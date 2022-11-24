МИД Венгрии считает, что ЕС не должен превратиться в "займосоюз" для Киева
МИД Венгрии: Евросоюз создавался не для того, чтобы быть "займосоюзом" для Украины
Вид на район Буда в Будапеште. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 24 ноя - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто опроверг сообщения о том, что Будапешт когда-либо блокировал помощь Киеву, но подчеркнул, что венгерская сторона будет выделять свою долю помощи Украине на основе двусторонних договоров, а не общеевропейских кредитов, потому что Евросоюз создавался не для того, чтобы стать "займосоюзом".
"Наглая ложь, что Венгрия когда-либо блокировала помощь Евросоюза Украине для поддержания работоспособности страны или препятствовала ей... Мы дали понять, что мы отдадим нашу долю из 18 миллиардов евро, которые наметили в Брюсселе. Но отдадим на основе двустороннего договора, заключенного с Украиной... Что мы не поддерживаем, так это то, чтобы источником этих 18 миллиардов евро был общеевропейский кредит. Потому что мы думаем, что будущее Евросоюза лежит не в направлении общего долга. Евросоюз не затем создавался, чтобы стать "займосоюзом", об этом речи ранее не шло", - сказал Сийярто. Трансляция выступления велась в соцсетях.
"И мы предлагаем другим странам-членам выбрать более простой способ и оказать помощь Украине из своих источников и запасов, если они так гордятся тем, что столько во всем помогают украинцам", - подчеркнул он.
Еврокомиссия ранее предложила план экономической помощи Украине на сумму до 18 миллиардов евро. Как сообщило издание Politico, в этот же день Венгрия на встрече послов ЕС заявила, что не может поддержать пакет помощи. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил странам ЕС "пропорционально и справедливо" распределить между собой сумму, которую планируется выделить Украине, и отметил, что Будапешт готов предоставить Киеву средства в рамках двусторонних соглашений. Правительство Венгрии 24 ноября опубликовало указ, в соответствии с которым Киеву будет выделено 187 миллионов евро из национального бюджета на основании двустороннего соглашения.