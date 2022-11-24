https://ria.ru/20221124/elektroenergiya-1834079740.html

Электроэнергию в Киеве будут включать на два-три часа

Электроэнергию в Киеве будут включать на два-три часа - РИА Новости, 24.11.2022

Электроэнергию в Киеве будут включать на два-три часа

Электроэнергию в Киеве будут включать на два-три часа, заявил исполнительный директор украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T21:51

2022-11-24T21:51

2022-11-24T21:51

специальная военная операция на украине

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денис шмыгаль

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дтэк

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Электроэнергию в Киеве будут включать на два-три часа, заявил исполнительный директор украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук."Будем понемногу начинать переключать, по два-три часа давать свет, пока не увеличится объем энергии, поступающей в Киев", - заявил Сахарук в эфире украинского новостного телемарафона.Также Сахарук подтвердил информацию городской военной администрации украинской столицы, где ранее заявили об отсутствии электроснабжения у 70% процентов жилого фонда Киева."Где-то 30% населения у нас имеет (электро - ред.) питание", - заявил он.Министерство энергетики Украины сообщало, что в среду из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света.По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены. Ведомство подчеркнуло, что ударов по Киеву не было, а разрушения в городе стали следствием падения ракет ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221121/zelenskiy-1833227095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, денис шмыгаль, киев, украина, россия, дтэк