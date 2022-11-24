https://ria.ru/20221124/gaz-1833970324.html

ЕС предварительно согласовал новый механизм закупок газа, сообщил источник

ЕС предварительно согласовал новый механизм закупок газа, сообщил источник - РИА Новости, 24.11.2022

ЕС предварительно согласовал новый механизм закупок газа, сообщил источник

Министры энергетики стран Евросоюза на внеочередном заседании в четверг предварительно согласовали новый механизм совместных закупок "голубого топлива" для... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T15:14

2022-11-24T15:14

2022-11-24T15:32

экономика

евросоюз

группа газ

в мире

чехия

еврокомиссия

цены на нефть

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БРЮССЕЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. Министры энергетики стран Евросоюза на внеочередном заседании в четверг предварительно согласовали новый механизм совместных закупок "голубого топлива" для наполнения хранилищ региона к зиме 2023/2024 годов, ещё одна их встреча для его утверждения, а также для предварительного согласования ограничений по ценам газа в союзе может пройти 13 декабря, сообщил журналистам источник в ЕС."Они согласовали содержание двух постановлений - по разрешениям и солидарности. Цель председательства (Чехии в Совете ЕС) состоит в том, чтобы официально принять их во время следующего внеочередного энергетического совета, который, скорее всего, состоится 13 декабря, вместе с политическим соглашением по предложению о механизме корректировки рынка", - сообщил он.Новая схема совместных закупок газа для ЕС является частью предложений Еврокомиссии о большей солидарности в энергетической сфере в ЕС.Механизм корректировки рынка, также предложенный ЕК на согласование министрам, предполагает ограничение чрезмерных всплесков цен на "голубое топливо" по индексу основного европейского хаба TTF.

https://ria.ru/20221124/gaz-1833775310.html

чехия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, евросоюз, группа газ, в мире, чехия, еврокомиссия, цены на нефть