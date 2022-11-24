https://ria.ru/20221124/feyki-1834005690.html

РКН удалил 20 тысяч фейков о спецоперации за третий квартал 2022 года

РКН удалил 20 тысяч фейков о спецоперации за третий квартал 2022 года - РИА Новости, 24.11.2022

РКН удалил 20 тысяч фейков о спецоперации за третий квартал 2022 года

Роскомнадзор заблокировал или удалил за 3 квартал 2022 года 20 тыс фейков о специальной военной операции, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T16:45

2022-11-24T16:45

2022-11-24T16:45

специальная военная операция на украине

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579594647_0:131:2508:1542_1920x0_80_0_0_69fffd8ec9feb6cdb6b051367e135eeb.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал или удалил за 3 квартал 2022 года 20 тыс фейков о специальной военной операции, сообщили в ведомстве."В частности, в III квартале 2022 года было удалено или заблокировано: 20 тысяч фейков о специальной военной операции", - говорится в Telegram-канале РКН.Подчеркивается, что также 6 тысяч материалов с суицидальным контентом было заблокировано или удалено за 3 квартал 2022 года, а это на 14% меньше, чем в III квартале 2021 года, 5 тысяч материалов с вовлечением несовершеннолетних в совершение противоправных действий, что на 40% больше, чем в III квартале 2021 года.

https://ria.ru/20221124/monitoring-1833888925.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, россия