбера
" по искусственному интеллекту.
Также Путин
отметил заинтересованность людей из-за рубежа на происходящие в России события в сфере развития искусственного интеллекта.
"В некоторые моменты даже таких интересантов за границей больше, чем у нас, но ничего удивительного здесь нет, развиваем. Правда по определенным направлениям вперед ушли уже, но где-то нам предстоит еще чего-то догонять", - сказал Путин.
Президент отметил, что значение прорывов в сфере искусственного интеллекта колоссальное, от успеха РФ в этой сфере зависит ее место в мире и суверенитет.
"Значение прорывов в сфере искусственного интеллекта колоссально. Соперничество между государствами идет просто ожесточенное. От того, каких результатов мы добьемся, зависит место России в мире, наш суверенитет, безопасность и состоятельность нашей страны, наши возможности на качественно новом уровне решать задачи экономического, промышленного, социального развития, создавать широкие условия для самореализации граждан для запуска общественных инициатив", - сказал Путин на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту.