https://ria.ru/20221124/avtoprom-1834066862.html

Минпромторг внес в правительство проект стратегии автопрома до 2035 года

Минпромторг внес в правительство проект стратегии автопрома до 2035 года - РИА Новости, 24.11.2022

Минпромторг внес в правительство проект стратегии автопрома до 2035 года

Минпромторг РФ внес в правительство проект стратегии автомобильной промышленности до 2035 года, сейчас документ финализируется на площадке кабмина, сообщили в... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T20:20

2022-11-24T20:20

2022-11-24T20:20

авто

экономика

технологии

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

автопром

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Минпромторг РФ внес в правительство проект стратегии автомобильной промышленности до 2035 года, сейчас документ финализируется на площадке кабмина, сообщили в пресс-службе министерства.Проект стратегии был опубликован Минпромторгом на regulation.gov.ru в конце августа. Согласно пояснительной записке, он предполагает инвестиции в НИОКР и организацию производства компонентов для автопрома на сумму 2,7 триллиона рублей. При этом стимулирование экспорта продукции российского автопрома потребует финансирования в объеме 500-600 миллиардов, такая же сумма потребуется на стимулирование спроса на российские автомобили и программу обновления парка.Среди ключевых целей стратегии – обеспечение технологического суверенитета автомобильной промышленности, удовлетворение потребности российского рынка в конкурентоспособной на мировом уровне продукции с высоким уровнем локализации (не менее 80%) и обеспечение роста вклада автомобильной промышленности в российскую экономику, отмечали в Минпромторге РФ.

https://ria.ru/20221123/moskvich-1833597551.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, экономика, технологии, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), автопром