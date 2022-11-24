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Финляндия ищет возможности срочной поставки энергооборудования для Украины - РИА Новости, 24.11.2022
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Финляндия ищет возможности срочной поставки энергооборудования для Украины
Финляндия ищет возможности срочной поставки энергооборудования для Украины - РИА Новости, 24.11.2022
Финляндия ищет возможности срочной поставки энергооборудования для Украины
Министр экономики Финляндии Мика Линтиля провел переговоры с представителями финских компаний о срочной поставке энергетического оборудования для Украины,... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T18:02
2022-11-24T18:02
в мире
украина
финляндия
электричество
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ХЕЛЬСИНКИ, 24 ноя - РИА Новости. Министр экономики Финляндии Мика Линтиля провел переговоры с представителями финских компаний о срочной поставке энергетического оборудования для Украины, сообщает в четверг в пресс-релизе министерство."Министр Линтиля обсудил с представителями энергетической и технологической промышленности и чиновниками министерства возможности оказания помощи. Цель - совместный поиск путей оказания быстрой конкретной помощи Украине на скоординированной основе", - говорится в сообщении.Финское министерство уточняет, что, по данным Украины, российские ракетные удары и удары беспилотников уничтожили более 50% энергетической инфраструктуры Украины в течение октября и ноября."Вчера вечером Украина также направила Финляндии срочный запрос о предоставлении энергетической помощи. Разнообразное оборудование, включая генераторы, трансформаторы и батареи, необходимо как для промышленных, так и для бытовых нужд", - сообщает финское министерство.В прошлом Финляндия уже оказывала материальную помощь, связанную с энергетикой, в том числе от компаний и через Механизм гражданской защиты ЕС. "Однако в преддверии зимы Россия усилила свои жестокие нападения на энергетическую инфраструктуру Украины, и потребность в помощи является неотложной", - подчеркивает министерство.Ранее в четверг глава финского правительства Санна Марин призвала бизнесменов страны к участию в поставках энергетического оборудования для Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221124/elektrichestvo-1834008834.html
https://ria.ru/20221124/odessa-1833965813.html
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в мире, украина, финляндия, электричество
В мире, Украина, Финляндия, Электричество
18:02 24.11.2022
 
Финляндия ищет возможности срочной поставки энергооборудования для Украины

Министр экономики Финляндии провел переговоры о поставке энергооборудования для Украины

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 24 ноя - РИА Новости. Министр экономики Финляндии Мика Линтиля провел переговоры с представителями финских компаний о срочной поставке энергетического оборудования для Украины, сообщает в четверг в пресс-релизе министерство.
"Министр Линтиля обсудил с представителями энергетической и технологической промышленности и чиновниками министерства возможности оказания помощи. Цель - совместный поиск путей оказания быстрой конкретной помощи Украине на скоординированной основе", - говорится в сообщении.
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Финское министерство уточняет, что, по данным Украины, российские ракетные удары и удары беспилотников уничтожили более 50% энергетической инфраструктуры Украины в течение октября и ноября.
"Вчера вечером Украина также направила Финляндии срочный запрос о предоставлении энергетической помощи. Разнообразное оборудование, включая генераторы, трансформаторы и батареи, необходимо как для промышленных, так и для бытовых нужд", - сообщает финское министерство.
В прошлом Финляндия уже оказывала материальную помощь, связанную с энергетикой, в том числе от компаний и через Механизм гражданской защиты ЕС. "Однако в преддверии зимы Россия усилила свои жестокие нападения на энергетическую инфраструктуру Украины, и потребность в помощи является неотложной", - подчеркивает министерство.
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Ранее в четверг глава финского правительства Санна Марин призвала бизнесменов страны к участию в поставках энергетического оборудования для Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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