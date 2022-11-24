https://ria.ru/20221124/dubai-1833990982.html
Russian Film Festival впервые пройдет в Дубае
Russian Film Festival впервые пройдет в Дубае - РИА Новости, 24.11.2022
Russian Film Festival впервые пройдет в Дубае
Впервые Russian Film Festival пройдет в Дубае, показы состоятся 25-27 ноября, сообщает пресс-служба "Роскино". В программу вошли мультфильмы "Финник" и "Чинк:... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T16:49
2022-11-24T16:49
2022-11-24T16:50
культура
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Впервые Russian Film Festival пройдет в Дубае, показы состоятся 25-27 ноября, сообщает пресс-служба "Роскино". В программу вошли мультфильмы "Финник" и "Чинк: хвостатый детектив"."Состоится международная премьера мультфильма "Чинк: хвостатый детектив" – первого в мире полнометражного анимационного фильма, созданного полностью на игровом движке", — говорится в сообщении.Также будут представлены проекты "Финник" и "Фиксики против кработов", фантастический триллер "Спутник", комедия "Молодой человек" и драма "Большой".По словам гендиректора "Роскино" Инны Шалыто, российская анимация пользуется популярностью на Ближнем Востоке."До этого мы с успехом провели дни российского кино также в Иордании и Бахрейне. Надеюсь, что в Дубай столь же тепло встретит наши фильмы", — сказала она.Russian Film Festival – дни российского кино за рубежом, которые проводятся "Роскино" при поддержке Минкультуры с 2020 года. Их основная цель – познакомить зарубежного зрителя с многообразием современного российского контента.
https://ria.ru/20221122/kinorynok-1833470544.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, дубай, ближний восток, роскино, кино и сериалы, оаэ, россия, кинофестиваль
Культура, Новости культуры, Дубай, Ближний Восток, Роскино, Кино и сериалы, ОАЭ, Россия, кинофестиваль
16:49 24.11.2022 (обновлено: 16:50 24.11.2022)
Russian Film Festival впервые пройдет в Дубае
Russian Film Festival впервые пройдет в Дубае 25-27 ноября
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Впервые Russian Film Festival пройдет в Дубае, показы состоятся 25-27 ноября, сообщает пресс-служба "Роскино". В программу вошли мультфильмы "Финник" и "Чинк: хвостатый детектив".
"Состоится международная премьера мультфильма "Чинк: хвостатый детектив" – первого в мире полнометражного анимационного фильма, созданного полностью на игровом движке", — говорится в сообщении.
Также будут представлены проекты "Финник" и "Фиксики против кработов", фантастический триллер "Спутник", комедия "Молодой человек" и драма "Большой".
По словам гендиректора "Роскино" Инны Шалыто, российская анимация пользуется популярностью на Ближнем Востоке
.
"До этого мы с успехом провели дни российского кино также в Иордании
и Бахрейне
. Надеюсь, что в Дубай столь же тепло встретит наши фильмы", — сказала она.
Russian Film Festival – дни российского кино за рубежом, которые проводятся "Роскино" при поддержке Минкультуры с 2020 года. Их основная цель – познакомить зарубежного зрителя с многообразием современного российского контента.