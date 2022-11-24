https://ria.ru/20221124/gaz-1834073488.html

Чешский министр заявил о расхождении мнений в ЕС по потолку цен на газ

Чешский министр заявил о расхождении мнений в ЕС по потолку цен на газ - РИА Новости, 24.11.2022

Чешский министр заявил о расхождении мнений в ЕС по потолку цен на газ

Страны Евросоюза сильно расходятся в мнениях относительно уровня предела для цены газа, который предложила Еврокомиссия (ЕК) в рамках нового механизма... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T20:59

2022-11-24T20:59

2022-11-24T20:59

экономика

чехия

еврокомиссия

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в мире

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БРЮССЕЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. Страны Евросоюза сильно расходятся в мнениях относительно уровня предела для цены газа, который предложила Еврокомиссия (ЕК) в рамках нового механизма сдерживания ее всплесков, сказал глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела на пресс-конференции.Министры энергетики стран ЕС на заседании в четверг обменялись мнениями по этим предложениям ЕК."Дискуссия была достаточно бурной… Существуют очень различные мнения об уровне лимита, который предложила комиссия", - сообщил министр.ЕК 22 ноября представила проект временного механизма корректировки рынка газа в качестве ещё одной меры для борьбы с энергетическим кризисом. ЕК надеется, что механизм поможет снизить волатильность на газовом рынке и защитит жителей и бизнес ЕС от резких скачков цен на "голубое топливо".Механизм будет запускаться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи долларов за тысячу кубов газа при паритете евро и доллара), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд. Когда механизм будет действовать, соответствующие сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут.Однако это очень высокий уровень. Расчетная цена месячного фьючерса по TTF превышала 275 евро за всю историю существования этого ныне крупнейшего европейского газового хаба лишь несколько дней в августе текущего года. Так, 19 августа она была на уровне примерно 245 евро за мегаватт-час, резко подскочила до исторического максимума выше 340 евро 26 августа (чуть более 3,5 тысячи евро за тысячу кубов) и быстро снизилась, достигнув примерно 265 евро уже 30 августа.

https://ria.ru/20221124/gaz-1833775310.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, чехия, еврокомиссия, евросоюз, в мире