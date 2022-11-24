https://ria.ru/20221124/donetsk-1834010711.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 24.11.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T16:57

2022-11-24T16:57

2022-11-24T16:57

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

макеевка

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.10 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 16.00 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 16.04 по Червоногвардейскому району Макеевки - три снаряда такого же калибра.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221124/obstrely-1833914979.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, нато