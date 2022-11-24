https://ria.ru/20221124/bayden-1833916444.html
Воронежский дом престарелых отверг причастность к видеоприглашению Байдена
Воронежский дом престарелых отверг причастность к видеоприглашению Байдена - РИА Новости, 24.11.2022
Воронежский дом престарелых отверг причастность к видеоприглашению Байдена
Воронежский областной дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов не записывал приглашения поселиться в нем Джо Байдену, сообщил в четверг РИА Новости... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T13:20
2022-11-24T13:20
2022-11-24T13:20
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ВОРОНЕЖ, 24 ноя - РИА Новости. Воронежский областной дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов не записывал приглашения поселиться в нем Джо Байдену, сообщил в четверг РИА Новости представитель учреждения.Ролик появился в Telegram-каналах в среду. В нем женщина, назвавшись представителем "областного воронежского дома-интерната милосердия для инвалидов и престарелых", говорит, что всем коллективом поздравляет "господина Байдена" с "разменом девятого десятка" и приглашает в дом престарелых, где обещают "уютную комнатку на первом этаже", "кормить с ложечки" и "регулярно давать лекарство"."Выступили, а назвались нашим именем. Это не наши люди, не наши сотрудники", - сказал собеседник агентства.В департаменте социальной защиты населения Воронежской области также заявили, что видео не имеет отношения к дому-интернату. "Официального такого мероприятия нигде не было в наших учреждениях", - сказал РИА Новости представитель департамента.
https://ria.ru/20221117/zelenskiy-1832275542.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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джо байден, воронежская область, общество, здоровье - общество, россия, сша
Джо Байден, Воронежская область, Общество, Здоровье - Общество, Россия, США
Воронежский дом престарелых отверг причастность к видеоприглашению Байдена
Воронежский дом престарелых заявил, что не записывал приглашения президенту США Байдену
ВОРОНЕЖ, 24 ноя - РИА Новости. Воронежский областной дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов не записывал приглашения поселиться в нем Джо Байдену, сообщил в четверг РИА Новости представитель учреждения.
Ролик появился в Telegram-каналах в среду. В нем женщина, назвавшись представителем "областного воронежского дома-интерната милосердия для инвалидов и престарелых", говорит, что всем коллективом поздравляет "господина Байдена" с "разменом девятого десятка" и приглашает в дом престарелых, где обещают "уютную комнатку на первом этаже", "кормить с ложечки" и "регулярно давать лекарство".
"Выступили, а назвались нашим именем. Это не наши люди, не наши сотрудники", - сказал собеседник агентства.
В департаменте социальной защиты населения Воронежской области
также заявили, что видео не имеет отношения к дому-интернату. "Официального такого мероприятия нигде не было в наших учреждениях", - сказал РИА Новости представитель департамента.