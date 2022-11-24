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Украинские войска обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 24.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221124/donetsk-1833848643.html
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Украинские войска обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 24.11.2022
Украинские войска обстреляли два района Донецка
В ночь на четверг центральные районы Донецка вновь подверглись артиллерийским обстрелам со стороны украинских вооруженных формирований, передает корреспондент... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T10:11
2022-11-24T11:34
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
донецк
украина
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. В ночь на четверг центральные районы Донецка вновь подверглись артиллерийским обстрелам со стороны украинских вооруженных формирований, передает корреспондент РИА Новости.Одновременно снаряды прилетели в Ворошиловский и Киевский районы. Попадания пришлись на жилые дома, магазины, центр занятости и другие социальные объекты. Как сообщили РИА Новости в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, зафиксировано более 10 "прилетов".В своем Telegram-канале глава администрации города Алексей Кулемзин сообщил, что обстрел Донецка велся из Орловки. Данных о пострадавших на данный момент нет.По данным аппарата уполномоченного по правам человека ДНР, за восемь лет вооруженной агрессии киевского режима против жителей Донбасса погибли более 8,7 тысячи мирных жителей, в том числе свыше 130 детей.
https://ria.ru/20221124/obstrely-1833846790.html
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донецк
украина
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Жилые районы Донецка после ночного обстрела ВСУ
Украинские войска ночью обстреляли два густонаселенных района Донецка, корреспондент РИА Новости передает кадры
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РИА Новости
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алексей кулемзин (донецк), донецк, украина, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Украина, Донецкая Народная Республика, Происшествия
10:11 24.11.2022 (обновлено: 11:34 24.11.2022)
 
Украинские войска обстреляли два района Донецка

Украинские войска ночью обстреляли два густонаселенных района Донецка

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. В ночь на четверг центральные районы Донецка вновь подверглись артиллерийским обстрелам со стороны украинских вооруженных формирований, передает корреспондент РИА Новости.
Одновременно снаряды прилетели в Ворошиловский и Киевский районы. Попадания пришлись на жилые дома, магазины, центр занятости и другие социальные объекты. Как сообщили РИА Новости в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, зафиксировано более 10 "прилетов".
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В своем Telegram-канале глава администрации города Алексей Кулемзин сообщил, что обстрел Донецка велся из Орловки. Данных о пострадавших на данный момент нет.
По данным аппарата уполномоченного по правам человека ДНР, за восемь лет вооруженной агрессии киевского режима против жителей Донбасса погибли более 8,7 тысячи мирных жителей, в том числе свыше 130 детей.
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