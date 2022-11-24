https://ria.ru/20221124/dipfeyk-1834025623.html

Путину показали дипфейк Шольца

Путину показали дипфейк Шольца - РИА Новости, 24.11.2022

Путину показали дипфейк Шольца

Президенту России Владимиру Путину на выставке проектов в области искусственного интеллекта продемонстрировали дипфейк канцлера Германии Олафа Шольца. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T17:38

2022-11-24T17:38

2022-11-24T18:55

технологии

владимир путин

олаф шольц

илон маск

китай

германия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833987632_0:0:2994:1684_1920x0_80_0_0_a09bc026f935dd1b4544bc65930e628b.jpg

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину на выставке проектов в области искусственного интеллекта продемонстрировали дипфейк канцлера Германии Олафа Шольца.По словам разработчиков, потери мировой экономики от таких технологий составили 400 миллиардов рублей. Они рассказали, что изображение Илона Маска, в частности, используют для рекламы финансовой пирамиды, а в Китае с помощью дипфейка ограбили госбанк.Ненастоящий канцлер говорил по-немецки. В этой речи сразу две отсылки — к словам героя фильма "Брат-2" Данилы Багрова и политика Виктора Черномырдина.Президент понял высказывание "канцлера" без перевода и отметил, что он "хоть и фейк, но говорит правильные вещи — содержательные и глубокие".Президенту также рассказали о системе, которая позволяет распознавать недостоверные публикации и использование дипфейков. Путин предложил поделиться этими наработками не только внутри страны, но и за рубежом, учитывая возможные потери мировой экономики из-за этих технологий. Глава государства также ознакомился с проектами в области искусственного интеллекта, которые затрагивают работу в областях агропромышленного комплекса, медицины, машиностроения, истории и искусства.

https://ria.ru/20220625/deepfake-1798068703.html

китай

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, владимир путин, олаф шольц, илон маск, китай, германия, россия