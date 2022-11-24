https://ria.ru/20221124/energooborudovanie-1834034138.html

Финляндия ищет возможности срочной поставки энергооборудования для Украины

Финляндия ищет возможности срочной поставки энергооборудования для Украины - РИА Новости, 24.11.2022

Финляндия ищет возможности срочной поставки энергооборудования для Украины

Министр экономики Финляндии Мика Линтиля провел переговоры с представителями финских компаний о срочной поставке энергетического оборудования для Украины,... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T18:02

2022-11-24T18:02

2022-11-24T18:02

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ХЕЛЬСИНКИ, 24 ноя - РИА Новости. Министр экономики Финляндии Мика Линтиля провел переговоры с представителями финских компаний о срочной поставке энергетического оборудования для Украины, сообщает в четверг в пресс-релизе министерство."Министр Линтиля обсудил с представителями энергетической и технологической промышленности и чиновниками министерства возможности оказания помощи. Цель - совместный поиск путей оказания быстрой конкретной помощи Украине на скоординированной основе", - говорится в сообщении.Финское министерство уточняет, что, по данным Украины, российские ракетные удары и удары беспилотников уничтожили более 50% энергетической инфраструктуры Украины в течение октября и ноября."Вчера вечером Украина также направила Финляндии срочный запрос о предоставлении энергетической помощи. Разнообразное оборудование, включая генераторы, трансформаторы и батареи, необходимо как для промышленных, так и для бытовых нужд", - сообщает финское министерство.В прошлом Финляндия уже оказывала материальную помощь, связанную с энергетикой, в том числе от компаний и через Механизм гражданской защиты ЕС. "Однако в преддверии зимы Россия усилила свои жестокие нападения на энергетическую инфраструктуру Украины, и потребность в помощи является неотложной", - подчеркивает министерство.Ранее в четверг глава финского правительства Санна Марин призвала бизнесменов страны к участию в поставках энергетического оборудования для Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221124/elektrichestvo-1834008834.html

https://ria.ru/20221124/odessa-1833965813.html

https://ria.ru/20221117/finlyandiya-1832200333.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, финляндия, электричество