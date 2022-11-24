https://ria.ru/20221124/belorusy-1834091069.html

Минск установил личности 160 белорусов, воюющих на стороне ВСУ

Минск установил личности 160 белорусов, воюющих на стороне ВСУ - РИА Новости, 24.11.2022

Минск установил личности 160 белорусов, воюющих на стороне ВСУ

МВД Белоруссии установило личности 160 граждан страны, поехавших воевать за киевский режим, заявил министр внутренних дел Белоруссии генерал-лейтенант Иван... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T23:25

2022-11-24T23:25

2022-11-24T23:27

специальная военная операция на украине

в мире

иван кубраков

белоруссия

украина

минск

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МИНСК, 24 ноя – РИА Новости. МВД Белоруссии установило личности 160 граждан страны, поехавших воевать за киевский режим, заявил министр внутренних дел Белоруссии генерал-лейтенант Иван Кубраков."Цифра, которую я назвал – 160 – условна. Это 160 лиц, которых мы установили, которые так или иначе были замешаны в боевых действиях на территории Украины. На самом деле половина разбежалась, кто-то уже погиб. Но много или мало, то, что люди предали свою Родину – сколько бы их ни было - всё равно плохо", - заявил Кубраков в эфире телеканала ОНТ."Понятно, что Украина для нас – страна родная. Но ведь они погибают, поддерживая фашистскую идеологию – очень плохо. Мы их устанавливаем, привлекаем к ответственности. И самое главное, привлекаем к ответственности тех, кто пытается уточнить в интернете, как принять участие в этих боевых действиях. Мы этих людей находим, привлекаем к ответственности, а где-то просто проводим профилактическую беседу", - пояснил министр.

https://ria.ru/20221011/naemniki-1823006109.html

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украина

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иван кубраков, белоруссия, украина, минск