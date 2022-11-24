https://ria.ru/20221124/dengi-1833814097.html
Юрист объяснил, что ни в коем случае нельзя делать с найденными деньгами
Юрист объяснил, что ни в коем случае нельзя делать с найденными деньгами - РИА Новости, 24.11.2022
Юрист объяснил, что ни в коем случае нельзя делать с найденными деньгами
Не стоит присваивать случайно найденные деньги или вещи – это может быть чревато уголовным преследованием. Но шанс законно оставить их себе все же есть. Ведущий РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T03:18
2022-11-24T03:18
2022-11-24T03:18
юрий аванесов
россия
европейская юридическая служба
общество
деньги
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Не стоит присваивать случайно найденные деньги или вещи – это может быть чревато уголовным преследованием. Но шанс законно оставить их себе все же есть. Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Юрий Аванесов разъяснил в беседе с агентством "Прайм", что следует делать с находкой.Эксперт предупредил, что присвоение чужих денежных средств грозит обвинением в краже согласно статье 158 УК России, фиксирующей признаки хищения чужого имущества.Аванесов порекомендовал уведомить владельца средств о находке, либо обратиться в полицию. По его словам, найденные деньги после извещения правоохранительных органов можно сохранить, а если хозяина не разыщут в течение полугода, забрать себе в качестве находки (статья 227 ГК России). Нашедший также имеет право на вознаграждение от владельца в размере 20 процентов от утерянной суммы.
https://ria.ru/20221123/falshivka-1833521994.html
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РИА Новости
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юрий аванесов, россия, европейская юридическая служба, общество, деньги
Юрий Аванесов, Россия, Европейская Юридическая Служба, Общество, Деньги
Юрист объяснил, что ни в коем случае нельзя делать с найденными деньгами
Юрист Аванесов предупредил о риске попасть под следствие за присвоение найденных денег