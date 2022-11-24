https://ria.ru/20221124/diplomatiya-1833830286.html

В постпредстве России при ООН высмеяли непристойный жест Кислицы

В постпредстве России при ООН высмеяли непристойный жест Кислицы - РИА Новости, 24.11.2022

В постпредстве России при ООН высмеяли непристойный жест Кислицы

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский высмеял главу украинской миссии Сергея Кислицу, который попытался оскорбить Москву, показав неприличный... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T08:35

2022-11-24T08:35

2022-11-24T13:54

в мире

сергей кислица

андрей мельников

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ООН, 24 ноя — РИА Новости. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский высмеял главу украинской миссии Сергея Кислицу, который попытался оскорбить Москву, показав неприличный жест в Twitter.Накануне в Совбезе прошло заседание по Украине. После него Кислица опубликовал в соцсетях комментарий о том, что выслушивать российского представителя — это "одна из самых ужасных его обязанностей". При этом он написал, что "сегодняшняя серия ударов по объектам Украины не оставляет ему никаких дипломатических вариантов". К записи он добавил фотографию, на которой в футболке с нецензурной бранью в адрес Москвы делает неприличный жест рукой."Дамы и господа, встречайте видного украинского дипломата, высокопоставленного сотрудника внешнеполитической службы Украины, постоянного представителя Украины при ООН Сергея Олеговича Кислицу! Без комментариев!" — написал под его постом Полянский.Дипломат из другого постпредства, пожелавший остаться неназванным, в беседе с РИА Новости также раскритиковал выходку Кислицы, заявив, что она находится "за гранью всего".Дипломаты из других миссий не пожелали, чтобы их цитировали, но заявили о неприемлемости такого поступка, особенно в исполнении дипломата.Запись Кислицы в Twitter раскритиковали и обычные пользователи."И все-таки странно для дипломата размещать такое фото в Twitter. Полагаю, вопрос культуры", — возмутилась участница обсуждения под ником Lavoie Alina."Кто этот незрелый мелкий гад на картинке? Гот или мальчик-металлист, родители которого развелись, и теперь он разозлился и потерял контроль над собой?" — съязвил Fredx3.Это не первый случай провокационного поведения Кислицы. В октябре украинский постпред опубликовал в соцсетях комментарий, в котором высмеял действия Москвы. При этом Полянского он назвал "одной из самых отвратительных персон, которые видела ООН". Также Кислица неоднократно позволял себе выпады в адрес постпреда России Василия Небензи.За грубые выходки поплатился своей должностью посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. Весной он сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой", а в июне его раскритиковали после скандальных высказываний о лидере украинских националистов Степане Бандере. При этом уже в ноябре Мельника назначили заместителем министра иностранных дел Украины.

https://ria.ru/20221022/nebenzya-1825833189.html

https://ria.ru/20221020/oon-1825404434.html

https://ria.ru/20220427/ukraina-1785763526.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей кислица, андрей мельников, дмитрий полянский, россия, украина, германия, оон