https://ria.ru/20221124/es-1833975564.html

Министры энергетики ЕС не приняли решение об ограничении цен на газ

Министры энергетики ЕС не приняли решение об ограничении цен на газ - РИА Новости, 24.11.2022

Министры энергетики ЕС не приняли решение об ограничении цен на газ

Министры энергетики стран ЕС на заседании в Брюсселе не приняли решение об ограничении цен на газ, обсуждение продолжится на заседании в декабре, заявил глава... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T15:28

2022-11-24T15:28

2022-11-24T15:45

цены на нефть

брюссель

венгрия

евросоюз

в мире

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БУДАПЕШТ, 24 ноя - РИА Новости. Министры энергетики стран ЕС на заседании в Брюсселе не приняли решение об ограничении цен на газ, обсуждение продолжится на заседании в декабре, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Сегодня мы начали переговоры о введении потолка цен на газ. Могу сказать, что это плохие предложения, которые к тому же угрожают обеспечению энергобезопасности Европы. Сегодня на заседании не было принято решение, которое отвечало бы целям Еврокомиссии, потому что значительная часть стран-членов, в том числе мы, отстаивали точку зрения, что нельзя принимать решения о мерах солидарности на газовом рынке без того, чтобы ошибочно, на наш взгляд, вмешиваться в работу газового рынка", - сказал Сийярто. Трансляция велась в его аккаунте в соцсетях.Он сообщил, что следующее внеочередное заседание министров энергетики стран ЕС состоится 13 декабря, там продолжится обсуждение предложений Еврокомиссии. Венгрия намерена добиваться исключения из ограничений цены на газ и нефть, а также того, чтобы введенные ограничения не касались ее долгосрочных контрактов с Россией, подчеркнул Сийярто.

https://ria.ru/20221124/gaz-1833889079.html

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венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

цены на нефть, брюссель, венгрия, евросоюз, в мире