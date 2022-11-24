https://ria.ru/20221124/frantsiya-1833876345.html

Минэнерго Франции заявило о риске навсегда потерять часть рынков

Минэнерго Франции заявило о риске навсегда потерять часть рынков - РИА Новости, 24.11.2022

Минэнерго Франции заявило о риске навсегда потерять часть рынков

Из-за роста цен на газ и невыгодных конкурентных условий, которые это создает для европейского производства, Франция рискует потерять часть рынков и никогда их... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T11:34

2022-11-24T11:34

2022-11-24T11:36

экономика

франция

цены на нефть

еврокомиссия

евросоюз

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152926/56/1529265680_0:0:7000:3938_1920x0_80_0_0_2b75a7a63c8682fb5f591dcf1d2fb674.jpg

БРЮССЕЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Из-за роста цен на газ и невыгодных конкурентных условий, которые это создает для европейского производства, Франция рискует потерять часть рынков и никогда их не вернуть, заявила министр энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше по прибытии на внеочередной совет министров энергетики стран ЕС в Брюсселе."Сегодня мы рассмотрим законопроект об установлении потолка цены на газ. Это необходимый текст, который должен ограничить рост цены на газ в исключительных случаях. Это может быть полезным, но это не является структурной реформой и не является ответом на рост цен на газ, с которым сталкивается производство ЕС и которое ставит под угрозу нашу экономику", - сказала министр."Сегодня цена на газ в 5, в 10 раз выше, чем была два года назад. Это ослабляет нашу индустрию производства. Франция, как и ряд других стран, хочет видеть структурное решение, чтобы защитить производство. Надо отдавать себе отчет в том, что сегодня международная конкуренция приводит к тому, что Франция будет терять рынки, рискуя никогда их не вернуть", - заявила Панье-Рюнаше.Она отметила, что нельзя допустить, чтобы Франция "в долгосрочной перспективе потеряла часть рынков со всеми последствиями, которые это несет для производителей и рабочих мест на производстве".Еврокомиссия 22 ноября предложила создать в Евросоюзе временный механизм корректировки рынка газа в качестве ещё одной меры для борьбы с энергетическим кризисом. ЕК надеется, что механизм поможет снизить волатильность на газовом рынке и защитит жителей и бизнес ЕС от резких скачков цен на "голубое топливо".

https://ria.ru/20221124/gaz-1833775310.html

https://ria.ru/20221123/evropa-1833498130.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, франция, цены на нефть, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии