https://ria.ru/20221124/evrosoyuz-1834028186.html

МИД Венгрии считает, что ЕС не должен превратиться в "займосоюз" для Киева

МИД Венгрии считает, что ЕС не должен превратиться в "займосоюз" для Киева - РИА Новости, 24.11.2022

МИД Венгрии считает, что ЕС не должен превратиться в "займосоюз" для Киева

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто опроверг сообщения о том, что Будапешт когда-либо блокировал помощь Киеву, но подчеркнул, что венгерская сторона будет выделять... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T17:46

2022-11-24T17:46

2022-11-24T17:46

специальная военная операция на украине

в мире

украина

петер сийярто

венгрия

евросоюз

ситуация в днр и лнр

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БУДАПЕШТ, 24 ноя - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто опроверг сообщения о том, что Будапешт когда-либо блокировал помощь Киеву, но подчеркнул, что венгерская сторона будет выделять свою долю помощи Украине на основе двусторонних договоров, а не общеевропейских кредитов, потому что Евросоюз создавался не для того, чтобы стать "займосоюзом"."Наглая ложь, что Венгрия когда-либо блокировала помощь Евросоюза Украине для поддержания работоспособности страны или препятствовала ей... Мы дали понять, что мы отдадим нашу долю из 18 миллиардов евро, которые наметили в Брюсселе. Но отдадим на основе двустороннего договора, заключенного с Украиной... Что мы не поддерживаем, так это то, чтобы источником этих 18 миллиардов евро был общеевропейский кредит. Потому что мы думаем, что будущее Евросоюза лежит не в направлении общего долга. Евросоюз не затем создавался, чтобы стать "займосоюзом", об этом речи ранее не шло", - сказал Сийярто. Трансляция выступления велась в соцсетях."И мы предлагаем другим странам-членам выбрать более простой способ и оказать помощь Украине из своих источников и запасов, если они так гордятся тем, что столько во всем помогают украинцам", - подчеркнул он.Еврокомиссия ранее предложила план экономической помощи Украине на сумму до 18 миллиардов евро. Как сообщило издание Politico, в этот же день Венгрия на встрече послов ЕС заявила, что не может поддержать пакет помощи. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил странам ЕС "пропорционально и справедливо" распределить между собой сумму, которую планируется выделить Украине, и отметил, что Будапешт готов предоставить Киеву средства в рамках двусторонних соглашений. Правительство Венгрии 24 ноября опубликовало указ, в соответствии с которым Киеву будет выделено 187 миллионов евро из национального бюджета на основании двустороннего соглашения.

https://ria.ru/20221114/vengriya-1831428901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, петер сийярто, венгрия, евросоюз, ситуация в днр и лнр