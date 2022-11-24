https://ria.ru/20221124/donbass-1833900552.html

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 24.11.2022

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 26 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T12:38

2022-11-24T12:38

2022-11-24T12:38

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 26 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 10.37 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 10.00 мск украинские войска выпустили по Минеральному три снаряда калибром 152 миллиметра, в 10.40 мск по Пантелеймоновке - пять снарядов калибром 152 миллиметра, а в 11.20 мск по Куйбышевскому району Донецка - пять снарядов калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 11.30 мск украинские войска выпустили по Озеряновке восемь снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221124/poteri-1833858319.html

https://ria.ru/20221124/obstrely-1833837313.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, донецк, украина, нато, сцкк, происшествия