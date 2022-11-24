https://ria.ru/20221124/ataka-1833934852.html

Российские войска пресекли украинские атаки на Краснолиманском направлении

Российские войска пресекли украинские атаки на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 24.11.2022

Российские войска пресекли украинские атаки на Краснолиманском направлении

Российские войска пресекли попытки двух ротных тактических групп украинских военных атаковать в направлении двух населенных пунктов в ЛНР, заявили в четверг в... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T13:45

2022-11-24T13:45

2022-11-24T13:55

специальная военная операция на украине

россия

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816833030_0:13:3071:1740_1920x0_80_0_0_5ec3081b0862ae68f988d926ac393c1a.jpg

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Российские войска пресекли попытки двух ротных тактических групп украинских военных атаковать в направлении двух населенных пунктов в ЛНР, заявили в четверг в Минобороны РФ."На Красно-Лиманском направлении активными действиями российских войск пресечены попытки противника силами двух ротных тактических групп атаковать в направлении населенных пунктов Площанка и Червонопоповка Луганской народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что были уничтожены более 15 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, минометный расчет и три автомобиля.

https://ria.ru/20221124/ukraina-1833917104.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, в мире, украина