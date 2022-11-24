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ЕС предварительно согласовал новый механизм закупок газа, сообщил источник - РИА Новости, 24.11.2022
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ЕС предварительно согласовал новый механизм закупок газа, сообщил источник
ЕС предварительно согласовал новый механизм закупок газа, сообщил источник - РИА Новости, 24.11.2022
ЕС предварительно согласовал новый механизм закупок газа, сообщил источник
Министры энергетики стран Евросоюза на внеочередном заседании в четверг предварительно согласовали новый механизм совместных закупок "голубого топлива" для... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T15:14
2022-11-24T15:32
экономика
евросоюз
группа газ
в мире
чехия
еврокомиссия
цены на нефть
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БРЮССЕЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. Министры энергетики стран Евросоюза на внеочередном заседании в четверг предварительно согласовали новый механизм совместных закупок "голубого топлива" для наполнения хранилищ региона к зиме 2023/2024 годов, ещё одна их встреча для его утверждения, а также для предварительного согласования ограничений по ценам газа в союзе может пройти 13 декабря, сообщил журналистам источник в ЕС."Они согласовали содержание двух постановлений - по разрешениям и солидарности. Цель председательства (Чехии в Совете ЕС) состоит в том, чтобы официально принять их во время следующего внеочередного энергетического совета, который, скорее всего, состоится 13 декабря, вместе с политическим соглашением по предложению о механизме корректировки рынка", - сообщил он.Новая схема совместных закупок газа для ЕС является частью предложений Еврокомиссии о большей солидарности в энергетической сфере в ЕС.Механизм корректировки рынка, также предложенный ЕК на согласование министрам, предполагает ограничение чрезмерных всплесков цен на "голубое топливо" по индексу основного европейского хаба TTF.
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экономика, евросоюз, группа газ, в мире, чехия, еврокомиссия, цены на нефть
Экономика, Евросоюз, Группа ГАЗ, В мире, Чехия, Еврокомиссия, Цены на нефть
15:14 24.11.2022 (обновлено: 15:32 24.11.2022)
 
ЕС предварительно согласовал новый механизм закупок газа, сообщил источник

Страны Евросоюза предварительно согласовали новый механизм совместных закупок газа

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки газа в ЕС. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. Министры энергетики стран Евросоюза на внеочередном заседании в четверг предварительно согласовали новый механизм совместных закупок "голубого топлива" для наполнения хранилищ региона к зиме 2023/2024 годов, ещё одна их встреча для его утверждения, а также для предварительного согласования ограничений по ценам газа в союзе может пройти 13 декабря, сообщил журналистам источник в ЕС.
"Они согласовали содержание двух постановлений - по разрешениям и солидарности. Цель председательства (Чехии в Совете ЕС) состоит в том, чтобы официально принять их во время следующего внеочередного энергетического совета, который, скорее всего, состоится 13 декабря, вместе с политическим соглашением по предложению о механизме корректировки рынка", - сообщил он.
Новая схема совместных закупок газа для ЕС является частью предложений Еврокомиссии о большей солидарности в энергетической сфере в ЕС.
Механизм корректировки рынка, также предложенный ЕК на согласование министрам, предполагает ограничение чрезмерных всплесков цен на "голубое топливо" по индексу основного европейского хаба TTF.
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