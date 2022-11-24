https://ria.ru/20221124/dtp-1833827258.html
В ДТП в Липецкой области погибли четыре человека
В ДТП в Липецкой области погибли четыре человека - РИА Новости, 24.11.2022
В ДТП в Липецкой области погибли четыре человека
Автомобиль из ЛНР врезался в световую опору на трассе М4 "Дон" в Липецкой области: четыре человека, в том числе двое детей, погибли, сообщили РИА Новости в УМВД РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T08:08
2022-11-24T08:08
2022-11-24T08:08
происшествия
луганская народная республика
липецкая область
авто
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БРЯНСК, 24 ноя - РИА Новости. Автомобиль из ЛНР врезался в световую опору на трассе М4 "Дон" в Липецкой области: четыре человека, в том числе двое детей, погибли, сообщили РИА Новости в УМВД региона.По данным ведомства, ДТП произошло в 3.30 мск на 436-м километре трассы М4."Легковой автомобиль марки Škoda допустил наезд на световую опору. В результате ДТП водитель: женщина 1989 г.р. и трое пассажиров: женщина 1991 г.р., двое мальчиков 2012 г.р. (10 лет) и 2009 г.р. (12 лет) погибли на месте", - отметили в УМВД.Пятилетняя девочка госпитализирована. Обстоятельства и причины ДТП уточняются. Отмечается, что автомобиль зарегистрирован в ЛНР.
https://ria.ru/20221118/dtp-1832520765.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, луганская народная республика, липецкая область, авто
Происшествия, Луганская Народная Республика, Липецкая область, Авто
В ДТП в Липецкой области погибли четыре человека
Машина из ЛНР врезалась в столб в Липецкой области, четыре человека погибли