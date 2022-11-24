https://ria.ru/20221124/gretsiya-1833859329.html

Минэнерго Греции определилось с диапазоном потолка цен на газ

Минэнерго Греции определилось с диапазоном потолка цен на газ - РИА Новости, 24.11.2022

Минэнерго Греции определилось с диапазоном потолка цен на газ

Министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас считает реалистичным потолок цен на газ между 150 и 200 евро за МВт.ч (1600-2100 долларов за тысячу... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T10:52

2022-11-24T10:52

2022-11-24T14:41

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министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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БРЮССЕЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас считает реалистичным потолок цен на газ между 150 и 200 евро за МВт.ч (1600-2100 долларов за тысячу кубометров). Такое мнение он высказал по прибытии на совет министров энергетики ЕС.На неформальной встрече в Брюсселе министры обсудят предложение Еврокомиссии по введению потолка цен на газ в 275 евро за МВт.ч."Потолок в 275 евро не является актуальным потолком. Цены на энергию шокируют домашние хозяйства и бизнес. По этой причине мы не можем стоять в стороне и ничего не делать. Мы должны защитить европейские домохозяйства и европейские возможности, и это мы должны сделать сегодня", – сказал Скрекас."Коррекционный механизм должен быть более реалистичным и помочь снизить цены на газ", - добавил он, напомнив о крайне высоких ценах в августе.По его словам, каждый раз, как только выходят заявления о коррекции цен, рынки начинают расти и падать. "Это значит, что рынок не работает", - считает он.Журналисты спросили Скрекаса, каков, по его мнению, реалистичный потолок цены. "Я думаю, потолок между 150 и 200 евро является реалистичным потолком. Он поможет нам снизить цены на газ, и как следствие, цены на электроэнергию", - ответил он."Мы сможем увидеть реакцию рынков. Даже когда мы только говорим о потолке цены, на рынке цены на газ снизились. Дискуссии покажут, насколько эффективен и реален механизм", - добавил Скрекас.

https://ria.ru/20221124/potolok-1833845751.html

https://ria.ru/20221124/gaz-1833775310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

греция, министерство энергетики рф (минэнерго россии), в мире, европа, брюссель, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии