https://ria.ru/20221124/fns-1833998659.html
ФНС будет отслеживать удобство для бизнеса инструментов ИИ
ФНС будет отслеживать удобство для бизнеса инструментов ИИ - РИА Новости, 24.11.2022
ФНС будет отслеживать удобство для бизнеса инструментов ИИ
Президент России Владимир Путин поручил ФНС внимательно отслеживать удобство и быстроту разрабатываемых и предлагаемых инструментов для бизнеса в области... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T16:25
2022-11-24T16:25
2022-11-24T16:25
экономика
технологии
владимир путин
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
сбер
искусственный интеллект
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ФНС внимательно отслеживать удобство и быстроту разрабатываемых и предлагаемых инструментов для бизнеса в области искусственного интеллекта."Я прошу Федеральную налоговую службу внимательно отслеживать, насколько удобно и быстро будут работать эти и другие разрабатываемые и предлагаемые инструменты", - сказал Путин на конференции Сбера по искусственному интеллекту.Также он отметил, что государство должно создавать необходимые условия для того, чтобы отечественный бизнес мог шире раскрыть свой потенциал. Внедрение инноваций не должно нести больших издержек для бизнеса. Для этого начиная с 1 января 2023 года при внедрении именно отечественных решений, в том числе в сфере искусственного интеллекта, бизнес может воспользоваться налоговыми льготами и направить дополнительные средства на технологическое обновление.
https://ria.ru/20221124/podderzhka-1833998403.html
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экономика, технологии, владимир путин, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), сбер, искусственный интеллект
Экономика, Технологии, Владимир Путин, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Сбер, Искусственный интеллект
ФНС будет отслеживать удобство для бизнеса инструментов ИИ
Путин поручил ФНС отслеживать удобство для бизнеса инструментов искусственного интеллекта