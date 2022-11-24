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Минэнерго Греции определилось с диапазоном потолка цен на газ
Минэнерго Греции определилось с диапазоном потолка цен на газ - РИА Новости, 24.11.2022
Минэнерго Греции определилось с диапазоном потолка цен на газ
Министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас считает реалистичным потолок цен на газ между 150 и 200 евро за МВт.ч (1600-2100 долларов за тысячу... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T10:52
2022-11-24T10:52
2022-11-24T14:41
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БРЮССЕЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас считает реалистичным потолок цен на газ между 150 и 200 евро за МВт.ч (1600-2100 долларов за тысячу кубометров). Такое мнение он высказал по прибытии на совет министров энергетики ЕС.На неформальной встрече в Брюсселе министры обсудят предложение Еврокомиссии по введению потолка цен на газ в 275 евро за МВт.ч."Потолок в 275 евро не является актуальным потолком. Цены на энергию шокируют домашние хозяйства и бизнес. По этой причине мы не можем стоять в стороне и ничего не делать. Мы должны защитить европейские домохозяйства и европейские возможности, и это мы должны сделать сегодня", – сказал Скрекас."Коррекционный механизм должен быть более реалистичным и помочь снизить цены на газ", - добавил он, напомнив о крайне высоких ценах в августе.По его словам, каждый раз, как только выходят заявления о коррекции цен, рынки начинают расти и падать. "Это значит, что рынок не работает", - считает он.Журналисты спросили Скрекаса, каков, по его мнению, реалистичный потолок цены. "Я думаю, потолок между 150 и 200 евро является реалистичным потолком. Он поможет нам снизить цены на газ, и как следствие, цены на электроэнергию", - ответил он."Мы сможем увидеть реакцию рынков. Даже когда мы только говорим о потолке цены, на рынке цены на газ снизились. Дискуссии покажут, насколько эффективен и реален механизм", - добавил Скрекас.
https://ria.ru/20221124/potolok-1833845751.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
греция, министерство энергетики рф (минэнерго россии), в мире, европа, брюссель, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии
Греция, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), В мире, Европа, Брюссель, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции в отношении России
10:52 24.11.2022 (обновлено: 14:41 24.11.2022)
Минэнерго Греции определилось с диапазоном потолка цен на газ
Минэнерго Греции выступило за установление потолка цен на газ от 1060 до 1600 долларов
БРЮССЕЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас считает реалистичным потолок цен на газ между 150 и 200 евро за МВт.ч (1600-2100 долларов за тысячу кубометров). Такое мнение он высказал по прибытии на совет министров энергетики ЕС.
На неформальной встрече в Брюсселе
министры обсудят предложение Еврокомиссии
по введению потолка цен на газ в 275 евро за МВт.ч.
"Потолок в 275 евро не является актуальным потолком. Цены на энергию шокируют домашние хозяйства и бизнес. По этой причине мы не можем стоять в стороне и ничего не делать. Мы должны защитить европейские домохозяйства и европейские возможности, и это мы должны сделать сегодня", – сказал Скрекас.
"Коррекционный механизм должен быть более реалистичным и помочь снизить цены на газ", - добавил он, напомнив о крайне высоких ценах в августе.
"Наибольшая проблема в том, что мы в Европе покупаем самый дорогой газ в мире. Для этого нет причин. Мы должны отреагировать, мы не можем продолжать терять время. Нет причины покупать газ в два-три раза дороже, чем другие континенты. Почему мы должны платить за газ больше, чем в других частях мира?" - сказал министр.
По его словам, каждый раз, как только выходят заявления о коррекции цен, рынки начинают расти и падать. "Это значит, что рынок не работает", - считает он.
Журналисты спросили Скрекаса, каков, по его мнению, реалистичный потолок цены. "Я думаю, потолок между 150 и 200 евро является реалистичным потолком. Он поможет нам снизить цены на газ, и как следствие, цены на электроэнергию", - ответил он.
"Я думаю, это главный вызов для Европы на эту зиму и на следующую зиму. И, конечно, сейчас самое время испытать этот (коррекционный) механизм, так как сейчас хранилища на 100% заполнены газом, у нас мягкая погода, мягкая зима. Так что сейчас время ввести механизм, проверить его и при необходимости отрегулировать в соответствии с результатами", - добавил министр. По его мнению, следующей зимой проверить механизм будет намного труднее.
"Мы сможем увидеть реакцию рынков. Даже когда мы только говорим о потолке цены, на рынке цены на газ снизились. Дискуссии покажут, насколько эффективен и реален механизм", - добавил Скрекас.