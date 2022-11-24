https://ria.ru/20221124/datsan-1833929981.html
Лама Бадмаев предложил построить буддийский дацан в Казани
Лама Бадмаев предложил построить буддийский дацан в Казани - РИА Новости, 24.11.2022
Лама Бадмаев предложил построить буддийский дацан в Казани
Замглавы Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) по Северо-Западному федеральному округу, настоятель дацана Санкт-Петербурга "Гунзэчойнэй" лама Буда... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T13:39
2022-11-24T13:39
2022-11-24T13:39
республика татарстан
буда бадмаев
казань
религия
международный дискуссионный клуб "валдай"
валдай (клуб)
общество
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Замглавы Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) по Северо-Западному федеральному округу, настоятель дацана Санкт-Петербурга "Гунзэчойнэй" лама Буда Бадмаев предложил построить буддийский дацан в Казани для повышения духовного просвещения в России, и при успехе распространить такой опыт на всю Россию.Духовно полезные вещи нужно распространять на всю Россию, подчеркнул он. "Когда мы говорим о духовно-нравственных ценностях – у нас есть что сказать, показать и объяснить, и в этом случае, конечно, мы говорим об образовании, духовном образовании в России", – добавил он, отметив важность конкретной работы в направлении духовного просвещения.В конференции принимают участие более 20 экспертов из 8 стран – России, Египта, Индии, Ирана, Малайзии, ОАЭ, Сербии и Таджикистана, – а также представители традиционных конфессий России.Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
буда бадмаев, казань, религия, международный дискуссионный клуб "валдай", валдай (клуб), общество
Республика Татарстан, Буда Бадмаев, Казань, Религия, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Валдай (клуб), Общество
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Замглавы Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) по Северо-Западному федеральному округу, настоятель дацана Санкт-Петербурга "Гунзэчойнэй" лама Буда Бадмаев предложил построить буддийский дацан в Казани для повышения духовного просвещения в России, и при успехе распространить такой опыт на всю Россию.
"Для того, чтобы мы говорили о единстве, нужно заниматься неким просвещением, и я говорил о том, что давайте организуем хотя бы буддистские комнаты в Казани или построим буддистский храм, дацан – если здесь есть буддисты, это зависит от местных буддистов – в Казани. И распространим этот опыт на всю Россию", – сказал лама на конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Религиозное многоголосие и национальное единство", которая проходит 24 ноября в Казани.
Духовно полезные вещи нужно распространять на всю Россию, подчеркнул он. "Когда мы говорим о духовно-нравственных ценностях – у нас есть что сказать, показать и объяснить, и в этом случае, конечно, мы говорим об образовании, духовном образовании в России", – добавил он, отметив важность конкретной работы в направлении духовного просвещения.
"Во многих уголках России не знают, что такое буддизм. Православие – во всех уголках Бурятии знают, что есть христианство. Во всех уголках Бурятии знают, что мусульманство есть. А заедем куда-нибудь в татарское село – про буддизм там никто не знает. Почему такая несправедливость?.. Молельные комнаты существуют во всех воинских частях – буддистских комнат нет", – сказал лама.
В конференции принимают участие более 20 экспертов из 8 стран – России, Египта, Индии, Ирана, Малайзии, ОАЭ, Сербии и Таджикистана, – а также представители традиционных конфессий России.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде
недалеко от озера Валдай
.
С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.