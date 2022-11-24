https://ria.ru/20221124/energodar-1833828305.html

В пригороде Энергодара обнаружили несколько десятков противодесантных мин

В пригороде Энергодара обнаружили несколько десятков противодесантных мин - РИА Новости, 24.11.2022

В пригороде Энергодара обнаружили несколько десятков противодесантных мин

Сотрудники силовых структур обнаружили схрон с несколькими десятками донных контактных противодесантных мин на окраине Энергодара, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T08:24

2022-11-24T08:24

2022-11-24T08:24

специальная военная операция на украине

происшествия

энергодар

запорожская область

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ЭНЕРГОДАР, 24 ноя – РИА Новости. Сотрудники силовых структур обнаружили схрон с несколькими десятками донных контактных противодесантных мин на окраине Энергодара, сообщил РИА Новости представитель силовых структур."В результате оперативных мероприятий на территории одного из складских помещений на окраине Энергодара был обнаружен схрон с несколькими десятками донных контактных противодесантных мин ПДМ-1М. Данная мина предназначена для минирования прибрежной зоны моря, рек, озер для выведения из строя десантных плавающих средств, боевых и транспортных машин противника, преодолевающих водную преграду. Такие устройства могли использоваться диверсантами для совершения терактов на территории не только Запорожской области", - сказал РИА Новости представитель силовых структур.Он отметил, что все мины вывезли на полигон и ликвидировали.

https://ria.ru/20221123/energodar-1833762011.html

энергодар

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, энергодар, запорожская область