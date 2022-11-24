Рейтинг@Mail.ru
Минэнерго Франции заявило о риске навсегда потерять часть рынков - РИА Новости, 24.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221124/frantsiya-1833876345.html
Минэнерго Франции заявило о риске навсегда потерять часть рынков
Минэнерго Франции заявило о риске навсегда потерять часть рынков - РИА Новости, 24.11.2022
Минэнерго Франции заявило о риске навсегда потерять часть рынков
Из-за роста цен на газ и невыгодных конкурентных условий, которые это создает для европейского производства, Франция рискует потерять часть рынков и никогда их... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T11:34
2022-11-24T11:36
экономика
франция
цены на нефть
еврокомиссия
евросоюз
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152926/56/1529265680_0:0:7000:3938_1920x0_80_0_0_2b75a7a63c8682fb5f591dcf1d2fb674.jpg
БРЮССЕЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Из-за роста цен на газ и невыгодных конкурентных условий, которые это создает для европейского производства, Франция рискует потерять часть рынков и никогда их не вернуть, заявила министр энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше по прибытии на внеочередной совет министров энергетики стран ЕС в Брюсселе."Сегодня мы рассмотрим законопроект об установлении потолка цены на газ. Это необходимый текст, который должен ограничить рост цены на газ в исключительных случаях. Это может быть полезным, но это не является структурной реформой и не является ответом на рост цен на газ, с которым сталкивается производство ЕС и которое ставит под угрозу нашу экономику", - сказала министр."Сегодня цена на газ в 5, в 10 раз выше, чем была два года назад. Это ослабляет нашу индустрию производства. Франция, как и ряд других стран, хочет видеть структурное решение, чтобы защитить производство. Надо отдавать себе отчет в том, что сегодня международная конкуренция приводит к тому, что Франция будет терять рынки, рискуя никогда их не вернуть", - заявила Панье-Рюнаше.Она отметила, что нельзя допустить, чтобы Франция "в долгосрочной перспективе потеряла часть рынков со всеми последствиями, которые это несет для производителей и рабочих мест на производстве".Еврокомиссия 22 ноября предложила создать в Евросоюзе временный механизм корректировки рынка газа в качестве ещё одной меры для борьбы с энергетическим кризисом. ЕК надеется, что механизм поможет снизить волатильность на газовом рынке и защитит жителей и бизнес ЕС от резких скачков цен на "голубое топливо".
https://ria.ru/20221124/gaz-1833775310.html
https://ria.ru/20221123/evropa-1833498130.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152926/56/1529265680_596:0:6817:4666_1920x0_80_0_0_0021141688c4e724cee29c62dabb12c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, франция, цены на нефть, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Франция, Цены на нефть, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции в отношении России
11:34 24.11.2022 (обновлено: 11:36 24.11.2022)
 
Минэнерго Франции заявило о риске навсегда потерять часть рынков

Минэнерго Франции заявило о риске навсегда потерять часть рынков из-за энергокризиса

© Depositphotos.com / AndreyKrЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© Depositphotos.com / AndreyKr
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Из-за роста цен на газ и невыгодных конкурентных условий, которые это создает для европейского производства, Франция рискует потерять часть рынков и никогда их не вернуть, заявила министр энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше по прибытии на внеочередной совет министров энергетики стран ЕС в Брюсселе.
"Сегодня мы рассмотрим законопроект об установлении потолка цены на газ. Это необходимый текст, который должен ограничить рост цены на газ в исключительных случаях. Это может быть полезным, но это не является структурной реформой и не является ответом на рост цен на газ, с которым сталкивается производство ЕС и которое ставит под угрозу нашу экономику", - сказала министр.
Рабочий на компрессорной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 08:00
Самим смешно: Европа предложила "картонный" потолок на газ
"Сегодня цена на газ в 5, в 10 раз выше, чем была два года назад. Это ослабляет нашу индустрию производства. Франция, как и ряд других стран, хочет видеть структурное решение, чтобы защитить производство. Надо отдавать себе отчет в том, что сегодня международная конкуренция приводит к тому, что Франция будет терять рынки, рискуя никогда их не вернуть", - заявила Панье-Рюнаше.
Она отметила, что нельзя допустить, чтобы Франция "в долгосрочной перспективе потеряла часть рынков со всеми последствиями, которые это несет для производителей и рабочих мест на производстве".
Еврокомиссия 22 ноября предложила создать в Евросоюзе временный механизм корректировки рынка газа в качестве ещё одной меры для борьбы с энергетическим кризисом. ЕК надеется, что механизм поможет снизить волатильность на газовом рынке и защитит жителей и бизнес ЕС от резких скачков цен на "голубое топливо".
Фармацевт в одной из аптек в Париже - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 08:00
Франция стремительно вливается в ряды третьего мира
 
ЭкономикаФранцияЦены на нефтьЕврокомиссияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала