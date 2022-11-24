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РКН удалил 20 тысяч фейков о спецоперации за третий квартал 2022 года - РИА Новости, 24.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221124/feyki-1834005690.html
РКН удалил 20 тысяч фейков о спецоперации за третий квартал 2022 года
РКН удалил 20 тысяч фейков о спецоперации за третий квартал 2022 года - РИА Новости, 24.11.2022
РКН удалил 20 тысяч фейков о спецоперации за третий квартал 2022 года
Роскомнадзор заблокировал или удалил за 3 квартал 2022 года 20 тыс фейков о специальной военной операции, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T16:45
2022-11-24T16:45
специальная военная операция на украине
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал или удалил за 3 квартал 2022 года 20 тыс фейков о специальной военной операции, сообщили в ведомстве."В частности, в III квартале 2022 года было удалено или заблокировано: 20 тысяч фейков о специальной военной операции", - говорится в Telegram-канале РКН.Подчеркивается, что также 6 тысяч материалов с суицидальным контентом было заблокировано или удалено за 3 квартал 2022 года, а это на 14% меньше, чем в III квартале 2021 года, 5 тысяч материалов с вовлечением несовершеннолетних в совершение противоправных действий, что на 40% больше, чем в III квартале 2021 года.
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, россия
Специальная военная операция на Украине, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Технологии, Россия
16:45 24.11.2022
 
РКН удалил 20 тысяч фейков о спецоперации за третий квартал 2022 года

РКН заблокировал или удалил 20 тысяч фейков о спецоперации за третий квартал 2022 года

© Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© Pixabay / Free-Photos
Мужчина работает за ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал или удалил за 3 квартал 2022 года 20 тыс фейков о специальной военной операции, сообщили в ведомстве.
"В частности, в III квартале 2022 года было удалено или заблокировано: 20 тысяч фейков о специальной военной операции", - говорится в Telegram-канале РКН.
Подчеркивается, что также 6 тысяч материалов с суицидальным контентом было заблокировано или удалено за 3 квартал 2022 года, а это на 14% меньше, чем в III квартале 2021 года, 5 тысяч материалов с вовлечением несовершеннолетних в совершение противоправных действий, что на 40% больше, чем в III квартале 2021 года.
Депутаты на заседании в Государственной думе - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 12:11
В России будут мониторить интернет на пропаганду ЛГБТ и педофилии
 
Специальная военная операция на УкраинеФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ТехнологииРоссия
 
 
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