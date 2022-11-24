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Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 24.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221124/donetsk-1833809993.html
Украинские войска нанесли удар по Донецку
Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 24.11.2022
Украинские войска нанесли удар по Донецку
Украинские войска в 23.30 выпустили 10 снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T00:02
2022-11-24T00:02
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 23 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 23.30 выпустили 10 снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 23:30 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщили в представительстве.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221121/obstrel-1833118492.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
00:02 24.11.2022
 
Украинские войска нанесли удар по Донецку

ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка десять снарядов калибром 155 миллиметров

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСотрудник совместного центра контроля и координации на месте обстрела со стороны ВСУ
Сотрудник совместного центра контроля и координации на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Сотрудник совместного центра контроля и координации на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 23.30 выпустили 10 снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 23:30 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщили в представительстве.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября, 15:36Специальная военная операция на Украине
При обстреле Донецка погиб мирный житель
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТО
 
 
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