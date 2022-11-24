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ФНС будет отслеживать удобство для бизнеса инструментов ИИ - РИА Новости, 24.11.2022
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ФНС будет отслеживать удобство для бизнеса инструментов ИИ
ФНС будет отслеживать удобство для бизнеса инструментов ИИ - РИА Новости, 24.11.2022
ФНС будет отслеживать удобство для бизнеса инструментов ИИ
Президент России Владимир Путин поручил ФНС внимательно отслеживать удобство и быстроту разрабатываемых и предлагаемых инструментов для бизнеса в области... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T16:25
2022-11-24T16:25
экономика
технологии
владимир путин
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
сбер
искусственный интеллект
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ФНС внимательно отслеживать удобство и быстроту разрабатываемых и предлагаемых инструментов для бизнеса в области искусственного интеллекта."Я прошу Федеральную налоговую службу внимательно отслеживать, насколько удобно и быстро будут работать эти и другие разрабатываемые и предлагаемые инструменты", - сказал Путин на конференции Сбера по искусственному интеллекту.Также он отметил, что государство должно создавать необходимые условия для того, чтобы отечественный бизнес мог шире раскрыть свой потенциал. Внедрение инноваций не должно нести больших издержек для бизнеса. Для этого начиная с 1 января 2023 года при внедрении именно отечественных решений, в том числе в сфере искусственного интеллекта, бизнес может воспользоваться налоговыми льготами и направить дополнительные средства на технологическое обновление.
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экономика, технологии, владимир путин, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), сбер, искусственный интеллект
Экономика, Технологии, Владимир Путин, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Сбер, Искусственный интеллект
16:25 24.11.2022
 
ФНС будет отслеживать удобство для бизнеса инструментов ИИ

Путин поручил ФНС отслеживать удобство для бизнеса инструментов искусственного интеллекта

© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в медиабанкЗдание Федеральной налоговой службы в Москве
Здание Федеральной налоговой службы в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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Здание Федеральной налоговой службы в Москве . Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ФНС внимательно отслеживать удобство и быстроту разрабатываемых и предлагаемых инструментов для бизнеса в области искусственного интеллекта.
"Я прошу Федеральную налоговую службу внимательно отслеживать, насколько удобно и быстро будут работать эти и другие разрабатываемые и предлагаемые инструменты", - сказал Путин на конференции Сбера по искусственному интеллекту.
Также он отметил, что государство должно создавать необходимые условия для того, чтобы отечественный бизнес мог шире раскрыть свой потенциал. Внедрение инноваций не должно нести больших издержек для бизнеса. Для этого начиная с 1 января 2023 года при внедрении именно отечественных решений, в том числе в сфере искусственного интеллекта, бизнес может воспользоваться налоговыми льготами и направить дополнительные средства на технологическое обновление.
Президент РФ Владимир Путин на международной конференции Путешествие в мир искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
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ЭкономикаТехнологииВладимир ПутинРоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)СберИскусственный интеллект
 
 
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