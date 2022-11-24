https://ria.ru/20221124/fns-1833998659.html

ФНС будет отслеживать удобство для бизнеса инструментов ИИ

ФНС будет отслеживать удобство для бизнеса инструментов ИИ - РИА Новости, 24.11.2022

ФНС будет отслеживать удобство для бизнеса инструментов ИИ

Президент России Владимир Путин поручил ФНС внимательно отслеживать удобство и быстроту разрабатываемых и предлагаемых инструментов для бизнеса в области... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T16:25

2022-11-24T16:25

2022-11-24T16:25

экономика

технологии

владимир путин

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

сбер

искусственный интеллект

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586611053_0:148:1600:1048_1920x0_80_0_0_cd569f49d2c55daad7a18eabad30ad4a.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ФНС внимательно отслеживать удобство и быстроту разрабатываемых и предлагаемых инструментов для бизнеса в области искусственного интеллекта."Я прошу Федеральную налоговую службу внимательно отслеживать, насколько удобно и быстро будут работать эти и другие разрабатываемые и предлагаемые инструменты", - сказал Путин на конференции Сбера по искусственному интеллекту.Также он отметил, что государство должно создавать необходимые условия для того, чтобы отечественный бизнес мог шире раскрыть свой потенциал. Внедрение инноваций не должно нести больших издержек для бизнеса. Для этого начиная с 1 января 2023 года при внедрении именно отечественных решений, в том числе в сфере искусственного интеллекта, бизнес может воспользоваться налоговыми льготами и направить дополнительные средства на технологическое обновление.

https://ria.ru/20221124/podderzhka-1833998403.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, владимир путин, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), сбер, искусственный интеллект