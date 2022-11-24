Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.10 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 16.00 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 16.04 по Червоногвардейскому району Макеевки - три снаряда такого же калибра.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.