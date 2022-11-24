https://ria.ru/20221124/dtp-1833827258.html

В ДТП в Липецкой области погибли четыре человека

В ДТП в Липецкой области погибли четыре человека - РИА Новости, 24.11.2022

В ДТП в Липецкой области погибли четыре человека

Автомобиль из ЛНР врезался в световую опору на трассе М4 "Дон" в Липецкой области: четыре человека, в том числе двое детей, погибли, сообщили РИА Новости в УМВД РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T08:08

2022-11-24T08:08

2022-11-24T08:08

происшествия

луганская народная республика

липецкая область

авто

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БРЯНСК, 24 ноя - РИА Новости. Автомобиль из ЛНР врезался в световую опору на трассе М4 "Дон" в Липецкой области: четыре человека, в том числе двое детей, погибли, сообщили РИА Новости в УМВД региона.По данным ведомства, ДТП произошло в 3.30 мск на 436-м километре трассы М4."Легковой автомобиль марки Škoda допустил наезд на световую опору. В результате ДТП водитель: женщина 1989 г.р. и трое пассажиров: женщина 1991 г.р., двое мальчиков 2012 г.р. (10 лет) и 2009 г.р. (12 лет) погибли на месте", - отметили в УМВД.Пятилетняя девочка госпитализирована. Обстоятельства и причины ДТП уточняются. Отмечается, что автомобиль зарегистрирован в ЛНР.

https://ria.ru/20221118/dtp-1832520765.html

https://ria.ru/20221121/dtp-1832987347.html

луганская народная республика

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, луганская народная республика, липецкая область, авто