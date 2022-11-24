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В Энергодаре возникли перебои с электричеством - РИА Новости, 24.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221124/energodar-1833982399.html
В Энергодаре возникли перебои с электричеством
В Энергодаре возникли перебои с электричеством - РИА Новости, 24.11.2022
В Энергодаре возникли перебои с электричеством
Перебои с электричеством наблюдаются в Энергодаре, сообщил в четверг врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T15:45
2022-11-24T15:45
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
энергодар
запорожская область
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Перебои с электричеством наблюдаются в Энергодаре, сообщил в четверг врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий."Наблюдаются перебои с электроснабжением в городе Энергодар, проходят веерные отключения электроэнергии", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что специалисты работают над восстановлением стабильной подачи электричества жителям города и его окраин.
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энергодар
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евгений балицкий, энергодар, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, Энергодар, Запорожская область
15:45 24.11.2022
 
В Энергодаре возникли перебои с электричеством

Врио Запорожской области Балицкий сообщил о перебоях с электричеством в Энергодаре

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкЭнергодар
Энергодар - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
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Энергодар. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Перебои с электричеством наблюдаются в Энергодаре, сообщил в четверг врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"Наблюдаются перебои с электроснабжением в городе Энергодар, проходят веерные отключения электроэнергии", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что специалисты работают над восстановлением стабильной подачи электричества жителям города и его окраин.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 12:44Специальная военная операция на Украине
Глава МАГАТЭ заявил, что очень трудно определить, кто обстреливает ЗАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеЕвгений БалицкийЭнергодарЗапорожская область
 
 
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