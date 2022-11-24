https://ria.ru/20221124/delo-1834068376.html
СК завел уголовное дело после стрельбы в Крымске
СК завел уголовное дело после стрельбы в Крымске - РИА Новости, 24.11.2022
СК завел уголовное дело после стрельбы в Крымске
Следователи завели уголовное дело об убийстве трех человек и покушении на убийство четвертого мужчины в результате стрельбы в Крымске на Кубани, сообщает... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T20:30
2022-11-24T20:30
2022-11-24T20:30
происшествия
крымск
россия
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 24 ноя - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело об убийстве трех человек и покушении на убийство четвертого мужчины в результате стрельбы в Крымске на Кубани, сообщает управление СК РФ по краю.Ранее сообщалось, что число погибших в результате ЧП в Крымске на Кубани возросло до четырех, включая самого злоумышленника."Следственными органами СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело об убийстве троих местных жителей и покушении на убийство четвертого мужчины (статья 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.По предварительным данным, в четверг в городе Крымске на Кубани 66-летний местный житель из личных неприязненных отношений произвел несколько выстрелов в своих знакомых 1983 и 1969 годов рождения. Они скончались на месте.Кроме того, фигурант из того же ружья выстрелил в еще одного мужчину, убив его. Личность третьего погибшего в настоящее время устанавливается. Также злоумышленник ранил 61-летнего мужчину, его госпитализировали. После произошедшего фигурант свел счеты с жизнью, добавляют в управлении.Расследование уголовного дела продолжается.
https://ria.ru/20221124/strelba-1834065183.html
https://ria.ru/20221124/krymsk-1834041689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, крымск, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Крымск, Россия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел уголовное дело после стрельбы в Крымске
СК завел уголовное дело об убийстве трех человек во время стрельбы в Крымске
КРАСНОДАР, 24 ноя - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело об убийстве трех человек и покушении на убийство четвертого мужчины в результате стрельбы в Крымске на Кубани, сообщает управление СК РФ по краю.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате ЧП в Крымске на Кубани возросло до четырех, включая самого злоумышленника.
"Следственными органами СКР по Краснодарскому краю
возбуждено уголовное дело об убийстве троих местных жителей и покушении на убийство четвертого мужчины (статья 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, в четверг в городе Крымске на Кубани 66-летний местный житель из личных неприязненных отношений произвел несколько выстрелов в своих знакомых 1983 и 1969 годов рождения. Они скончались на месте.
Кроме того, фигурант из того же ружья выстрелил в еще одного мужчину, убив его. Личность третьего погибшего в настоящее время устанавливается. Также злоумышленник ранил 61-летнего мужчину, его госпитализировали. После произошедшего фигурант свел счеты с жизнью, добавляют в управлении.
Расследование уголовного дела продолжается.