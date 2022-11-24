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"Какая глупость!": британцев возмутил новый способ "победить Путина" - РИА Новости, 24.11.2022
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"Какая глупость!": британцев возмутил новый способ "победить Путина"
"Какая глупость!": британцев возмутил новый способ "победить Путина" - РИА Новости, 24.11.2022
"Какая глупость!": британцев возмутил новый способ "победить Путина"
Читатели газеты The Telegraph пришли в ярость от призыва главы британского казначейства Джереми Ханта экономить энергопотребление, чтобы "победить Владимира... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T16:05
2022-11-24T18:06
владимир путин
джереми хант
россия
сша
украина
киев
в мире
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Читатели газеты The Telegraph пришли в ярость от призыва главы британского казначейства Джереми Ханта экономить энергопотребление, чтобы "победить Владимира Путина".Комментаторы уверены, что так британское правительство пытается скрыть свою некомпетентность."Какая глупость! Лучший способ положить конец конфликту — это переговоры. Пытаться заставить людей экономить энергию, то есть мерзнуть посреди зимы, чтобы победить Путина... В общем, удачи!" — написал пользователь с ником Geoffrey Crouch."Как мило: экономьте, чтобы победить Путина. С чего начнем, с нового бассейна Риши или личного самолета Бориса?" — сыронизировал Even Stevens."Покажите пример: отключите отопление в кабинете министров и наденьте свитера", — посоветовал Sou Tanglie."Значит, Запад выступает за нулевую энергию, нулевое производство, нулевое сельское хозяйство и нулевую экономику... Мы притворяемся, что наши электросети запитают солнце и ветер, а сами скупаем нефть, уголь, газ и уран в России и промышленные товары в Китае!" — подытожил David Bunney.Запад столкнулся с ростом цен на энергоресурсы и инфляцией из-за введения санкций против Москвы и отказа от российского топлива. Европейская промышленность во многом лишилась конкурентоспособности после подорожания горючего, прежде всего газа. Это повлияло и на другие сферы экономики.Министры финансов стран "Большой семерки" в сентябре подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российское топливо в рамках расширения санкций. Планируется, что лимит введут 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.Президент Владимир Путин, комментируя эту инициативу, неоднократно заявлял, что Россия не станет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что Москва не станет экспортировать нефть в страны, которые будут устанавливать потолок цен. По его словам, ограничения означают вмешательство в рыночные инструменты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221124/putin-1833902455.html
https://ria.ru/20221124/khimoruzhie-1833889514.html
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владимир путин, джереми хант, россия, сша, украина, киев, в мире
Владимир Путин, Джереми Хант, Россия, США, Украина, Киев, В мире
16:05 24.11.2022 (обновлено: 18:06 24.11.2022)
 
"Какая глупость!": британцев возмутил новый способ "победить Путина"

Читатели The Telegraph раскритиковали слова главы британского казначейства Ханта о Путине

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Читатели газеты The Telegraph пришли в ярость от призыва главы британского казначейства Джереми Ханта экономить энергопотребление, чтобы "победить Владимира Путина".
Комментаторы уверены, что так британское правительство пытается скрыть свою некомпетентность.
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"Какая глупость! Лучший способ положить конец конфликту — это переговоры. Пытаться заставить людей экономить энергию, то есть мерзнуть посреди зимы, чтобы победить Путина... В общем, удачи!" — написал пользователь с ником Geoffrey Crouch.

"Какой бред! Будто это все Путин подстроил! Они просто заговаривают нам зубы и отвлекают внимание от полного отсутствия планирования в британской энергетике. Мы становимся диктатурой, где правит страх, — COVID и перемена климата стали новым способом держать народ в узде", — пожаловался Phillip cox.

"Как мило: экономьте, чтобы победить Путина. С чего начнем, с нового бассейна Риши или личного самолета Бориса?" — сыронизировал Even Stevens.
"Покажите пример: отключите отопление в кабинете министров и наденьте свитера", — посоветовал Sou Tanglie.
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"Значит, Запад выступает за нулевую энергию, нулевое производство, нулевое сельское хозяйство и нулевую экономику... Мы притворяемся, что наши электросети запитают солнце и ветер, а сами скупаем нефть, уголь, газ и уран в России и промышленные товары в Китае!" — подытожил David Bunney.
Запад столкнулся с ростом цен на энергоресурсы и инфляцией из-за введения санкций против Москвы и отказа от российского топлива. Европейская промышленность во многом лишилась конкурентоспособности после подорожания горючего, прежде всего газа. Это повлияло и на другие сферы экономики.
Министры финансов стран "Большой семерки" в сентябре подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российское топливо в рамках расширения санкций. Планируется, что лимит введут 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.
Президент Владимир Путин, комментируя эту инициативу, неоднократно заявлял, что Россия не станет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что Москва не станет экспортировать нефть в страны, которые будут устанавливать потолок цен. По его словам, ограничения означают вмешательство в рыночные инструменты.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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