https://ria.ru/20221124/frantsiya-1833876345.html
Минэнерго Франции заявило о риске навсегда потерять часть рынков
Минэнерго Франции заявило о риске навсегда потерять часть рынков - РИА Новости, 24.11.2022
Минэнерго Франции заявило о риске навсегда потерять часть рынков
Из-за роста цен на газ и невыгодных конкурентных условий, которые это создает для европейского производства, Франция рискует потерять часть рынков и никогда их... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T11:34
2022-11-24T11:34
2022-11-24T11:36
экономика
франция
цены на нефть
еврокомиссия
евросоюз
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Из-за роста цен на газ и невыгодных конкурентных условий, которые это создает для европейского производства, Франция рискует потерять часть рынков и никогда их не вернуть, заявила министр энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше по прибытии на внеочередной совет министров энергетики стран ЕС в Брюсселе."Сегодня мы рассмотрим законопроект об установлении потолка цены на газ. Это необходимый текст, который должен ограничить рост цены на газ в исключительных случаях. Это может быть полезным, но это не является структурной реформой и не является ответом на рост цен на газ, с которым сталкивается производство ЕС и которое ставит под угрозу нашу экономику", - сказала министр."Сегодня цена на газ в 5, в 10 раз выше, чем была два года назад. Это ослабляет нашу индустрию производства. Франция, как и ряд других стран, хочет видеть структурное решение, чтобы защитить производство. Надо отдавать себе отчет в том, что сегодня международная конкуренция приводит к тому, что Франция будет терять рынки, рискуя никогда их не вернуть", - заявила Панье-Рюнаше.Она отметила, что нельзя допустить, чтобы Франция "в долгосрочной перспективе потеряла часть рынков со всеми последствиями, которые это несет для производителей и рабочих мест на производстве".Еврокомиссия 22 ноября предложила создать в Евросоюзе временный механизм корректировки рынка газа в качестве ещё одной меры для борьбы с энергетическим кризисом. ЕК надеется, что механизм поможет снизить волатильность на газовом рынке и защитит жителей и бизнес ЕС от резких скачков цен на "голубое топливо".
https://ria.ru/20221124/gaz-1833775310.html
https://ria.ru/20221123/evropa-1833498130.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, франция, цены на нефть, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Франция, Цены на нефть, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции в отношении России
11:34 24.11.2022 (обновлено: 11:36 24.11.2022)
Минэнерго Франции заявило о риске навсегда потерять часть рынков
Минэнерго Франции заявило о риске навсегда потерять часть рынков из-за энергокризиса
БРЮССЕЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Из-за роста цен на газ и невыгодных конкурентных условий, которые это создает для европейского производства, Франция рискует потерять часть рынков и никогда их не вернуть, заявила министр энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше по прибытии на внеочередной совет министров энергетики стран ЕС в Брюсселе.
"Сегодня мы рассмотрим законопроект об установлении потолка цены на газ. Это необходимый текст, который должен ограничить рост цены на газ в исключительных случаях. Это может быть полезным, но это не является структурной реформой и не является ответом на рост цен на газ, с которым сталкивается производство ЕС и которое ставит под угрозу нашу экономику", - сказала министр.
"Сегодня цена на газ в 5, в 10 раз выше, чем была два года назад. Это ослабляет нашу индустрию производства. Франция, как и ряд других стран, хочет видеть структурное решение, чтобы защитить производство. Надо отдавать себе отчет в том, что сегодня международная конкуренция приводит к тому, что Франция будет терять рынки, рискуя никогда их не вернуть", - заявила Панье-Рюнаше.
Она отметила, что нельзя допустить, чтобы Франция "в долгосрочной перспективе потеряла часть рынков со всеми последствиями, которые это несет для производителей и рабочих мест на производстве".
Еврокомиссия
22 ноября предложила создать в Евросоюзе временный механизм корректировки рынка газа в качестве ещё одной меры для борьбы с энергетическим кризисом. ЕК надеется, что механизм поможет снизить волатильность на газовом рынке и защитит жителей и бизнес ЕС от резких скачков цен на "голубое топливо".