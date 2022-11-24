https://ria.ru/20221124/gorlovka-1833824738.html
Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки
Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки - РИА Новости, 24.11.2022
Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки
Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки утром в четверг, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T07:35
2022-11-24T07:35
2022-11-24T07:35
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
стирол
telegram (приложение)
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ДОНЕЦК, 24 ноя – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки утром в четверг, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:05 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20221124/gorlovka-1833822313.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол, telegram (приложение)
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Стирол, Telegram (приложение)
Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки
ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки шесть снарядов калибром 152 миллиметра