https://ria.ru/20221124/datsan-1833929981.html

Лама Бадмаев предложил построить буддийский дацан в Казани

Лама Бадмаев предложил построить буддийский дацан в Казани - РИА Новости, 24.11.2022

Лама Бадмаев предложил построить буддийский дацан в Казани

Замглавы Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) по Северо-Западному федеральному округу, настоятель дацана Санкт-Петербурга "Гунзэчойнэй" лама Буда... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T13:39

2022-11-24T13:39

2022-11-24T13:39

республика татарстан

буда бадмаев

казань

религия

международный дискуссионный клуб "валдай"

валдай (клуб)

общество

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Замглавы Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) по Северо-Западному федеральному округу, настоятель дацана Санкт-Петербурга "Гунзэчойнэй" лама Буда Бадмаев предложил построить буддийский дацан в Казани для повышения духовного просвещения в России, и при успехе распространить такой опыт на всю Россию.Духовно полезные вещи нужно распространять на всю Россию, подчеркнул он. "Когда мы говорим о духовно-нравственных ценностях – у нас есть что сказать, показать и объяснить, и в этом случае, конечно, мы говорим об образовании, духовном образовании в России", – добавил он, отметив важность конкретной работы в направлении духовного просвещения.В конференции принимают участие более 20 экспертов из 8 стран – России, Египта, Индии, Ирана, Малайзии, ОАЭ, Сербии и Таджикистана, – а также представители традиционных конфессий России.Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.

https://ria.ru/20220905/portal-1814490285.html

казань

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

буда бадмаев, казань, религия, международный дискуссионный клуб "валдай", валдай (клуб), общество