Минпромторг внес в правительство проект стратегии автопрома до 2035 года
Минпромторг внес на рассмотрение правительства проект стратегии автопрома до 2035 года
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкАвтомобиль "Москвич" на производственной линии на Московском автомобильном заводе "Москвич"
Автомобиль "Москвич" на производственной линии на Московском автомобильном заводе "Москвич". Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Минпромторг РФ внес в правительство проект стратегии автомобильной промышленности до 2035 года, сейчас документ финализируется на площадке кабмина, сообщили в пресс-службе министерства.
"Проект стратегии автомобильной промышленности до 2035 года внесён в правительство 22 ноября и сейчас финализируется на площадке правительства", - отметили в пресс-службе.
Проект стратегии был опубликован Минпромторгом на regulation.gov.ru в конце августа. Согласно пояснительной записке, он предполагает инвестиции в НИОКР и организацию производства компонентов для автопрома на сумму 2,7 триллиона рублей. При этом стимулирование экспорта продукции российского автопрома потребует финансирования в объеме 500-600 миллиардов, такая же сумма потребуется на стимулирование спроса на российские автомобили и программу обновления парка.
Среди ключевых целей стратегии – обеспечение технологического суверенитета автомобильной промышленности, удовлетворение потребности российского рынка в конкурентоспособной на мировом уровне продукции с высоким уровнем локализации (не менее 80%) и обеспечение роста вклада автомобильной промышленности в российскую экономику, отмечали в Минпромторге РФ.