Рейтинг@Mail.ru
СК завел уголовное дело после стрельбы в Крымске - РИА Новости, 24.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221124/delo-1834068376.html
СК завел уголовное дело после стрельбы в Крымске
СК завел уголовное дело после стрельбы в Крымске - РИА Новости, 24.11.2022
СК завел уголовное дело после стрельбы в Крымске
Следователи завели уголовное дело об убийстве трех человек и покушении на убийство четвертого мужчины в результате стрельбы в Крымске на Кубани, сообщает... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T20:30
2022-11-24T20:30
происшествия
крымск
россия
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834030404_0:267:942:797_1920x0_80_0_0_9b4122dae5a5e23d42ee7b360c360137.jpg
КРАСНОДАР, 24 ноя - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело об убийстве трех человек и покушении на убийство четвертого мужчины в результате стрельбы в Крымске на Кубани, сообщает управление СК РФ по краю.Ранее сообщалось, что число погибших в результате ЧП в Крымске на Кубани возросло до четырех, включая самого злоумышленника."Следственными органами СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело об убийстве троих местных жителей и покушении на убийство четвертого мужчины (статья 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.По предварительным данным, в четверг в городе Крымске на Кубани 66-летний местный житель из личных неприязненных отношений произвел несколько выстрелов в своих знакомых 1983 и 1969 годов рождения. Они скончались на месте.Кроме того, фигурант из того же ружья выстрелил в еще одного мужчину, убив его. Личность третьего погибшего в настоящее время устанавливается. Также злоумышленник ранил 61-летнего мужчину, его госпитализировали. После произошедшего фигурант свел счеты с жизнью, добавляют в управлении.Расследование уголовного дела продолжается.
https://ria.ru/20221124/strelba-1834065183.html
https://ria.ru/20221124/krymsk-1834041689.html
крымск
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834030404_0:179:942:886_1920x0_80_0_0_d90a36abe62dbadd932c743b7608aea5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, крымск, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Крымск, Россия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
20:30 24.11.2022
 
СК завел уголовное дело после стрельбы в Крымске

СК завел уголовное дело об убийстве трех человек во время стрельбы в Крымске

© Кадр видео очевидцаСтрельба в Крымске
Стрельба в Крымске
© Кадр видео очевидца
Стрельба в Крымске
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 24 ноя - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело об убийстве трех человек и покушении на убийство четвертого мужчины в результате стрельбы в Крымске на Кубани, сообщает управление СК РФ по краю.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате ЧП в Крымске на Кубани возросло до четырех, включая самого злоумышленника.
Сотрудники полиции у жилого дома на Алма-Атинской улице, где располагался хостел, при пожаре в котором погибли не менее 8 человек - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 20:10
Случаи стрельбы по людям в общественных местах в России в 2022 году
"Следственными органами СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело об убийстве троих местных жителей и покушении на убийство четвертого мужчины (статья 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, в четверг в городе Крымске на Кубани 66-летний местный житель из личных неприязненных отношений произвел несколько выстрелов в своих знакомых 1983 и 1969 годов рождения. Они скончались на месте.
Кроме того, фигурант из того же ружья выстрелил в еще одного мужчину, убив его. Личность третьего погибшего в настоящее время устанавливается. Также злоумышленник ранил 61-летнего мужчину, его госпитализировали. После произошедшего фигурант свел счеты с жизнью, добавляют в управлении.
Расследование уголовного дела продолжается.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 18:27
В МВД раскрыли подробности происшествия со стрельбой в Крымске
 
ПроисшествияКрымскРоссияКраснодарский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала