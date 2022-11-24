https://ria.ru/20221124/britantsy-1833989678.html
"Какая глупость!": британцев возмутил новый способ "победить Путина"
"Какая глупость!": британцев возмутил новый способ "победить Путина" - РИА Новости, 24.11.2022
"Какая глупость!": британцев возмутил новый способ "победить Путина"
Читатели газеты The Telegraph пришли в ярость от призыва главы британского казначейства Джереми Ханта экономить энергопотребление, чтобы "победить Владимира... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T16:05
2022-11-24T16:05
2022-11-24T18:06
владимир путин
джереми хант
россия
сша
украина
киев
в мире
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Читатели газеты The Telegraph пришли в ярость от призыва главы британского казначейства Джереми Ханта экономить энергопотребление, чтобы "победить Владимира Путина".Комментаторы уверены, что так британское правительство пытается скрыть свою некомпетентность."Какая глупость! Лучший способ положить конец конфликту — это переговоры. Пытаться заставить людей экономить энергию, то есть мерзнуть посреди зимы, чтобы победить Путина... В общем, удачи!" — написал пользователь с ником Geoffrey Crouch."Как мило: экономьте, чтобы победить Путина. С чего начнем, с нового бассейна Риши или личного самолета Бориса?" — сыронизировал Even Stevens."Покажите пример: отключите отопление в кабинете министров и наденьте свитера", — посоветовал Sou Tanglie."Значит, Запад выступает за нулевую энергию, нулевое производство, нулевое сельское хозяйство и нулевую экономику... Мы притворяемся, что наши электросети запитают солнце и ветер, а сами скупаем нефть, уголь, газ и уран в России и промышленные товары в Китае!" — подытожил David Bunney.Запад столкнулся с ростом цен на энергоресурсы и инфляцией из-за введения санкций против Москвы и отказа от российского топлива. Европейская промышленность во многом лишилась конкурентоспособности после подорожания горючего, прежде всего газа. Это повлияло и на другие сферы экономики.Министры финансов стран "Большой семерки" в сентябре подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российское топливо в рамках расширения санкций. Планируется, что лимит введут 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.Президент Владимир Путин, комментируя эту инициативу, неоднократно заявлял, что Россия не станет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что Москва не станет экспортировать нефть в страны, которые будут устанавливать потолок цен. По его словам, ограничения означают вмешательство в рыночные инструменты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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владимир путин, джереми хант, россия, сша, украина, киев, в мире
Владимир Путин, Джереми Хант, Россия, США, Украина, Киев, В мире
16:05 24.11.2022 (обновлено: 18:06 24.11.2022)
"Какая глупость!": британцев возмутил новый способ "победить Путина"
Читатели The Telegraph раскритиковали слова главы британского казначейства Ханта о Путине
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости.
Читатели газеты The Telegraph
пришли в ярость от призыва главы британского казначейства Джереми Ханта экономить энергопотребление, чтобы "победить Владимира Путина".
Комментаторы уверены, что так британское правительство пытается скрыть свою некомпетентность.
"Какая глупость! Лучший способ положить конец конфликту — это переговоры. Пытаться заставить людей экономить энергию, то есть мерзнуть посреди зимы, чтобы победить Путина... В общем, удачи!" — написал пользователь с ником Geoffrey Crouch.
"Какой бред! Будто это все Путин подстроил! Они просто заговаривают нам зубы и отвлекают внимание от полного отсутствия планирования в британской энергетике. Мы становимся диктатурой, где правит страх, — COVID и перемена климата стали новым способом держать народ в узде", — пожаловался Phillip cox.
"Как мило: экономьте, чтобы победить Путина. С чего начнем, с нового бассейна Риши или личного самолета Бориса?" — сыронизировал Even Stevens.
"Покажите пример: отключите отопление в кабинете министров и наденьте свитера", — посоветовал Sou Tanglie.
"Значит, Запад выступает за нулевую энергию, нулевое производство, нулевое сельское хозяйство и нулевую экономику... Мы притворяемся, что наши электросети запитают солнце и ветер, а сами скупаем нефть, уголь, газ и уран в России и промышленные товары в Китае!" — подытожил David Bunney.
Запад столкнулся с ростом цен на энергоресурсы и инфляцией из-за введения санкций против Москвы и отказа от российского топлива. Европейская промышленность во многом лишилась конкурентоспособности после подорожания горючего, прежде всего газа. Это повлияло и на другие сферы экономики.
Министры финансов стран "Большой семерки" в сентябре подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российское топливо в рамках расширения санкций. Планируется, что лимит введут 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.
Президент Владимир Путин
, комментируя эту инициативу, неоднократно заявлял, что Россия
не станет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
Вице-премьер Александр Новак
, в свою очередь, указал, что Москва
не станет экспортировать нефть в страны, которые будут устанавливать потолок цен. По его словам, ограничения означают вмешательство в рыночные инструменты.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>