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Путину показали дипфейк Шольца - РИА Новости, 24.11.2022
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Путину показали дипфейк Шольца
Путину показали дипфейк Шольца - РИА Новости, 24.11.2022
Путину показали дипфейк Шольца
Президенту России Владимиру Путину на выставке проектов в области искусственного интеллекта продемонстрировали дипфейк канцлера Германии Олафа Шольца. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T17:38
2022-11-24T18:55
технологии
владимир путин
олаф шольц
илон маск
китай
германия
россия
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину на выставке проектов в области искусственного интеллекта продемонстрировали дипфейк канцлера Германии Олафа Шольца.По словам разработчиков, потери мировой экономики от таких технологий составили 400 миллиардов рублей. Они рассказали, что изображение Илона Маска, в частности, используют для рекламы финансовой пирамиды, а в Китае с помощью дипфейка ограбили госбанк.Ненастоящий канцлер говорил по-немецки. В этой речи сразу две отсылки — к словам героя фильма "Брат-2" Данилы Багрова и политика Виктора Черномырдина.Президент понял высказывание "канцлера" без перевода и отметил, что он "хоть и фейк, но говорит правильные вещи — содержательные и глубокие".Президенту также рассказали о системе, которая позволяет распознавать недостоверные публикации и использование дипфейков. Путин предложил поделиться этими наработками не только внутри страны, но и за рубежом, учитывая возможные потери мировой экономики из-за этих технологий. Глава государства также ознакомился с проектами в области искусственного интеллекта, которые затрагивают работу в областях агропромышленного комплекса, медицины, машиностроения, истории и искусства.
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технологии, владимир путин, олаф шольц, илон маск, китай, германия, россия
Технологии, Владимир Путин, Олаф Шольц, Илон Маск, Китай, Германия, Россия
17:38 24.11.2022 (обновлено: 18:55 24.11.2022)
 
Путину показали дипфейк Шольца

Путину на выставке проектов в области искусственного интеллекта показали дипфейк Шольца

© POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта"
Президент России Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на международной конференции Путешествие в мир искусственного интеллекта
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта"
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину на выставке проектов в области искусственного интеллекта продемонстрировали дипфейк канцлера Германии Олафа Шольца.
По словам разработчиков, потери мировой экономики от таких технологий составили 400 миллиардов рублей. Они рассказали, что изображение Илона Маска, в частности, используют для рекламы финансовой пирамиды, а в Китае с помощью дипфейка ограбили госбанк.
Ненастоящий канцлер говорил по-немецки.
"Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Вот и мой большой брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде: у кого правда, тот и сильней! Вот тот, кого ты обманул — за ним правда! Значит, он сильней. Мы хотели отказаться от российского газа. Но, говоря словами русского классика, мы хотели как лучше, но получилось как всегда", — сказал дипфейк.
В этой речи сразу две отсылки — к словам героя фильма "Брат-2" Данилы Багрова и политика Виктора Черномырдина.
Президент понял высказывание "канцлера" без перевода и отметил, что он "хоть и фейк, но говорит правильные вещи — содержательные и глубокие".
Президенту также рассказали о системе, которая позволяет распознавать недостоверные публикации и использование дипфейков. Путин предложил поделиться этими наработками не только внутри страны, но и за рубежом, учитывая возможные потери мировой экономики из-за этих технологий.
Глава государства также ознакомился с проектами в области искусственного интеллекта, которые затрагивают работу в областях агропромышленного комплекса, медицины, машиностроения, истории и искусства.
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