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Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки - РИА Новости, 24.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221124/gorlovka-1833824738.html
Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки
Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки - РИА Новости, 24.11.2022
Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки
Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки утром в четверг, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T07:35
2022-11-24T07:35
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
стирол
telegram (приложение)
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ДОНЕЦК, 24 ноя – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки утром в четверг, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:05 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20221124/gorlovka-1833822313.html
горловка
донецкая народная республика
украина
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол, telegram (приложение)
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Стирол, Telegram (приложение)
07:35 24.11.2022
 
Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки

ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки шесть снарядов калибром 152 миллиметра

© Фото очевидцаПоследствия обстрела Горловки со стороны ВСУ
Последствия обстрела Горловки со стороны ВСУ
© Фото очевидца
Последствия обстрела Горловки со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 ноя – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки утром в четверг, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:05 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.
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Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККСтиролTelegram (приложение)
 
 
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