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В ДТП в Липецкой области погибли четыре человека - РИА Новости, 24.11.2022
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В ДТП в Липецкой области погибли четыре человека
В ДТП в Липецкой области погибли четыре человека - РИА Новости, 24.11.2022
В ДТП в Липецкой области погибли четыре человека
Автомобиль из ЛНР врезался в световую опору на трассе М4 "Дон" в Липецкой области: четыре человека, в том числе двое детей, погибли, сообщили РИА Новости в УМВД РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T08:08
2022-11-24T08:08
происшествия
луганская народная республика
липецкая область
авто
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БРЯНСК, 24 ноя - РИА Новости. Автомобиль из ЛНР врезался в световую опору на трассе М4 "Дон" в Липецкой области: четыре человека, в том числе двое детей, погибли, сообщили РИА Новости в УМВД региона.По данным ведомства, ДТП произошло в 3.30 мск на 436-м километре трассы М4."Легковой автомобиль марки Škoda допустил наезд на световую опору. В результате ДТП водитель: женщина 1989 г.р. и трое пассажиров: женщина 1991 г.р., двое мальчиков 2012 г.р. (10 лет) и 2009 г.р. (12 лет) погибли на месте", - отметили в УМВД.Пятилетняя девочка госпитализирована. Обстоятельства и причины ДТП уточняются. Отмечается, что автомобиль зарегистрирован в ЛНР.
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происшествия, луганская народная республика, липецкая область, авто
Происшествия, Луганская Народная Республика, Липецкая область, Авто
08:08 24.11.2022
 
В ДТП в Липецкой области погибли четыре человека

Машина из ЛНР врезалась в столб в Липецкой области, четыре человека погибли

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БРЯНСК, 24 ноя - РИА Новости. Автомобиль из ЛНР врезался в световую опору на трассе М4 "Дон" в Липецкой области: четыре человека, в том числе двое детей, погибли, сообщили РИА Новости в УМВД региона.
По данным ведомства, ДТП произошло в 3.30 мск на 436-м километре трассы М4.
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"Легковой автомобиль марки Škoda допустил наезд на световую опору. В результате ДТП водитель: женщина 1989 г.р. и трое пассажиров: женщина 1991 г.р., двое мальчиков 2012 г.р. (10 лет) и 2009 г.р. (12 лет) погибли на месте", - отметили в УМВД.
Пятилетняя девочка госпитализирована. Обстоятельства и причины ДТП уточняются. Отмечается, что автомобиль зарегистрирован в ЛНР.
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ПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаЛипецкая областьАвто
 
 
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