https://ria.ru/20221124/britantsy-1833989678.html

"Какая глупость!": британцев возмутил новый способ "победить Путина"

"Какая глупость!": британцев возмутил новый способ "победить Путина" - РИА Новости, 24.11.2022

"Какая глупость!": британцев возмутил новый способ "победить Путина"

Читатели газеты The Telegraph пришли в ярость от призыва главы британского казначейства Джереми Ханта экономить энергопотребление, чтобы "победить Владимира... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T16:05

2022-11-24T16:05

2022-11-24T18:06

владимир путин

джереми хант

россия

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украина

киев

в мире

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Читатели газеты The Telegraph пришли в ярость от призыва главы британского казначейства Джереми Ханта экономить энергопотребление, чтобы "победить Владимира Путина".Комментаторы уверены, что так британское правительство пытается скрыть свою некомпетентность."Какая глупость! Лучший способ положить конец конфликту — это переговоры. Пытаться заставить людей экономить энергию, то есть мерзнуть посреди зимы, чтобы победить Путина... В общем, удачи!" — написал пользователь с ником Geoffrey Crouch."Как мило: экономьте, чтобы победить Путина. С чего начнем, с нового бассейна Риши или личного самолета Бориса?" — сыронизировал Even Stevens."Покажите пример: отключите отопление в кабинете министров и наденьте свитера", — посоветовал Sou Tanglie."Значит, Запад выступает за нулевую энергию, нулевое производство, нулевое сельское хозяйство и нулевую экономику... Мы притворяемся, что наши электросети запитают солнце и ветер, а сами скупаем нефть, уголь, газ и уран в России и промышленные товары в Китае!" — подытожил David Bunney.Запад столкнулся с ростом цен на энергоресурсы и инфляцией из-за введения санкций против Москвы и отказа от российского топлива. Европейская промышленность во многом лишилась конкурентоспособности после подорожания горючего, прежде всего газа. Это повлияло и на другие сферы экономики.Министры финансов стран "Большой семерки" в сентябре подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российское топливо в рамках расширения санкций. Планируется, что лимит введут 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.Президент Владимир Путин, комментируя эту инициативу, неоднократно заявлял, что Россия не станет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что Москва не станет экспортировать нефть в страны, которые будут устанавливать потолок цен. По его словам, ограничения означают вмешательство в рыночные инструменты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221124/putin-1833902455.html

https://ria.ru/20221124/khimoruzhie-1833889514.html

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владимир путин, джереми хант, россия, сша, украина, киев, в мире