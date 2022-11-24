https://ria.ru/20221124/asteroidy-1834027560.html
КНР разрабатывает программу предотвращения столкновения астероидов с Землей
КНР разрабатывает программу предотвращения столкновения астероидов с Землей - РИА Новости, 24.11.2022
КНР разрабатывает программу предотвращения столкновения астероидов с Землей
Китай разрабатывает программу предотвращения столкновения астероидов с Землей, заявил главный конструктор китайской программы исследования Луны У Вэйжэнь. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T17:44
2022-11-24T17:44
2022-11-24T17:44
россия-китай: главное
китай
земля
марс
космос
астероиды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758610751_0:312:2361:1640_1920x0_80_0_0_5fca1f77c67b3e7d0fb2aae95de4d04c.jpg
ПЕКИН, 24 ноя – РИА Новости. Китай разрабатывает программу предотвращения столкновения астероидов с Землей, заявил главный конструктор китайской программы исследования Луны У Вэйжэнь."Для предотвращения возможного столкновения астероидов с Землей Китай уже разрабатывает программу и в будущем осуществит миссию по защите от астероидов", - заявил У Вэйжэнь, которого цитирует агентство "Цайлянь".Он пояснил, что, согласно плану миссии, когда астероид пролетит мимо Марса, будет запущен исследовательский зонд для определения его орбиты, а потом ударный аппарат, который путем столкновения с астероидом должен будет изменить его орбиту."Это будет реализовано в ближайшие 10 лет", - добавил он.
https://ria.ru/20221117/fizika-1832120663.html
китай
земля
марс
космос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758610751_0:0:2187:1640_1920x0_80_0_0_6d34f71a41160bf936754c01e2da3ec0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, земля, марс, космос, астероиды
Россия-Китай: Главное, Китай, Земля, Марс, Космос, Астероиды