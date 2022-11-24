https://ria.ru/20221124/druzhba-1834044373.html

"Укртранснафта" готовится возобновить прокачку нефти по "Дружбе"

"Укртранснафта" готовится возобновить прокачку нефти по "Дружбе" - РИА Новости, 24.11.2022

"Укртранснафта" готовится возобновить прокачку нефти по "Дружбе"

"Укртранснафта" сообщила, что электроэнергия на нефтеперекачивающую станцию Броды нефтепровода "Дружба" вновь подается, готовится возобновить прокачку, сообщил... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T18:34

2022-11-24T18:34

2022-11-24T19:28

укртранснафта

нефтепровод "дружба"

экономика

игорь демин

словакия

украина

в мире

нефть

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. "Укртранснафта" сообщила, что электроэнергия на нефтеперекачивающую станцию Броды нефтепровода "Дружба" вновь подается, готовится возобновить прокачку, сообщил РИА Новости советник президента российской трубопроводной компании Игорь Демин.Поставка нефти по южной ветке "Дружбы" из Украины в Словакию была прервана в четверг из-за отключения электроэнергии, сообщил ранее братиславский телеканал ТА3. Поставки нефти в Чехию, сообщал телеканал, продолжаются за счет достаточных оперативных запасов в Словакии. А поставки в Венгрию планово приостановлены, ранее говорил Демин.Украина ранее в ноябре уже дважды приостанавливала прокачку нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба".Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).

https://ria.ru/20221121/neft-1833172148.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

укртранснафта, нефтепровод "дружба", экономика, игорь демин, словакия, украина, в мире, нефть, россия, транснефть