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В Пермском крае при поддержке МСП Банка создадут бота в помощь мигрантам

В Пермском крае при поддержке МСП Банка создадут бота в помощь мигрантам - РИА Новости, 24.11.2022

В Пермском крае при поддержке МСП Банка создадут бота в помощь мигрантам

В Пермском крае к созданию цифрового помощника для мигрантов привлекли IT-компанию "Промобот", получившую финансовую поддержку МСП Банка, дочерней организации... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T11:00

2022-11-24T11:00

2022-11-24T11:00

мсп банк

пермский край

новости компаний - экономика

корпорация мсп

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В Пермском крае к созданию цифрового помощника для мигрантов привлекли IT-компанию "Промобот", получившую финансовую поддержку МСП Банка, дочерней организации Корпорации МСП, сообщает пресс-служба банка.Создаваемый компанией "ММЦ-Бот" призван помочь иностранцам получать госуслуги и необходимые документы, а также решать бытовые вопросы.По словам директора IT-компании "Промобот" Максима Чугунова, технология позволит иностранным гражданам решить проблему языкового барьера и упростить работу с миграционными органами. Для иностранцев информация будет предоставляться на родном языке в доступной форме по принципу единого окна на базе мессенджера Telegram."Российская система оказания цифровых услуг, а также работы с мигрантами — одна из самых дружелюбных в мире. Но стоит понимать, что мигрант или иностранный гость, приехавший на длительное проживание, все равно испытывает стресс из-за большого объема информации из разных источников на чужом языке. Такое решение как "ММЦ-Бот" даст возможность мигранту получать всю информацию в формате единого окна, а также получать необходимые уведомления и напоминания. Это позволит гостю быть в комфортной обстановке, а госорганам выполнять все необходимые правовые нормы", - пояснил Чугунов."ММЦ-Бот" проинформирует иностранцев как встать на миграционный учет, получить трудовой патент, сделать нотариальный перевод документов и полис ДМС, пройти медицинское освидетельствование. А также решить вопросы, связанные с жильем, здоровьем и сдачей экзамена на русском языке.Ранее компании "Промобот" была предоставлена гарантия от Корпорации МСП в обеспечение кредита МСП Банка в размере 50 миллионов рублей для модернизации производства.

https://ria.ru/20220609/finansirovanie-1794208547.html

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пермский край

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мсп банк, пермский край, новости компаний - экономика, корпорация мсп