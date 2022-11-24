https://ria.ru/20221124/gorlovka-1833824738.html

Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки

Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки - РИА Новости, 24.11.2022

Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки

Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки утром в четверг, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T07:35

2022-11-24T07:35

2022-11-24T07:35

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

стирол

telegram (приложение)

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ДОНЕЦК, 24 ноя – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки утром в четверг, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:05 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20221124/gorlovka-1833822313.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол, telegram (приложение)