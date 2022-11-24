https://ria.ru/20221124/gaz-1834054751.html
Евросоюз предварительно согласовал новый механизм совместных закупок газа
Евросоюз предварительно согласовал новый механизм совместных закупок газа - РИА Новости, 24.11.2022
Евросоюз предварительно согласовал новый механизм совместных закупок газа
Министры энергетики стран Евросоюза предварительно согласовали новый механизм совместных закупок "голубого топлива" в ЕС для зимы 2023/2024 годов, сказал глава... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T19:09
2022-11-24T19:09
2022-11-24T19:09
экономика
евросоюз
еврокомиссия
в мире
природный газ
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БРЮССЕЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. Министры энергетики стран Евросоюза предварительно согласовали новый механизм совместных закупок "голубого топлива" в ЕС для зимы 2023/2024 годов, сказал глава Минпромторга Чехии Йозеф Сикела на пресс-конференции."Я очень рад, что мы договорились о содержании по обоим постановлениям: о совместных закупках газа и мерах солидарности, а также о разрешениях для проектов в области возобновляемых источников энергии. Дополнительных переговоров по этим постановлениям не нужно", - рассказал он.Как сообщил ранее в четверг журналистам источник в ЕС, цель чешского председательства в Совете стран ЕС состоит в том, чтобы официально согласовать постановление, включающее механизм совместных закупок, на следующем внеочередном заседании совета министров энергетики союза, который, скорее всего, состоится 13 декабря.Сикела подтвердил, что такая встреча предварительно планируется на эту дату.Еврокомиссия в середине октября предложила ряд новых мер для борьбы с энергокризисом в ЕС, среди них и введение совместных закупок примерно 13,5 миллиарда кубометров газа для заполнения хранилищ союза для зимы 2023-2024 годов. Это будет составлять примерно 15% от целевых показателей стран ЕС по наполнению резервов. При этом, "агрегирование спроса" на этот объём газа компаниями из ЕС будет обязательным процессом, но затем они смогут решить, покупать это топливо или нет.Механизм, по задумке ЕК, нельзя будет использовать для приобретения российского трубопроводного "голубого топлива".Согласно информации Совета ЕС, объединение спроса на уровне союза даст ему более сильные рычаги воздействия на продавцов при покупке газа на мировых рынках, а также уберёт ненужную конкуренцию за это топливо между государствами союза.
https://ria.ru/20221124/germaniya-1834021643.html
https://ria.ru/20221124/es-1833975564.html
https://ria.ru/20221124/gaz-1833775310.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, евросоюз, еврокомиссия, в мире, природный газ
Экономика, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире, Природный газ
Евросоюз предварительно согласовал новый механизм совместных закупок газа
ЕС предварительно согласовал механизм совместных закупок газа на зиму 2023/2024 годов
БРЮССЕЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. Министры энергетики стран Евросоюза предварительно согласовали новый механизм совместных закупок "голубого топлива" в ЕС для зимы 2023/2024 годов, сказал глава Минпромторга Чехии Йозеф Сикела на пресс-конференции.
"Я очень рад, что мы договорились о содержании по обоим постановлениям: о совместных закупках газа и мерах солидарности, а также о разрешениях для проектов в области возобновляемых источников энергии. Дополнительных переговоров по этим постановлениям не нужно", - рассказал он.
Как сообщил ранее в четверг журналистам источник в ЕС, цель чешского председательства в Совете стран ЕС состоит в том, чтобы официально согласовать постановление, включающее механизм совместных закупок, на следующем внеочередном заседании совета министров энергетики союза, который, скорее всего, состоится 13 декабря.
Сикела подтвердил, что такая встреча предварительно планируется на эту дату.
Еврокомиссия в середине октября предложила ряд новых мер для борьбы с энергокризисом в ЕС, среди них и введение совместных закупок примерно 13,5 миллиарда кубометров газа для заполнения хранилищ союза для зимы 2023-2024 годов. Это будет составлять примерно 15% от целевых показателей стран ЕС по наполнению резервов. При этом, "агрегирование спроса" на этот объём газа компаниями из ЕС будет обязательным процессом, но затем они смогут решить, покупать это топливо или нет.
Механизм, по задумке ЕК
, нельзя будет использовать для приобретения российского трубопроводного "голубого топлива".
Согласно информации Совета ЕС, объединение спроса на уровне союза даст ему более сильные рычаги воздействия на продавцов при покупке газа на мировых рынках, а также уберёт ненужную конкуренцию за это топливо между государствами союза.