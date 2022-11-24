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"Укртранснафта" готовится возобновить прокачку нефти по "Дружбе" - РИА Новости, 24.11.2022
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"Укртранснафта" готовится возобновить прокачку нефти по "Дружбе"
"Укртранснафта" готовится возобновить прокачку нефти по "Дружбе" - РИА Новости, 24.11.2022
"Укртранснафта" готовится возобновить прокачку нефти по "Дружбе"
"Укртранснафта" сообщила, что электроэнергия на нефтеперекачивающую станцию Броды нефтепровода "Дружба" вновь подается, готовится возобновить прокачку, сообщил... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T18:34
2022-11-24T19:28
укртранснафта
нефтепровод "дружба"
экономика
игорь демин
словакия
украина
в мире
нефть
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. "Укртранснафта" сообщила, что электроэнергия на нефтеперекачивающую станцию Броды нефтепровода "Дружба" вновь подается, готовится возобновить прокачку, сообщил РИА Новости советник президента российской трубопроводной компании Игорь Демин.Поставка нефти по южной ветке "Дружбы" из Украины в Словакию была прервана в четверг из-за отключения электроэнергии, сообщил ранее братиславский телеканал ТА3. Поставки нефти в Чехию, сообщал телеканал, продолжаются за счет достаточных оперативных запасов в Словакии. А поставки в Венгрию планово приостановлены, ранее говорил Демин.Украина ранее в ноябре уже дважды приостанавливала прокачку нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба".Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).
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укртранснафта, нефтепровод "дружба", экономика, игорь демин, словакия, украина, в мире, нефть, россия, транснефть
Укртранснафта, Нефтепровод "Дружба", Экономика, Игорь Демин, Словакия, Украина, В мире, Нефть, Россия, Транснефть
18:34 24.11.2022 (обновлено: 19:28 24.11.2022)
 
"Укртранснафта" готовится возобновить прокачку нефти по "Дружбе"

"Транснефть": "Укртранснафта" готовится возобновить прокачку по нефтепроводу "Дружба"

© AP Photo / Bela SzandelszkyИнженер проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба"
Инженер проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Инженер проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба". Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. "Укртранснафта" сообщила, что электроэнергия на нефтеперекачивающую станцию Броды нефтепровода "Дружба" вновь подается, готовится возобновить прокачку, сообщил РИА Новости советник президента российской трубопроводной компании Игорь Демин.
"Сейчас подача электроэнергии, по словам украинской стороны, на НПС Броды восстановлена, и они готовятся возобновить прокачку", - прокомментировал Демин информацию о новых отключениях на нефтепроводе "Дружба".
Поставка нефти по южной ветке "Дружбы" из Украины в Словакию была прервана в четверг из-за отключения электроэнергии, сообщил ранее братиславский телеканал ТА3. Поставки нефти в Чехию, сообщал телеканал, продолжаются за счет достаточных оперативных запасов в Словакии. А поставки в Венгрию планово приостановлены, ранее говорил Демин.
Украина ранее в ноябре уже дважды приостанавливала прокачку нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба".
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).
Стенд ОАО АК Транснефть - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября, 18:32
"Транснефть" получила обращение от "Укртранснафты" о повышении тарифа
 
УкртранснафтаНефтепровод "Дружба"ЭкономикаИгорь ДеминСловакияУкраинаВ миреНефтьРоссияТранснефть
 
 
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