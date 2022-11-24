https://ria.ru/20221124/dubai-1833990982.html

Russian Film Festival впервые пройдет в Дубае

Russian Film Festival впервые пройдет в Дубае - РИА Новости, 24.11.2022

Russian Film Festival впервые пройдет в Дубае

Впервые Russian Film Festival пройдет в Дубае, показы состоятся 25-27 ноября, сообщает пресс-служба "Роскино". В программу вошли мультфильмы "Финник" и "Чинк:... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T16:49

2022-11-24T16:49

2022-11-24T16:50

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Впервые Russian Film Festival пройдет в Дубае, показы состоятся 25-27 ноября, сообщает пресс-служба "Роскино". В программу вошли мультфильмы "Финник" и "Чинк: хвостатый детектив"."Состоится международная премьера мультфильма "Чинк: хвостатый детектив" – первого в мире полнометражного анимационного фильма, созданного полностью на игровом движке", — говорится в сообщении.Также будут представлены проекты "Финник" и "Фиксики против кработов", фантастический триллер "Спутник", комедия "Молодой человек" и драма "Большой".По словам гендиректора "Роскино" Инны Шалыто, российская анимация пользуется популярностью на Ближнем Востоке."До этого мы с успехом провели дни российского кино также в Иордании и Бахрейне. Надеюсь, что в Дубай столь же тепло встретит наши фильмы", — сказала она.Russian Film Festival – дни российского кино за рубежом, которые проводятся "Роскино" при поддержке Минкультуры с 2020 года. Их основная цель – познакомить зарубежного зрителя с многообразием современного российского контента.

https://ria.ru/20221122/kinorynok-1833470544.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, дубай, ближний восток, роскино, кино и сериалы, оаэ, россия, кинофестиваль