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Российские войска пресекли украинские атаки на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 24.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221124/ataka-1833934852.html
Российские войска пресекли украинские атаки на Краснолиманском направлении
Российские войска пресекли украинские атаки на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 24.11.2022
Российские войска пресекли украинские атаки на Краснолиманском направлении
Российские войска пресекли попытки двух ротных тактических групп украинских военных атаковать в направлении двух населенных пунктов в ЛНР, заявили в четверг в... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T13:45
2022-11-24T13:55
специальная военная операция на украине
россия
в мире
украина
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Российские войска пресекли попытки двух ротных тактических групп украинских военных атаковать в направлении двух населенных пунктов в ЛНР, заявили в четверг в Минобороны РФ."На Красно-Лиманском направлении активными действиями российских войск пресечены попытки противника силами двух ротных тактических групп атаковать в направлении населенных пунктов Площанка и Червонопоповка Луганской народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что были уничтожены более 15 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, минометный расчет и три автомобиля.
https://ria.ru/20221124/ukraina-1833917104.html
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россия, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина
13:45 24.11.2022 (обновлено: 13:55 24.11.2022)
 
Российские войска пресекли украинские атаки на Краснолиманском направлении

Минобороны: российские войска пресекли украинские атаки на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Российские войска пресекли попытки двух ротных тактических групп украинских военных атаковать в направлении двух населенных пунктов в ЛНР, заявили в четверг в Минобороны РФ.
"На Красно-Лиманском направлении активными действиями российских войск пресечены попытки противника силами двух ротных тактических групп атаковать в направлении населенных пунктов Площанка и Червонопоповка Луганской народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что были уничтожены более 15 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, минометный расчет и три автомобиля.
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