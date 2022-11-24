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В ЛНР и ДНР более 200 тысяч потребителей обеспечили природным газом - РИА Новости, 24.11.2022
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В ЛНР и ДНР более 200 тысяч потребителей обеспечили природным газом
В ЛНР и ДНР более 200 тысяч потребителей обеспечили природным газом - РИА Новости, 24.11.2022
В ЛНР и ДНР более 200 тысяч потребителей обеспечили природным газом
Более 200 тысяч потребителей новых регионов РФ, в частности Луганской и Донецкой народных республик, уже обеспечено природным газом, сказал министр энергетики... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T14:47
2022-11-24T15:36
луганская народная республика
донецкая народная республика
группа газ
николай шульгинов
экономика
волновахский район
россия
жкх
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Более 200 тысяч потребителей новых регионов РФ, в частности Луганской и Донецкой народных республик, уже обеспечено природным газом, сказал министр энергетики РФ Николай Шульгинов."Восстановлено электроснабжение более 35 тысяч жилых домов, более 600 социальных объектов, 27 узлов водоснабжения и более 80 объектов теплоснабжения, осуществлен пуск природного газа более 200 тысячам потребителей", - рассказал министр на заседании правительства о готовности к осенне-зимнему периоду в новых регионах РФ.Шульгинов добавил, что до начала декабря планируется обеспечить газом около 15 тысяч потребителей Волновахского района ДНР.По его словам, для энергоснабжения и теплообеспечения в ЛНР восстановлены 4 блока Луганской ТЭС, проведены восстановительные работы на Каховской ГЭС в Херсонской области, выполнен необходимый ремонт оборудования на Старобешевской и Зуевской ТЭС в ДНР."Некоторые энергообъекты приходится восстанавливать многократно после повторных разрушений. В работе задействованы ресурсы наших крупнейших энергокомпаний федерального уровня. В настоящее время в этих регионах находится свыше 400 бригад, это больше 2300 работников отрасли", - отметил Шульгинов.
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луганская народная республика, донецкая народная республика, группа газ, николай шульгинов, экономика, волновахский район, россия, жкх
Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Группа ГАЗ, Николай Шульгинов, Экономика, Волновахский район, Россия, ЖКХ
14:47 24.11.2022 (обновлено: 15:36 24.11.2022)
 
В ЛНР и ДНР более 200 тысяч потребителей обеспечили природным газом

Шульгинов сообщил, что в ЛНР и ДНР более 200 тысяч потребителей обеспечили природным газом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Более 200 тысяч потребителей новых регионов РФ, в частности Луганской и Донецкой народных республик, уже обеспечено природным газом, сказал министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
"Восстановлено электроснабжение более 35 тысяч жилых домов, более 600 социальных объектов, 27 узлов водоснабжения и более 80 объектов теплоснабжения, осуществлен пуск природного газа более 200 тысячам потребителей", - рассказал министр на заседании правительства о готовности к осенне-зимнему периоду в новых регионах РФ.
Шульгинов добавил, что до начала декабря планируется обеспечить газом около 15 тысяч потребителей Волновахского района ДНР.
По его словам, для энергоснабжения и теплообеспечения в ЛНР восстановлены 4 блока Луганской ТЭС, проведены восстановительные работы на Каховской ГЭС в Херсонской области, выполнен необходимый ремонт оборудования на Старобешевской и Зуевской ТЭС в ДНР.
"Некоторые энергообъекты приходится восстанавливать многократно после повторных разрушений. В работе задействованы ресурсы наших крупнейших энергокомпаний федерального уровня. В настоящее время в этих регионах находится свыше 400 бригад, это больше 2300 работников отрасли", - отметил Шульгинов.
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Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаГруппа ГАЗНиколай ШульгиновЭкономикаВолновахский районРоссияЖКХ
 
 
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