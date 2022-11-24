https://ria.ru/20221124/ataka-1833934852.html
Российские войска пресекли украинские атаки на Краснолиманском направлении
Российские войска пресекли украинские атаки на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 24.11.2022
Российские войска пресекли украинские атаки на Краснолиманском направлении
Российские войска пресекли попытки двух ротных тактических групп украинских военных атаковать в направлении двух населенных пунктов в ЛНР, заявили в четверг в... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T13:45
2022-11-24T13:45
2022-11-24T13:55
специальная военная операция на украине
россия
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украина
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Российские войска пресекли попытки двух ротных тактических групп украинских военных атаковать в направлении двух населенных пунктов в ЛНР, заявили в четверг в Минобороны РФ."На Красно-Лиманском направлении активными действиями российских войск пресечены попытки противника силами двух ротных тактических групп атаковать в направлении населенных пунктов Площанка и Червонопоповка Луганской народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что были уничтожены более 15 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, минометный расчет и три автомобиля.
https://ria.ru/20221124/ukraina-1833917104.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина
13:45 24.11.2022 (обновлено: 13:55 24.11.2022)
Российские войска пресекли украинские атаки на Краснолиманском направлении
Минобороны: российские войска пресекли украинские атаки на Краснолиманском направлении