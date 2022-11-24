https://ria.ru/20221124/evroparlament-1833819661.html
Депутат Европарламента раскритиковал резолюцию о России
Депутат Европарламента раскритиковал резолюцию о России - РИА Новости, 24.11.2022
Депутат Европарламента раскритиковал резолюцию о России
Приняв резолюцию, признающую Россию "государством-спонсором терроризма", Европарламент подталкивает Европу к войне с Россией вместо того, чтобы способствовать... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T05:16
2022-11-24T05:16
2022-11-24T05:59
тьерри мариани
владимир зеленский
россия
украина
франция
евросоюз
европарламент
санкции в отношении россии
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ПАРИЖ, 24 ноя - РИА Новости. Приняв резолюцию, признающую Россию "государством-спонсором терроризма", Европарламент подталкивает Европу к войне с Россией вместо того, чтобы способствовать мирному решению конфликта, заявил евродепутат от Франции Тьерри Мариани."ЕС исчерпал все средства в этом конфликте. После 8 месяцев войны мы обсуждаем уже девятый пакет санкций против России. И некоторые решили навесить на Россию позорную санкцию, которую мы не решались применять ни к "Талибану"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность - ред.) в Афганистане, ни к исламистским группировкам в Сахеле. Что нам остаётся после того, как все санкции против Москвы исчерпаны? Остаётся война", - сказал Мариани в видеообращении, которое опубликовал в Twitter."Вот к чему нас подталкивают инициаторы этой резолюции, ставя желания Владимира Зеленского выше интересов французского народа", - добавил он.Он отметил, однако, что лишь 5 из 27 стран ЕС приняли такое решение, а ЕП навязывает европейским странам внешнюю политику, которой они не хотят придерживаться."В интересах Франции – положить конец войне на Украине. В интересах России и Украины и их народов – как можно скорее прийти к мирным переговорам, чтобы закончить конфликт. Естественно, что Москва, как и Киев, ищет достижения своих военных целей. Но противоестественно то, что ЕС вносит вклад в эскалацию конфликта, вместо того, чтобы искать мира", - сказал Мариани.Ранее в среду Европейский парламент в среду принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма" из-за военной операции на Украине.Эта резолюция не несет каких-либо прямых юридических последствий для Евросоюза, но отражает мнение большинства европейских депутатов, которые за последние годы приняли целую серию антироссийских документов.В настоящее время ЕС не располагает какой-либо законодательной базой для внесения стран в списки государств-спонсоров терроризма. При этом в ЕС с 2016 года действует режим, позволяющий включать в персональные санкционные списки физлица и организации за поддержку терроризма. В этих списках сегодня числятся 13 физлиц и 4 организации, включая (запрещенные в России) ИГ** и "Аль-Каиду"**.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.** Запрещенные в России террористические организации.
https://ria.ru/20221123/lavrov-1833807126.html
https://ria.ru/20221123/rezolyutsiya-1833717593.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тьерри мариани, владимир зеленский, россия, украина, франция, евросоюз, европарламент, санкции в отношении россии
Тьерри Мариани, Владимир Зеленский, Россия, Украина, Франция, Евросоюз, Европарламент, Санкции в отношении России
05:16 24.11.2022 (обновлено: 05:59 24.11.2022)
Депутат Европарламента раскритиковал резолюцию о России
Евродепутат Мариани: резолюция о терроризме подталкивает Европу к войне с Россией
ПАРИЖ, 24 ноя - РИА Новости. Приняв резолюцию, признающую Россию "государством-спонсором терроризма", Европарламент подталкивает Европу к войне с Россией вместо того, чтобы способствовать мирному решению конфликта, заявил евродепутат от Франции Тьерри Мариани.
"ЕС
исчерпал все средства в этом конфликте. После 8 месяцев войны мы обсуждаем уже девятый пакет санкций против России. И некоторые решили навесить на Россию позорную санкцию, которую мы не решались применять ни к "Талибану"* (находится под санкциями ООН
за террористическую деятельность - ред.) в Афганистане
, ни к исламистским группировкам в Сахеле
. Что нам остаётся после того, как все санкции против Москвы
исчерпаны? Остаётся война", - сказал Мариани в видеообращении, которое опубликовал в Twitter.
"Вот к чему нас подталкивают инициаторы этой резолюции, ставя желания Владимира Зеленского
выше интересов французского народа", - добавил он.
Он отметил, однако, что лишь 5 из 27 стран ЕС приняли такое решение, а ЕП навязывает европейским странам внешнюю политику, которой они не хотят придерживаться.
"В интересах Франции – положить конец войне на Украине
. В интересах России и Украины и их народов – как можно скорее прийти к мирным переговорам, чтобы закончить конфликт. Естественно, что Москва, как и Киев
, ищет достижения своих военных целей. Но противоестественно то, что ЕС вносит вклад в эскалацию конфликта, вместо того, чтобы искать мира", - сказал Мариани.
Ранее в среду Европейский парламент в среду принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма" из-за военной операции на Украине.
Эта резолюция не несет каких-либо прямых юридических последствий для Евросоюза, но отражает мнение большинства европейских депутатов, которые за последние годы приняли целую серию антироссийских документов.
В настоящее время ЕС не располагает какой-либо законодательной базой для внесения стран в списки государств-спонсоров терроризма. При этом в ЕС с 2016 года действует режим, позволяющий включать в персональные санкционные списки физлица и организации за поддержку терроризма. В этих списках сегодня числятся 13 физлиц и 4 организации, включая (запрещенные в России) ИГ** и "Аль-Каиду"**.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
** Запрещенные в России террористические организации.