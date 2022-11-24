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Минск установил личности 160 белорусов, воюющих на стороне ВСУ - РИА Новости, 24.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221124/belorusy-1834091069.html
Минск установил личности 160 белорусов, воюющих на стороне ВСУ
Минск установил личности 160 белорусов, воюющих на стороне ВСУ - РИА Новости, 24.11.2022
Минск установил личности 160 белорусов, воюющих на стороне ВСУ
МВД Белоруссии установило личности 160 граждан страны, поехавших воевать за киевский режим, заявил министр внутренних дел Белоруссии генерал-лейтенант Иван... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T23:25
2022-11-24T23:27
специальная военная операция на украине
в мире
иван кубраков
белоруссия
украина
минск
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МИНСК, 24 ноя – РИА Новости. МВД Белоруссии установило личности 160 граждан страны, поехавших воевать за киевский режим, заявил министр внутренних дел Белоруссии генерал-лейтенант Иван Кубраков."Цифра, которую я назвал – 160 – условна. Это 160 лиц, которых мы установили, которые так или иначе были замешаны в боевых действиях на территории Украины. На самом деле половина разбежалась, кто-то уже погиб. Но много или мало, то, что люди предали свою Родину – сколько бы их ни было - всё равно плохо", - заявил Кубраков в эфире телеканала ОНТ."Понятно, что Украина для нас – страна родная. Но ведь они погибают, поддерживая фашистскую идеологию – очень плохо. Мы их устанавливаем, привлекаем к ответственности. И самое главное, привлекаем к ответственности тех, кто пытается уточнить в интернете, как принять участие в этих боевых действиях. Мы этих людей находим, привлекаем к ответственности, а где-то просто проводим профилактическую беседу", - пояснил министр.
https://ria.ru/20221011/naemniki-1823006109.html
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в мире, иван кубраков, белоруссия, украина, минск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иван Кубраков, Белоруссия, Украина, Минск
23:25 24.11.2022 (обновлено: 23:27 24.11.2022)
 
Минск установил личности 160 белорусов, воюющих на стороне ВСУ

В Белоруссии установили личности 160 граждан страны, поехавших воевать за киевский режим

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МИНСК, 24 ноя – РИА Новости. МВД Белоруссии установило личности 160 граждан страны, поехавших воевать за киевский режим, заявил министр внутренних дел Белоруссии генерал-лейтенант Иван Кубраков.
"Цифра, которую я назвал – 160 – условна. Это 160 лиц, которых мы установили, которые так или иначе были замешаны в боевых действиях на территории Украины. На самом деле половина разбежалась, кто-то уже погиб. Но много или мало, то, что люди предали свою Родину – сколько бы их ни было - всё равно плохо", - заявил Кубраков в эфире телеканала ОНТ.
"Понятно, что Украина для нас – страна родная. Но ведь они погибают, поддерживая фашистскую идеологию – очень плохо. Мы их устанавливаем, привлекаем к ответственности. И самое главное, привлекаем к ответственности тех, кто пытается уточнить в интернете, как принять участие в этих боевых действиях. Мы этих людей находим, привлекаем к ответственности, а где-то просто проводим профилактическую беседу", - пояснил министр.
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11 октября, 10:07Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИван КубраковБелоруссияУкраинаМинск
 
 
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