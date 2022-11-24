https://ria.ru/20221124/baza-1833942866.html

Китай построит базу на Луне к 2028 году

Китай построит базу на Луне к 2028 году - РИА Новости, 24.11.2022

Китай построит базу на Луне к 2028 году

Китай намерен построить роботизированную базу на Луне к 2028 году и высадить туда человека к 2030-му, заявил главный конструктор китайской программы... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T14:07

2022-11-24T14:07

2022-11-24T14:07

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луна

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МОСКВА, 24 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай намерен построить роботизированную базу на Луне к 2028 году и высадить туда человека к 2030-му, заявил главный конструктор китайской программы исследования Луны У Вэйжэнь.По его словам, робо-базу на естественном спутнике Земли в будущем планируется оборудовать миниатюрной АЭС, что решит проблемы с обеспечением энергии. График строительства лунной АЭС ученый не привел, сообщив, что соответствующий проект "разрабатывается".Китайская лунная база будет находиться на южном полюсе естественного спутника Земли. Ученые поясняют, что одна из причин выбора именно этого места – температурный режим, который наиболее подходит для создания обитаемой станции. Дело в том, что на Луне сутки в 29 раз дольше земных. В итоге амплитуда колебания температур на ее поверхности превышает 300 градусов по Цельсию. Создание станции на одном из полюсов позволит избежать такого резкого колебания температур. Более того, исследователи рассчитывают найти на южном полюсе запасы воды, которые значительно облегчат процесс снабжения "лунграда" не только "живительной влагой", но и ее производными, например – топливным водородом.Напомним, что проект создания лунной станции Китай намерен осуществлять в тесном сотрудничестве с Россией, соответствующий меморандум подписан в 2021 году, теперь готовится межправсоглашение. Стороны также готовят новую пятилетнюю программу взаимодействия в космосе.

https://ria.ru/20221123/kitay-1833578241.html

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луна

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, земля, луна, космос