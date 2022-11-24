https://ria.ru/20221124/ekologiya-1833942957.html

В премии "Экология – дело каждого" победил проект биореактора из Петербурга

В премии "Экология – дело каждого" победил проект биореактора из Петербурга - РИА Новости, 24.11.2022

В премии "Экология – дело каждого" победил проект биореактора из Петербурга

Гран-при конкурса от председателя жюри II Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", вице-премьера РФ Виктории Абрамченко удостоен Борис... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T14:30

2022-11-24T14:30

2022-11-24T15:53

экология в россии

виктория абрамченко

светлана радионова

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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МОСКВА, 23 ноя РИА Новости. Гран-при конкурса от председателя жюри II Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", вице-премьера РФ Виктории Абрамченко удостоен Борис Глушак из Санкт-Петербурга за экологический проект "Фотобиореактор "Каскад-1".Итоговая конференция II Международной детско-юношеской премии Росприроднадзора "Экология – дело каждого" проходит в четверг в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве."Дорогие ребята! От всей души благодарю вас за участие в международной премии "Экология – дело каждого". Экология действительно касается каждого человека и вообще всего живого на планете. Она не имеет границ, пола и возраста. Абсолютно каждый может внести свой вклад в сохранение планеты. Например, можно сортировать отходы, экономить воду, убирать мусор, снижать потребление либо стать эковолонтером. Своими яркими конкурсными работами вы показали, как много неравнодушных людей готовы делать наш мир лучше и экологичнее", – отметила в приветственном слове к победителям и призёрам премии Абрамченко.Экологический проект "Фотобиореактор "Каскад-1" – инновационная разработка по использованию микроводоросли хлорелла вульгарис, которая позволяет из углекислого газа получать кислород и дезинфицировать воздух.Диплом первой степени от председателя жюри получила 13-летняя София Милютина из Москвы за работу "Глаза есть везде" – пронзительный танец, призывающий сохранить окружающую среду, диплом второй степени – получила школа имени генерала Джорджа Смита Паттона из Эквадора (Гуаякиль) – ребята рассказали в своей работе о правилах, которые необходимо знать при землетрясениях. Диплома третьей степени от председателя жюри удостоен 10-летний Семён Кудерко из Республики Хакасия за работу "Чистый воздух нашего города" – в своей работе школьник представил простые шаги по улучшению экологической обстановки в городе Черногорске и собственным примером доказал, что любой шаг нужно начинать с себя, и посадил деревья, тем самым показав взрослым, что каждый человек может повлиять на сохранение окружающей среды."Вторая Международная детская премия службы показала большую динамику, сильную конкуренцию и высокое качество работ. Номинации "Экопроект" и "ESG-поколение" открыли настоящих звёзд проекта и, надеюсь, будущих экологов и учёных. Например, восьмилетний победитель Артём Ямалов из Уфы представил проект дождевого сада для экономии воды. Обладатель первого места Игорь Леман из Нижегородской области придумал передвижную станцию "Экоумница" по переработке компоста, и тестовый образец уже установлен в его школе. Полина Павлова из Приморского края, занявшая первое место, предложила уникальную разработку по очистке техногенных вод промышленных предприятий с помощью искусственных геохимических барьеров. Девятилетняя Альбина Коротоножкина из Белгородской области, которая стала активной участницей и прислала много полезных обучающих роликов, придумала коллекцию цифровой одежды. Победитель Владимир Матюшкин из Армавира представил на Премию Всероссийский проект экологического герба", – сказала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.Экология – дело каждогоПобедителями второго сезона премии стали дети и подростки из Армении, Перу, Китая, Эквадора, Москвы и Санкт-Петербурга, Архангельской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Сахалинской, Свердловской, Смоленской, Томской, Челябинской и Ярославской областей, Камчатского, Краснодарского, Красноярского, Пермского и Приморского краев, Алтая, Башкортостана, Бурятии, Крыма, Татарстана, Хакасии, Чечни, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Лидерами по числу победителей в этом году стали Подмосковье, Москва и северная столица России.Родионова отметила, что и творческие номинации были очень востребованы у ребят. Дети придумывали рэп, пели песни, сочиняли собственные стихотворения и создавали танцы, причём многие работы были сделаны на высоком уровне."Например, десятилетняя Милана Тимошенко из Московской области, которая участвует в Премии второй год, просто показывает своим примером, что такое экология души. Девочка постоянно тренируется, закаливается и покоряет новые вершины в прямом смысле этого слова. В прошлом году вместе со своим другом Амиром Закраиловым и папами они совершили экологический заплыв "За чистый Байкал". В этом году семьи покорили Эльбрус и провели некий плоггинг на пути к цели", – рассказала глава Росприроднадзора.В свою очередь заместитель генерального директора АНО "Центр "Арктические инициативы" Рустам Романенков отметил, что все участники, призёры и победители Премии в своих работах говорят одно и то же: экология – дело каждого. Просто каждый из детей выбирает ту форму, которая ему ближе."Для кого-то это мультфильм, как, например, 20-секундная анимация под названием "Посмотри в глаза своей шубе" Маши Орловой из Екатеринбурга, для кого-то – рэп, а для кого-то – создание электролавочки, как для Родиона Трунова из Новосибирска. Не могу не сказать о наших командных номинациях – "Экошкола" и "Экосемья". Как представитель жюри я делал выбор как в номинации "Экошкола", и это было очень не просто, хотелось отметить каждого. И мы действительно помимо первых, вторых и третьих мест предусмотрим, как и в прошлом году, специальные призы от жюри, так как достойных работ очень много", – сказал Романенков.На премию второго сезона поступило 45,5 тысячи работ из 89 регионов Российской Федерации и 33 стран ближнего и дальнего зарубежья. В топ-10 зарубежных стран по числу принятых работ вошли: первое место – Китай, второе – Узбекистан, третье – Турция, четвертое – Абхазия, пятое – Южная Корея, шестое – Венесуэла, седьмое – Белоруссия, восьмое – Казахстан, девятое – Таджикистан, десятое – Греция. Далее идут Великобритания, Индонезия, Германия, Киргизия, Франция, Перу, Ливан, ОАЭ, Эквадор, Армения, Мексика, Панама, Монголия, Боливия, Камерун, Молдавия, Эстония, Катар, Алжир, Индия, Австрия и Бельгия.

https://ria.ru/20221114/musor-1831400098.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221115/rosprirodnadzor-1831741282.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221110/datchiki-1830608212.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221107/ekodvizhenie-1829614552.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экология в россии, виктория абрамченко, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)