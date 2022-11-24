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В Горловке при обстреле со стороны ВСУ погиб мирный житель
В Горловке при обстреле со стороны ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 24.11.2022
В Горловке при обстреле со стороны ВСУ погиб мирный житель
Мирный житель Горловки, получивший ранения при обстреле города украинскими войсками в среду, скончался, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T06:37
2022-11-24T06:37
2022-11-24T06:44
специальная военная операция на украине
иван приходько
горловка
telegram (приложение)
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ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. Мирный житель Горловки, получивший ранения при обстреле города украинскими войсками в среду, скончался, сообщил мэр Горловки Иван Приходько."Мирный житель Горловки П. Ф. И. 01.01.1951 г. р., получивший ранения в результате вчерашнего (23.11.2022 г.) обстрела поселка шахты им. Н. А. Изотова со стороны ВФУ, скончался. Светлая память", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20221123/obstrel-1833657703.html
горловка
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иван приходько, горловка, telegram (приложение)
Специальная военная операция на Украине, Иван Приходько, Горловка, Telegram (приложение)
06:37 24.11.2022 (обновлено: 06:44 24.11.2022)
В Горловке при обстреле со стороны ВСУ погиб мирный житель
Мэр Горловки Приходько сообщил о гибели мирного жителя при обстреле со стороны ВСУ