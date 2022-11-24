https://ria.ru/20221124/donetsk-1833848643.html
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Украинские войска обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 24.11.2022
Украинские войска обстреляли два района Донецка
В ночь на четверг центральные районы Донецка вновь подверглись артиллерийским обстрелам со стороны украинских вооруженных формирований, передает корреспондент... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T10:11
2022-11-24T10:11
2022-11-24T11:34
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
донецк
украина
донецкая народная республика
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833872062_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d5693b650e7d021f440cb5898eed44a5.jpg
ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. В ночь на четверг центральные районы Донецка вновь подверглись артиллерийским обстрелам со стороны украинских вооруженных формирований, передает корреспондент РИА Новости.Одновременно снаряды прилетели в Ворошиловский и Киевский районы. Попадания пришлись на жилые дома, магазины, центр занятости и другие социальные объекты. Как сообщили РИА Новости в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, зафиксировано более 10 "прилетов".В своем Telegram-канале глава администрации города Алексей Кулемзин сообщил, что обстрел Донецка велся из Орловки. Данных о пострадавших на данный момент нет.По данным аппарата уполномоченного по правам человека ДНР, за восемь лет вооруженной агрессии киевского режима против жителей Донбасса погибли более 8,7 тысячи мирных жителей, в том числе свыше 130 детей.
https://ria.ru/20221124/obstrely-1833846790.html
https://ria.ru/20221124/donetsk-1833818724.html
донецк
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833872062_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_07736d7cc912a94e11d3d8bfaa3e85ce.jpg
Жилые районы Донецка после ночного обстрела ВСУ
Украинские войска ночью обстреляли два густонаселенных района Донецка, корреспондент РИА Новости передает кадры
2022-11-24T10:11
true
PT1M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей кулемзин (донецк), донецк, украина, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Украина, Донецкая Народная Республика, Происшествия
10:11 24.11.2022 (обновлено: 11:34 24.11.2022)
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Украинские войска ночью обстреляли два густонаселенных района Донецка