https://ria.ru/20221124/bayden-1833916444.html

Воронежский дом престарелых отверг причастность к видеоприглашению Байдена

Воронежский дом престарелых отверг причастность к видеоприглашению Байдена - РИА Новости, 24.11.2022

Воронежский дом престарелых отверг причастность к видеоприглашению Байдена

Воронежский областной дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов не записывал приглашения поселиться в нем Джо Байдену, сообщил в четверг РИА Новости... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T13:20

2022-11-24T13:20

2022-11-24T13:20

джо байден

воронежская область

общество

здоровье - общество

россия

сша

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ВОРОНЕЖ, 24 ноя - РИА Новости. Воронежский областной дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов не записывал приглашения поселиться в нем Джо Байдену, сообщил в четверг РИА Новости представитель учреждения.Ролик появился в Telegram-каналах в среду. В нем женщина, назвавшись представителем "областного воронежского дома-интерната милосердия для инвалидов и престарелых", говорит, что всем коллективом поздравляет "господина Байдена" с "разменом девятого десятка" и приглашает в дом престарелых, где обещают "уютную комнатку на первом этаже", "кормить с ложечки" и "регулярно давать лекарство"."Выступили, а назвались нашим именем. Это не наши люди, не наши сотрудники", - сказал собеседник агентства.В департаменте социальной защиты населения Воронежской области также заявили, что видео не имеет отношения к дому-интернату. "Официального такого мероприятия нигде не было в наших учреждениях", - сказал РИА Новости представитель департамента.

https://ria.ru/20221117/zelenskiy-1832275542.html

воронежская область

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

джо байден, воронежская область, общество, здоровье - общество, россия, сша