https://ria.ru/20221124/energodar-1833982399.html
В Энергодаре возникли перебои с электричеством
В Энергодаре возникли перебои с электричеством - РИА Новости, 24.11.2022
В Энергодаре возникли перебои с электричеством
Перебои с электричеством наблюдаются в Энергодаре, сообщил в четверг врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T15:45
2022-11-24T15:45
2022-11-24T15:45
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
энергодар
запорожская область
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Перебои с электричеством наблюдаются в Энергодаре, сообщил в четверг врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий."Наблюдаются перебои с электроснабжением в городе Энергодар, проходят веерные отключения электроэнергии", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что специалисты работают над восстановлением стабильной подачи электричества жителям города и его окраин.
https://ria.ru/20221124/obstrely-1833902812.html
энергодар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений балицкий, энергодар, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, Энергодар, Запорожская область
В Энергодаре возникли перебои с электричеством
Врио Запорожской области Балицкий сообщил о перебоях с электричеством в Энергодаре