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Экоактивисты приклеили себя к дирижерскому пульту в Эльбской филармонии - РИА Новости, 24.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221124/ekoaktivisty-1833857627.html
Экоактивисты приклеили себя к дирижерскому пульту в Эльбской филармонии
Экоактивисты приклеили себя к дирижерскому пульту в Эльбской филармонии - РИА Новости, 24.11.2022
Экоактивисты приклеили себя к дирижерскому пульту в Эльбской филармонии
Активисты движения "Последнее поколение" (Letzte Generation) незадолго до начала концерта в Эльбской филармонии в немецком Гамбурге вышли на сцену и приклеили... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T10:47
2022-11-24T11:36
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БЕРЛИН, 24 ноя - РИА Новости. Активисты движения "Последнее поколение" (Letzte Generation) незадолго до начала концерта в Эльбской филармонии в немецком Гамбурге вышли на сцену и приклеили себя к дирижерскому пульту, сообщило само климатическое движение.Согласно заявлению на сайте движения, активисты, которые в среду вечером вышли на сцену в оранжевых сигнальных жилетах, задержали начало концерта Саксонской государственной капеллы в Большом зале филармонии."Точно так же, как существует только один скрипичный концерт Бетховена, у нас есть только одна планета, пределы которой мы настолько игнорируем, что обусловленные изменением климата катастрофы становятся все более частыми и смертоносными", - сказали активисты.По их словам, "когда Гамбург окажется под водой, больше не будет Эльбской филармонии, где можно послушать Бетховена".По сообщению издания Hamburger Abendblatt, концерт начался с опозданием в несколько минут.Активисты в области борьбы с изменением климата в последнее время активизировались в Европе, ранее ряд акций проводились в музеях. В октябре две девушки из британского экологического движения Just Stop Oil облили томатным супом картину Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее Лондона. Позднее две активистки из немецкого сообщества "Последнее поколение" забросали картофельным пюре картину "Стога" Клода Моне в музее Барберини в Потсдаме. В испанском музее Прадо экоактивисты приклеили себя к рамам картин Гойи.
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в мире, клод моне, гамбург (город), европа, лондон, новости культуры
В мире, Клод Моне, Гамбург (город), Европа, Лондон, Культура, Новости культуры
10:47 24.11.2022 (обновлено: 11:36 24.11.2022)
 
Экоактивисты приклеили себя к дирижерскому пульту в Эльбской филармонии

Активисты "Последнего поколения" приклеили себя к пульту дирижера в Эльбской филармонии

CC BY-SA 2.0 / Aleksandr Zykov / ElbphilharmonieБольшой зал Эльбской филармонии
Большой зал Эльбской филармонии - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
CC BY-SA 2.0 / Aleksandr Zykov / Elbphilharmonie
Большой зал Эльбской филармонии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 24 ноя - РИА Новости. Активисты движения "Последнее поколение" (Letzte Generation) незадолго до начала концерта в Эльбской филармонии в немецком Гамбурге вышли на сцену и приклеили себя к дирижерскому пульту, сообщило само климатическое движение.
Согласно заявлению на сайте движения, активисты, которые в среду вечером вышли на сцену в оранжевых сигнальных жилетах, задержали начало концерта Саксонской государственной капеллы в Большом зале филармонии.
Картина Эдварда Мунка Крик в Национальном музее в Осло - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
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"Точно так же, как существует только один скрипичный концерт Бетховена, у нас есть только одна планета, пределы которой мы настолько игнорируем, что обусловленные изменением климата катастрофы становятся все более частыми и смертоносными", - сказали активисты.
По их словам, "когда Гамбург окажется под водой, больше не будет Эльбской филармонии, где можно послушать Бетховена".
По сообщению издания Hamburger Abendblatt, концерт начался с опозданием в несколько минут.
Активисты в области борьбы с изменением климата в последнее время активизировались в Европе, ранее ряд акций проводились в музеях. В октябре две девушки из британского экологического движения Just Stop Oil облили томатным супом картину Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее Лондона. Позднее две активистки из немецкого сообщества "Последнее поколение" забросали картофельным пюре картину "Стога" Клода Моне в музее Барберини в Потсдаме. В испанском музее Прадо экоактивисты приклеили себя к рамам картин Гойи.
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