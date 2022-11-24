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Украинские войска нанесли удар по Донецку
Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 24.11.2022
Украинские войска нанесли удар по Донецку
Украинские войска в 23.30 выпустили 10 снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T00:02
2022-11-24T00:02
2022-11-24T00:02
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
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сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 23 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 23.30 выпустили 10 снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 23:30 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщили в представительстве.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221121/obstrel-1833118492.html
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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
Украинские войска нанесли удар по Донецку
ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка десять снарядов калибром 155 миллиметров