15:28 24.11.2022 (обновлено: 15:45 24.11.2022)
Министры энергетики ЕС не приняли решение об ограничении цен на газ
Глава МИД Венгрии: министры энергетики ЕС не приняли решение об ограничении цен на газ
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 24 ноя - РИА Новости. Министры энергетики стран ЕС на заседании в Брюсселе не приняли решение об ограничении цен на газ, обсуждение продолжится на заседании в декабре, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Сегодня мы начали переговоры о введении потолка цен на газ. Могу сказать, что это плохие предложения, которые к тому же угрожают обеспечению энергобезопасности Европы. Сегодня на заседании не было принято решение, которое отвечало бы целям Еврокомиссии, потому что значительная часть стран-членов, в том числе мы, отстаивали точку зрения, что нельзя принимать решения о мерах солидарности на газовом рынке без того, чтобы ошибочно, на наш взгляд, вмешиваться в работу газового рынка", - сказал Сийярто. Трансляция велась в его аккаунте в соцсетях.
Он сообщил, что следующее внеочередное заседание министров энергетики стран ЕС состоится 13 декабря, там продолжится обсуждение предложений Еврокомиссии. Венгрия намерена добиваться исключения из ограничений цены на газ и нефть, а также того, чтобы введенные ограничения не касались ее долгосрочных контрактов с Россией, подчеркнул Сийярто.