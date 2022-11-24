https://ria.ru/20221124/donetsk-1833848643.html

Украинские войска обстреляли два района Донецка

Украинские войска обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 24.11.2022

Украинские войска обстреляли два района Донецка

В ночь на четверг центральные районы Донецка вновь подверглись артиллерийским обстрелам со стороны украинских вооруженных формирований, передает корреспондент... РИА Новости, 24.11.2022

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специальная военная операция на украине

алексей кулемзин (донецк)

донецк

украина

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. В ночь на четверг центральные районы Донецка вновь подверглись артиллерийским обстрелам со стороны украинских вооруженных формирований, передает корреспондент РИА Новости.Одновременно снаряды прилетели в Ворошиловский и Киевский районы. Попадания пришлись на жилые дома, магазины, центр занятости и другие социальные объекты. Как сообщили РИА Новости в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, зафиксировано более 10 "прилетов".В своем Telegram-канале глава администрации города Алексей Кулемзин сообщил, что обстрел Донецка велся из Орловки. Данных о пострадавших на данный момент нет.По данным аппарата уполномоченного по правам человека ДНР, за восемь лет вооруженной агрессии киевского режима против жителей Донбасса погибли более 8,7 тысячи мирных жителей, в том числе свыше 130 детей.

https://ria.ru/20221124/obstrely-1833846790.html

https://ria.ru/20221124/donetsk-1833818724.html

донецк

украина

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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Жилые районы Донецка после ночного обстрела ВСУ Украинские войска ночью обстреляли два густонаселенных района Донецка, корреспондент РИА Новости передает кадры 2022-11-24T10:11 true PT1M45S

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Дарья Буймова

алексей кулемзин (донецк), донецк, украина, донецкая народная республика, происшествия