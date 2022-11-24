https://ria.ru/20221124/delo-1834068376.html

СК завел уголовное дело после стрельбы в Крымске

СК завел уголовное дело после стрельбы в Крымске - РИА Новости, 24.11.2022

СК завел уголовное дело после стрельбы в Крымске

Следователи завели уголовное дело об убийстве трех человек и покушении на убийство четвертого мужчины в результате стрельбы в Крымске на Кубани, сообщает... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T20:30

2022-11-24T20:30

2022-11-24T20:30

происшествия

крымск

россия

краснодарский край

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 24 ноя - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело об убийстве трех человек и покушении на убийство четвертого мужчины в результате стрельбы в Крымске на Кубани, сообщает управление СК РФ по краю.Ранее сообщалось, что число погибших в результате ЧП в Крымске на Кубани возросло до четырех, включая самого злоумышленника."Следственными органами СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело об убийстве троих местных жителей и покушении на убийство четвертого мужчины (статья 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.По предварительным данным, в четверг в городе Крымске на Кубани 66-летний местный житель из личных неприязненных отношений произвел несколько выстрелов в своих знакомых 1983 и 1969 годов рождения. Они скончались на месте.Кроме того, фигурант из того же ружья выстрелил в еще одного мужчину, убив его. Личность третьего погибшего в настоящее время устанавливается. Также злоумышленник ранил 61-летнего мужчину, его госпитализировали. После произошедшего фигурант свел счеты с жизнью, добавляют в управлении.Расследование уголовного дела продолжается.

https://ria.ru/20221124/strelba-1834065183.html

https://ria.ru/20221124/krymsk-1834041689.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, крымск, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)