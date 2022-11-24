https://ria.ru/20221124/ekoaktivisty-1833857627.html

Экоактивисты приклеили себя к дирижерскому пульту в Эльбской филармонии

Экоактивисты приклеили себя к дирижерскому пульту в Эльбской филармонии - РИА Новости, 24.11.2022

Экоактивисты приклеили себя к дирижерскому пульту в Эльбской филармонии

Активисты движения "Последнее поколение" (Letzte Generation) незадолго до начала концерта в Эльбской филармонии в немецком Гамбурге вышли на сцену и приклеили... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T10:47

2022-11-24T10:47

2022-11-24T11:36

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БЕРЛИН, 24 ноя - РИА Новости. Активисты движения "Последнее поколение" (Letzte Generation) незадолго до начала концерта в Эльбской филармонии в немецком Гамбурге вышли на сцену и приклеили себя к дирижерскому пульту, сообщило само климатическое движение.Согласно заявлению на сайте движения, активисты, которые в среду вечером вышли на сцену в оранжевых сигнальных жилетах, задержали начало концерта Саксонской государственной капеллы в Большом зале филармонии."Точно так же, как существует только один скрипичный концерт Бетховена, у нас есть только одна планета, пределы которой мы настолько игнорируем, что обусловленные изменением климата катастрофы становятся все более частыми и смертоносными", - сказали активисты.По их словам, "когда Гамбург окажется под водой, больше не будет Эльбской филармонии, где можно послушать Бетховена".По сообщению издания Hamburger Abendblatt, концерт начался с опозданием в несколько минут.Активисты в области борьбы с изменением климата в последнее время активизировались в Европе, ранее ряд акций проводились в музеях. В октябре две девушки из британского экологического движения Just Stop Oil облили томатным супом картину Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее Лондона. Позднее две активистки из немецкого сообщества "Последнее поколение" забросали картофельным пюре картину "Стога" Клода Моне в музее Барберини в Потсдаме. В испанском музее Прадо экоактивисты приклеили себя к рамам картин Гойи.

https://ria.ru/20221111/kartina-1830873734.html

https://ria.ru/20221105/kartiny-1829380853.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, клод моне, гамбург (город), европа, лондон, новости культуры