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Электроэнергию в Киеве будут включать на два-три часа - РИА Новости, 24.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221124/elektroenergiya-1834079740.html
Электроэнергию в Киеве будут включать на два-три часа
Электроэнергию в Киеве будут включать на два-три часа - РИА Новости, 24.11.2022
Электроэнергию в Киеве будут включать на два-три часа
Электроэнергию в Киеве будут включать на два-три часа, заявил исполнительный директор украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T21:51
2022-11-24T21:51
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
киев
украина
россия
дтэк
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Электроэнергию в Киеве будут включать на два-три часа, заявил исполнительный директор украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук."Будем понемногу начинать переключать, по два-три часа давать свет, пока не увеличится объем энергии, поступающей в Киев", - заявил Сахарук в эфире украинского новостного телемарафона.Также Сахарук подтвердил информацию городской военной администрации украинской столицы, где ранее заявили об отсутствии электроснабжения у 70% процентов жилого фонда Киева."Где-то 30% населения у нас имеет (электро - ред.) питание", - заявил он.Министерство энергетики Украины сообщало, что в среду из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света.По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены. Ведомство подчеркнуло, что ударов по Киеву не было, а разрушения в городе стали следствием падения ракет ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
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в мире, денис шмыгаль, киев, украина, россия, дтэк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Киев, Украина, Россия, ДТЭК
21:51 24.11.2022
 
Электроэнергию в Киеве будут включать на два-три часа

Глава энергокомпании ДТЭК Сахарук: электроэнергию в Киеве будут включать на два-три часа

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОбесточенный жилой район в Киеве
Обесточенный жилой район в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Обесточенный жилой район в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Электроэнергию в Киеве будут включать на два-три часа, заявил исполнительный директор украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук.
"Будем понемногу начинать переключать, по два-три часа давать свет, пока не увеличится объем энергии, поступающей в Киев", - заявил Сахарук в эфире украинского новостного телемарафона.
Также Сахарук подтвердил информацию городской военной администрации украинской столицы, где ранее заявили об отсутствии электроснабжения у 70% процентов жилого фонда Киева.
"Где-то 30% населения у нас имеет (электро - ред.) питание", - заявил он.
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Министерство энергетики Украины сообщало, что в среду из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света.
По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены. Ведомство подчеркнуло, что ударов по Киеву не было, а разрушения в городе стали следствием падения ракет ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
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