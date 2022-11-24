https://ria.ru/20221124/gaz-1833962027.html

В ЛНР и ДНР более 200 тысяч потребителей обеспечили природным газом

В ЛНР и ДНР более 200 тысяч потребителей обеспечили природным газом - РИА Новости, 24.11.2022

В ЛНР и ДНР более 200 тысяч потребителей обеспечили природным газом

Более 200 тысяч потребителей новых регионов РФ, в частности Луганской и Донецкой народных республик, уже обеспечено природным газом, сказал министр энергетики... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T14:47

2022-11-24T14:47

2022-11-24T15:36

луганская народная республика

донецкая народная республика

группа газ

николай шульгинов

экономика

волновахский район

россия

жкх

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Более 200 тысяч потребителей новых регионов РФ, в частности Луганской и Донецкой народных республик, уже обеспечено природным газом, сказал министр энергетики РФ Николай Шульгинов."Восстановлено электроснабжение более 35 тысяч жилых домов, более 600 социальных объектов, 27 узлов водоснабжения и более 80 объектов теплоснабжения, осуществлен пуск природного газа более 200 тысячам потребителей", - рассказал министр на заседании правительства о готовности к осенне-зимнему периоду в новых регионах РФ.Шульгинов добавил, что до начала декабря планируется обеспечить газом около 15 тысяч потребителей Волновахского района ДНР.По его словам, для энергоснабжения и теплообеспечения в ЛНР восстановлены 4 блока Луганской ТЭС, проведены восстановительные работы на Каховской ГЭС в Херсонской области, выполнен необходимый ремонт оборудования на Старобешевской и Зуевской ТЭС в ДНР."Некоторые энергообъекты приходится восстанавливать многократно после повторных разрушений. В работе задействованы ресурсы наших крупнейших энергокомпаний федерального уровня. В настоящее время в этих регионах находится свыше 400 бригад, это больше 2300 работников отрасли", - отметил Шульгинов.

https://ria.ru/20221103/podgotovka-1829127849.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

волновахский район

россия

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луганская народная республика, донецкая народная республика, группа газ, николай шульгинов, экономика, волновахский район, россия, жкх