https://ria.ru/20221124/dengi-1833814097.html

Юрист объяснил, что ни в коем случае нельзя делать с найденными деньгами

Юрист объяснил, что ни в коем случае нельзя делать с найденными деньгами - РИА Новости, 24.11.2022

Юрист объяснил, что ни в коем случае нельзя делать с найденными деньгами

Не стоит присваивать случайно найденные деньги или вещи – это может быть чревато уголовным преследованием. Но шанс законно оставить их себе все же есть. Ведущий РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T03:18

2022-11-24T03:18

2022-11-24T03:18

юрий аванесов

россия

европейская юридическая служба

общество

деньги

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Не стоит присваивать случайно найденные деньги или вещи – это может быть чревато уголовным преследованием. Но шанс законно оставить их себе все же есть. Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Юрий Аванесов разъяснил в беседе с агентством "Прайм", что следует делать с находкой.Эксперт предупредил, что присвоение чужих денежных средств грозит обвинением в краже согласно статье 158 УК России, фиксирующей признаки хищения чужого имущества.Аванесов порекомендовал уведомить владельца средств о находке, либо обратиться в полицию. По его словам, найденные деньги после извещения правоохранительных органов можно сохранить, а если хозяина не разыщут в течение полугода, забрать себе в качестве находки (статья 227 ГК России). Нашедший также имеет право на вознаграждение от владельца в размере 20 процентов от утерянной суммы.

https://ria.ru/20221123/falshivka-1833521994.html

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

юрий аванесов, россия, европейская юридическая служба, общество, деньги