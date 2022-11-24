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Минпромторг внес в правительство проект стратегии автопрома до 2035 года - РИА Новости, 24.11.2022
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Минпромторг внес в правительство проект стратегии автопрома до 2035 года
Минпромторг внес в правительство проект стратегии автопрома до 2035 года - РИА Новости, 24.11.2022
Минпромторг внес в правительство проект стратегии автопрома до 2035 года
Минпромторг РФ внес в правительство проект стратегии автомобильной промышленности до 2035 года, сейчас документ финализируется на площадке кабмина, сообщили в... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T20:20
2022-11-24T20:20
авто
экономика
технологии
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
автопром
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Минпромторг РФ внес в правительство проект стратегии автомобильной промышленности до 2035 года, сейчас документ финализируется на площадке кабмина, сообщили в пресс-службе министерства.Проект стратегии был опубликован Минпромторгом на regulation.gov.ru в конце августа. Согласно пояснительной записке, он предполагает инвестиции в НИОКР и организацию производства компонентов для автопрома на сумму 2,7 триллиона рублей. При этом стимулирование экспорта продукции российского автопрома потребует финансирования в объеме 500-600 миллиардов, такая же сумма потребуется на стимулирование спроса на российские автомобили и программу обновления парка.Среди ключевых целей стратегии – обеспечение технологического суверенитета автомобильной промышленности, удовлетворение потребности российского рынка в конкурентоспособной на мировом уровне продукции с высоким уровнем локализации (не менее 80%) и обеспечение роста вклада автомобильной промышленности в российскую экономику, отмечали в Минпромторге РФ.
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авто, экономика, технологии, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), автопром
Авто, Экономика, Технологии, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Автопром
20:20 24.11.2022
 
Минпромторг внес в правительство проект стратегии автопрома до 2035 года

Минпромторг внес на рассмотрение правительства проект стратегии автопрома до 2035 года

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкАвтомобиль "Москвич" на производственной линии на Московском автомобильном заводе "Москвич"
Автомобиль Москвич на производственной линии на Московском автомобильном заводе Москвич - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобиль "Москвич" на производственной линии на Московском автомобильном заводе "Москвич". Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Минпромторг РФ внес в правительство проект стратегии автомобильной промышленности до 2035 года, сейчас документ финализируется на площадке кабмина, сообщили в пресс-службе министерства.
"Проект стратегии автомобильной промышленности до 2035 года внесён в правительство 22 ноября и сейчас финализируется на площадке правительства", - отметили в пресс-службе.
Проект стратегии был опубликован Минпромторгом на regulation.gov.ru в конце августа. Согласно пояснительной записке, он предполагает инвестиции в НИОКР и организацию производства компонентов для автопрома на сумму 2,7 триллиона рублей. При этом стимулирование экспорта продукции российского автопрома потребует финансирования в объеме 500-600 миллиардов, такая же сумма потребуется на стимулирование спроса на российские автомобили и программу обновления парка.
Среди ключевых целей стратегии – обеспечение технологического суверенитета автомобильной промышленности, удовлетворение потребности российского рынка в конкурентоспособной на мировом уровне продукции с высоким уровнем локализации (не менее 80%) и обеспечение роста вклада автомобильной промышленности в российскую экономику, отмечали в Минпромторге РФ.
Мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на Московском автомобильно заводе Москвич - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 11:54
Собянин назвал запуск новой модели "Москвича" историческим событием
 
АвтоЭкономикаТехнологииРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Автопром
 
 
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