Рейтинг@Mail.ru
В Горловке при обстреле со стороны ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 24.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221124/gorlovka-1833822313.html
В Горловке при обстреле со стороны ВСУ погиб мирный житель
В Горловке при обстреле со стороны ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 24.11.2022
В Горловке при обстреле со стороны ВСУ погиб мирный житель
Мирный житель Горловки, получивший ранения при обстреле города украинскими войсками в среду, скончался, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T06:37
2022-11-24T06:44
специальная военная операция на украине
иван приходько
горловка
telegram (приложение)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785181865_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_71d4e4b862fbce4118a4f06985a58653.jpg
ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. Мирный житель Горловки, получивший ранения при обстреле города украинскими войсками в среду, скончался, сообщил мэр Горловки Иван Приходько."Мирный житель Горловки П. Ф. И. 01.01.1951 г. р., получивший ранения в результате вчерашнего (23.11.2022 г.) обстрела поселка шахты им. Н. А. Изотова со стороны ВФУ, скончался. Светлая память", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20221123/obstrel-1833657703.html
горловка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785181865_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_267965e679e625e56090abe7436774e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иван приходько, горловка, telegram (приложение)
Специальная военная операция на Украине, Иван Приходько, Горловка, Telegram (приложение)
06:37 24.11.2022 (обновлено: 06:44 24.11.2022)
 
В Горловке при обстреле со стороны ВСУ погиб мирный житель

Мэр Горловки Приходько сообщил о гибели мирного жителя при обстреле со стороны ВСУ

© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудник народной милиции ДНР после обстрела со стороны ВСУ в Горловке
Сотрудник народной милиции ДНР после обстрела со стороны ВСУ в Горловке - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Сотрудник народной милиции ДНР после обстрела со стороны ВСУ в Горловке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. Мирный житель Горловки, получивший ранения при обстреле города украинскими войсками в среду, скончался, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
"Мирный житель Горловки П. Ф. И. 01.01.1951 г. р., получивший ранения в результате вчерашнего (23.11.2022 г.) обстрела поселка шахты им. Н. А. Изотова со стороны ВФУ, скончался. Светлая память", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Последствия обстрела Калининского района Горловки
23 ноября, 14:38
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мужчина
 
Специальная военная операция на УкраинеИван ПриходькоГорловкаTelegram (приложение)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала