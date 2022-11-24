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Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 24.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221124/donbass-1833900552.html
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 24.11.2022
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 26 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T12:38
2022-11-24T12:38
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
украина
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 26 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 10.37 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 10.00 мск украинские войска выпустили по Минеральному три снаряда калибром 152 миллиметра, в 10.40 мск по Пантелеймоновке - пять снарядов калибром 152 миллиметра, а в 11.20 мск по Куйбышевскому району Донецка - пять снарядов калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 11.30 мск украинские войска выпустили по Озеряновке восемь снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221124/poteri-1833858319.html
https://ria.ru/20221124/obstrely-1833837313.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, донецк, украина, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Украина, НАТО, СЦКК, Происшествия
12:38 24.11.2022
 
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

В Донецке заявили, что ВСУ выпустили по территории ДНР 26 снарядов

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец демонстрирует осколки боеприпаса
Боец демонстрирует осколки боеприпаса - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец демонстрирует осколки боеприпаса. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 26 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 10.37 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Военнослужащие Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 10:50Специальная военная операция на Украине
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 40 человек и две гаубицы
Представительство добавило, что в 10.00 мск украинские войска выпустили по Минеральному три снаряда калибром 152 миллиметра, в 10.40 мск по Пантелеймоновке - пять снарядов калибром 152 миллиметра, а в 11.20 мск по Куйбышевскому району Донецка - пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Кроме того, в 11.30 мск украинские войска выпустили по Озеряновке восемь снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Жилой дом в Петровском районе Донецка, пострадавший от обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 09:23Специальная военная операция на Украине
Украинские войска 38 раз за сутки обстреляли ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкУкраинаНАТОСЦККПроисшествия
 
 
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