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Министры энергетики ЕС не приняли решение об ограничении цен на газ - РИА Новости, 24.11.2022
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Министры энергетики ЕС не приняли решение об ограничении цен на газ
Министры энергетики ЕС не приняли решение об ограничении цен на газ - РИА Новости, 24.11.2022
Министры энергетики ЕС не приняли решение об ограничении цен на газ
Министры энергетики стран ЕС на заседании в Брюсселе не приняли решение об ограничении цен на газ, обсуждение продолжится на заседании в декабре, заявил глава... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T15:28
2022-11-24T15:45
цены на нефть
брюссель
венгрия
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 24 ноя - РИА Новости. Министры энергетики стран ЕС на заседании в Брюсселе не приняли решение об ограничении цен на газ, обсуждение продолжится на заседании в декабре, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Сегодня мы начали переговоры о введении потолка цен на газ. Могу сказать, что это плохие предложения, которые к тому же угрожают обеспечению энергобезопасности Европы. Сегодня на заседании не было принято решение, которое отвечало бы целям Еврокомиссии, потому что значительная часть стран-членов, в том числе мы, отстаивали точку зрения, что нельзя принимать решения о мерах солидарности на газовом рынке без того, чтобы ошибочно, на наш взгляд, вмешиваться в работу газового рынка", - сказал Сийярто. Трансляция велась в его аккаунте в соцсетях.Он сообщил, что следующее внеочередное заседание министров энергетики стран ЕС состоится 13 декабря, там продолжится обсуждение предложений Еврокомиссии. Венгрия намерена добиваться исключения из ограничений цены на газ и нефть, а также того, чтобы введенные ограничения не касались ее долгосрочных контрактов с Россией, подчеркнул Сийярто.
https://ria.ru/20221124/gaz-1833889079.html
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цены на нефть, брюссель, венгрия, евросоюз, в мире
Цены на нефть, Брюссель, Венгрия, Евросоюз, В мире
15:28 24.11.2022 (обновлено: 15:45 24.11.2022)
 
Министры энергетики ЕС не приняли решение об ограничении цен на газ

Глава МИД Венгрии: министры энергетики ЕС не приняли решение об ограничении цен на газ

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 24 ноя - РИА Новости. Министры энергетики стран ЕС на заседании в Брюсселе не приняли решение об ограничении цен на газ, обсуждение продолжится на заседании в декабре, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Сегодня мы начали переговоры о введении потолка цен на газ. Могу сказать, что это плохие предложения, которые к тому же угрожают обеспечению энергобезопасности Европы. Сегодня на заседании не было принято решение, которое отвечало бы целям Еврокомиссии, потому что значительная часть стран-членов, в том числе мы, отстаивали точку зрения, что нельзя принимать решения о мерах солидарности на газовом рынке без того, чтобы ошибочно, на наш взгляд, вмешиваться в работу газового рынка", - сказал Сийярто. Трансляция велась в его аккаунте в соцсетях.
Он сообщил, что следующее внеочередное заседание министров энергетики стран ЕС состоится 13 декабря, там продолжится обсуждение предложений Еврокомиссии. Венгрия намерена добиваться исключения из ограничений цены на газ и нефть, а также того, чтобы введенные ограничения не касались ее долгосрочных контрактов с Россией, подчеркнул Сийярто.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 12:11
Германии пришлось оправдываться за отказ вводить потолок цен на газ в ЕС
 
Цены на нефтьБрюссельВенгрияЕвросоюзВ мире
 
 
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