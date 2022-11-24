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Китай построит базу на Луне к 2028 году - РИА Новости, 24.11.2022
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Китай построит базу на Луне к 2028 году
Китай построит базу на Луне к 2028 году - РИА Новости, 24.11.2022
Китай построит базу на Луне к 2028 году
Китай намерен построить роботизированную базу на Луне к 2028 году и высадить туда человека к 2030-му, заявил главный конструктор китайской программы... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T14:07
2022-11-24T14:07
россия-китай: главное
китай
земля
луна
космос
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МОСКВА, 24 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай намерен построить роботизированную базу на Луне к 2028 году и высадить туда человека к 2030-му, заявил главный конструктор китайской программы исследования Луны У Вэйжэнь.По его словам, робо-базу на естественном спутнике Земли в будущем планируется оборудовать миниатюрной АЭС, что решит проблемы с обеспечением энергии. График строительства лунной АЭС ученый не привел, сообщив, что соответствующий проект "разрабатывается".Китайская лунная база будет находиться на южном полюсе естественного спутника Земли. Ученые поясняют, что одна из причин выбора именно этого места – температурный режим, который наиболее подходит для создания обитаемой станции. Дело в том, что на Луне сутки в 29 раз дольше земных. В итоге амплитуда колебания температур на ее поверхности превышает 300 градусов по Цельсию. Создание станции на одном из полюсов позволит избежать такого резкого колебания температур. Более того, исследователи рассчитывают найти на южном полюсе запасы воды, которые значительно облегчат процесс снабжения "лунграда" не только "живительной влагой", но и ее производными, например – топливным водородом.Напомним, что проект создания лунной станции Китай намерен осуществлять в тесном сотрудничестве с Россией, соответствующий меморандум подписан в 2021 году, теперь готовится межправсоглашение. Стороны также готовят новую пятилетнюю программу взаимодействия в космосе.
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китай, земля, луна, космос
Россия-Китай: Главное, Китай, Земля, Луна, Космос
14:07 24.11.2022
 

Китай построит базу на Луне к 2028 году

© AP Photo / Ng Han GuanПосетитель Национального музея смотрит на выставку образцов лунных пород, извлеченных с Луны китайским лунным модулем "Чанъэ-5" в Пекине.
Посетитель Национального музея смотрит на выставку образцов лунных пород, извлеченных с Луны китайским лунным модулем Чанъэ-5 в Пекине. - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
Посетитель Национального музея смотрит на выставку образцов лунных пород, извлеченных с Луны китайским лунным модулем "Чанъэ-5" в Пекине.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай намерен построить роботизированную базу на Луне к 2028 году и высадить туда человека к 2030-му, заявил главный конструктор китайской программы исследования Луны У Вэйжэнь.
По его словам, робо-базу на естественном спутнике Земли в будущем планируется оборудовать миниатюрной АЭС, что решит проблемы с обеспечением энергии. График строительства лунной АЭС ученый не привел, сообщив, что соответствующий проект "разрабатывается".
Китайская лунная база будет находиться на южном полюсе естественного спутника Земли. Ученые поясняют, что одна из причин выбора именно этого места – температурный режим, который наиболее подходит для создания обитаемой станции. Дело в том, что на Луне сутки в 29 раз дольше земных. В итоге амплитуда колебания температур на ее поверхности превышает 300 градусов по Цельсию. Создание станции на одном из полюсов позволит избежать такого резкого колебания температур. Более того, исследователи рассчитывают найти на южном полюсе запасы воды, которые значительно облегчат процесс снабжения "лунграда" не только "живительной влагой", но и ее производными, например – топливным водородом.
Напомним, что проект создания лунной станции Китай намерен осуществлять в тесном сотрудничестве с Россией, соответствующий меморандум подписан в 2021 году, теперь готовится межправсоглашение. Стороны также готовят новую пятилетнюю программу взаимодействия в космосе.
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Китай разрабатывает новую систему питания для лунной станции
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайЗемляЛунаКосмос
 
 
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