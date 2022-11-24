https://ria.ru/20221124/byudzhet-1833870612.html
Госдума утвердила федеральный бюджет на 2023-2025 годы
Госдума утвердила федеральный бюджет на 2023-2025 годы - РИА Новости, 24.11.2022
Госдума утвердила федеральный бюджет на 2023-2025 годы
Госдума приняла закон "О федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов", который предусматривает постепенное снижение дефицита казны с двух... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T11:23
2022-11-24T11:23
2022-11-24T11:37
экономика
россия
госдума рф
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Госдума приняла закон "О федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов", который предусматривает постепенное снижение дефицита казны с двух до 0,7 процента ВВП.Согласно документу, доходы в 2023 году составят 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы — 29,056 триллиона (19,4% ВВП), в 2024 — 27,24 триллиона и 29,43 триллиона, в 2025 — 27,98 триллиона и 29,24 триллиона рублей соответственно.В течение всего трехлетнего периода бюджет будет дефицитным: в 2023 году дефицит составит два процента ВВП, в 2024 году — 1,4% ВВП, в 2025 году — 0,7% ВВП. Основным источником покрытия дефицита станут госзаимствования.В 2023-2025 годах ожидается рост государственного долга. По итогам 2023 года объем госдолга составит около 25,369 триллиона рублей, 2024 года – 27,679 триллиона рублей, 2025 года – 29,94 триллиона рублей. При этом доля внутреннего долга в общем объеме заимствований в 2023 году составит 81,6%, в 2024 году — 82,4%, в 2025 году — 83,5%. В результате в предстоящей трехлетке, как говорится в пояснительной записке, показатель "сохранится на безопасном уровне (менее 20% ВВП)".Верхний порог для внутренних заимствований на 1 января 2024 года составит около 20,697 триллиона рублей, внешних — 66,6 миллиарда долларов, или 63,4 миллиарда евро; на 1 января 2025 года – 22,804 триллиона рублей и 68,1 миллиарда долларов (или 63,1 миллиарда евро) соответственно; на 1 января 2026 года – 24,994 триллиона рублей и 68 миллиардов долларов (или 61,2 миллиарда евро).Объем Фонда национального благосостояния на начало 2023 года составит восемь триллионов 987,4 миллиарда рублей (6% ВВП), начало 2024 года — шесть триллионов 252,9 миллиарда рублей (3,9% ВВП), начало 2025 года — пять триллионов 947,2 миллиарда рублей (3,5% ВВП). При этом ожидается, что на конец 2025 года объем фонда увеличится до шести триллионов 644,3 миллиарда рублей (3,9% ВВП).Основные характеристики бюджета определены исходя из прогнозируемого объема ВВП в 2023 году в 149,949 триллиона рублей, в 2024 году — 159,714 триллиона, в 2025 году — 170,598 триллиона, и уровня инфляции не выше 5,5% в 2023 году и четырех процентов — в 2024-2025 годах.
https://ria.ru/20221123/ekonomika-1833671002.html
https://ria.ru/20221122/prognoz-1833362481.html
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РИА Новости
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экономика, россия, госдума рф
Экономика, Россия, Госдума РФ
11:23 24.11.2022 (обновлено: 11:37 24.11.2022)
Госдума утвердила федеральный бюджет на 2023-2025 годы
Госдума утвердила федеральный бюджет на три года со снижением дефицита до 0,7 процента ВВП
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Госдума приняла закон "О федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов", который предусматривает постепенное снижение дефицита казны с двух до 0,7 процента ВВП.
Согласно документу, доходы в 2023 году составят 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы — 29,056 триллиона (19,4% ВВП), в 2024 — 27,24 триллиона и 29,43 триллиона, в 2025 — 27,98 триллиона и 29,24 триллиона рублей соответственно.
В течение всего трехлетнего периода бюджет будет дефицитным: в 2023 году дефицит составит два процента ВВП, в 2024 году — 1,4% ВВП, в 2025 году — 0,7% ВВП. Основным источником покрытия дефицита станут госзаимствования.
В 2023-2025 годах ожидается рост государственного долга. По итогам 2023 года объем госдолга составит около 25,369 триллиона рублей, 2024 года – 27,679 триллиона рублей, 2025 года – 29,94 триллиона рублей. При этом доля внутреннего долга в общем объеме заимствований в 2023 году составит 81,6%, в 2024 году — 82,4%, в 2025 году — 83,5%. В результате в предстоящей трехлетке, как говорится в пояснительной записке, показатель "сохранится на безопасном уровне (менее 20% ВВП)".
Верхний порог для внутренних заимствований на 1 января 2024 года составит около 20,697 триллиона рублей, внешних — 66,6 миллиарда долларов, или 63,4 миллиарда евро; на 1 января 2025 года – 22,804 триллиона рублей и 68,1 миллиарда долларов (или 63,1 миллиарда евро) соответственно; на 1 января 2026 года – 24,994 триллиона рублей и 68 миллиардов долларов (или 61,2 миллиарда евро).
Объем Фонда национального благосостояния на начало 2023 года составит восемь триллионов 987,4 миллиарда рублей (6% ВВП), начало 2024 года — шесть триллионов 252,9 миллиарда рублей (3,9% ВВП), начало 2025 года — пять триллионов 947,2 миллиарда рублей (3,5% ВВП). При этом ожидается, что на конец 2025 года объем фонда увеличится до шести триллионов 644,3 миллиарда рублей (3,9% ВВП).
Основные характеристики бюджета определены исходя из прогнозируемого объема ВВП в 2023 году в 149,949 триллиона рублей, в 2024 году — 159,714 триллиона, в 2025 году — 170,598 триллиона, и уровня инфляции не выше 5,5% в 2023 году и четырех процентов — в 2024-2025 годах.