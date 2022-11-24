https://ria.ru/20221124/energodar-1833982399.html

В Энергодаре возникли перебои с электричеством

В Энергодаре возникли перебои с электричеством - РИА Новости, 24.11.2022

В Энергодаре возникли перебои с электричеством

Перебои с электричеством наблюдаются в Энергодаре, сообщил в четверг врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T15:45

2022-11-24T15:45

2022-11-24T15:45

специальная военная операция на украине

евгений балицкий

энергодар

запорожская область

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Перебои с электричеством наблюдаются в Энергодаре, сообщил в четверг врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий."Наблюдаются перебои с электроснабжением в городе Энергодар, проходят веерные отключения электроэнергии", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что специалисты работают над восстановлением стабильной подачи электричества жителям города и его окраин.

https://ria.ru/20221124/obstrely-1833902812.html

энергодар

запорожская область

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Влада Копылова

евгений балицкий, энергодар, запорожская область