https://ria.ru/20221124/deti-1833962528.html

Дети кировских участников СВО получат льготы при зачислении в колледжи

Дети кировских участников СВО получат льготы при зачислении в колледжи - РИА Новости, 24.11.2022

Дети кировских участников СВО получат льготы при зачислении в колледжи

Дети участников специальной военной операции будут иметь преимущественное право при зачислении в колледжи и техникумы Кировской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T14:49

2022-11-24T14:49

2022-11-24T14:50

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общество

александр соколов

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кировская область

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Дети участников специальной военной операции будут иметь преимущественное право при зачислении в колледжи и техникумы Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона.С такой просьбой обратились к губернатору Кировской области Александру Соколову жены мобилизованных кировчан."Вводим еще одну меру поддержки семей наших бойцов. Дети мобилизованных, контрактников и добровольцев будут иметь преимущественное право зачисления на бюджетные места в колледжи и техникумы региона. При успешном прохождении вступительных испытаний и прочих равных условиях. Соответствующее постановление только что подписал. Стараемся максимально поддерживать семьи наших военнослужащих — это один из приоритетов нашей работы", — приводятся в сообщении слова Соколова.Отмечается, что в настоящее время в регионе действует целый ряд мер поддержки семей мобилизованных, контрактников и добровольцев, которые участвуют в СВО. Это компенсация платы за детские сады, бесплатное посещение спортивных секций и культурных мероприятий, бесплатный проезд в общественном транспорте, внеочередное обслуживание, освобождение от транспортного налога и другие.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддержка российских военнослужащих - это святая обязанность всех уровней власти, нужно думать о каждом, оказывать прямую адресную поддержку им и их семьям.

https://ria.ru/20221123/pomosch-1833853555.html

https://ria.ru/20221021/kirov-1825643240.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, александр соколов, владимир путин, кировская область, россия