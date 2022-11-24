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В пригороде Энергодара обнаружили несколько десятков противодесантных мин - РИА Новости, 24.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221124/energodar-1833828305.html
В пригороде Энергодара обнаружили несколько десятков противодесантных мин
В пригороде Энергодара обнаружили несколько десятков противодесантных мин - РИА Новости, 24.11.2022
В пригороде Энергодара обнаружили несколько десятков противодесантных мин
Сотрудники силовых структур обнаружили схрон с несколькими десятками донных контактных противодесантных мин на окраине Энергодара, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T08:24
2022-11-24T08:24
специальная военная операция на украине
происшествия
энергодар
запорожская область
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ЭНЕРГОДАР, 24 ноя – РИА Новости. Сотрудники силовых структур обнаружили схрон с несколькими десятками донных контактных противодесантных мин на окраине Энергодара, сообщил РИА Новости представитель силовых структур."В результате оперативных мероприятий на территории одного из складских помещений на окраине Энергодара был обнаружен схрон с несколькими десятками донных контактных противодесантных мин ПДМ-1М. Данная мина предназначена для минирования прибрежной зоны моря, рек, озер для выведения из строя десантных плавающих средств, боевых и транспортных машин противника, преодолевающих водную преграду. Такие устройства могли использоваться диверсантами для совершения терактов на территории не только Запорожской области", - сказал РИА Новости представитель силовых структур.Он отметил, что все мины вывезли на полигон и ликвидировали.
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энергодар
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происшествия, энергодар, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Энергодар, Запорожская область
08:24 24.11.2022
 
В пригороде Энергодара обнаружили несколько десятков противодесантных мин

В пригороде Энергодара обнаружили схрон с десятками донных контактных противодесантных мин

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЭнергодар
Энергодар - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
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ЭНЕРГОДАР, 24 ноя – РИА Новости. Сотрудники силовых структур обнаружили схрон с несколькими десятками донных контактных противодесантных мин на окраине Энергодара, сообщил РИА Новости представитель силовых структур.
"В результате оперативных мероприятий на территории одного из складских помещений на окраине Энергодара был обнаружен схрон с несколькими десятками донных контактных противодесантных мин ПДМ-1М. Данная мина предназначена для минирования прибрежной зоны моря, рек, озер для выведения из строя десантных плавающих средств, боевых и транспортных машин противника, преодолевающих водную преграду. Такие устройства могли использоваться диверсантами для совершения терактов на территории не только Запорожской области", - сказал РИА Новости представитель силовых структур.
Он отметил, что все мины вывезли на полигон и ликвидировали.
Стела при въезде в город Энергодар - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 18:38Специальная военная операция на Украине
В Энергодаре нашли схрон с оружием
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЭнергодарЗапорожская область
 
 
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