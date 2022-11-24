Электроэнергию в Киеве будут включать на два-три часа
Глава энергокомпании ДТЭК Сахарук: электроэнергию в Киеве будут включать на два-три часа
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОбесточенный жилой район в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Обесточенный жилой район в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Электроэнергию в Киеве будут включать на два-три часа, заявил исполнительный директор украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук.
"Будем понемногу начинать переключать, по два-три часа давать свет, пока не увеличится объем энергии, поступающей в Киев", - заявил Сахарук в эфире украинского новостного телемарафона.
Также Сахарук подтвердил информацию городской военной администрации украинской столицы, где ранее заявили об отсутствии электроснабжения у 70% процентов жилого фонда Киева.
"Где-то 30% населения у нас имеет (электро - ред.) питание", - заявил он.
Министерство энергетики Украины сообщало, что в среду из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света.
По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены. Ведомство подчеркнуло, что ударов по Киеву не было, а разрушения в городе стали следствием падения ракет ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.