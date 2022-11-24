https://ria.ru/20221124/gorlovka-1833822313.html

В Горловке при обстреле со стороны ВСУ погиб мирный житель

В Горловке при обстреле со стороны ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 24.11.2022

В Горловке при обстреле со стороны ВСУ погиб мирный житель

Мирный житель Горловки, получивший ранения при обстреле города украинскими войсками в среду, скончался, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T06:37

2022-11-24T06:37

2022-11-24T06:44

специальная военная операция на украине

иван приходько

горловка

telegram (приложение)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785181865_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_71d4e4b862fbce4118a4f06985a58653.jpg

ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. Мирный житель Горловки, получивший ранения при обстреле города украинскими войсками в среду, скончался, сообщил мэр Горловки Иван Приходько."Мирный житель Горловки П. Ф. И. 01.01.1951 г. р., получивший ранения в результате вчерашнего (23.11.2022 г.) обстрела поселка шахты им. Н. А. Изотова со стороны ВФУ, скончался. Светлая память", - написал Приходько в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221123/obstrel-1833657703.html

горловка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иван приходько, горловка, telegram (приложение)