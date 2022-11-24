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КНР разрабатывает программу предотвращения столкновения астероидов с Землей - РИА Новости, 24.11.2022
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КНР разрабатывает программу предотвращения столкновения астероидов с Землей
КНР разрабатывает программу предотвращения столкновения астероидов с Землей - РИА Новости, 24.11.2022
КНР разрабатывает программу предотвращения столкновения астероидов с Землей
Китай разрабатывает программу предотвращения столкновения астероидов с Землей, заявил главный конструктор китайской программы исследования Луны У Вэйжэнь. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T17:44
2022-11-24T17:44
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ПЕКИН, 24 ноя – РИА Новости. Китай разрабатывает программу предотвращения столкновения астероидов с Землей, заявил главный конструктор китайской программы исследования Луны У Вэйжэнь."Для предотвращения возможного столкновения астероидов с Землей Китай уже разрабатывает программу и в будущем осуществит миссию по защите от астероидов", - заявил У Вэйжэнь, которого цитирует агентство "Цайлянь".Он пояснил, что, согласно плану миссии, когда астероид пролетит мимо Марса, будет запущен исследовательский зонд для определения его орбиты, а потом ударный аппарат, который путем столкновения с астероидом должен будет изменить его орбиту."Это будет реализовано в ближайшие 10 лет", - добавил он.
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китай, земля, марс, космос, астероиды
Россия-Китай: Главное, Китай, Земля, Марс, Космос, Астероиды
17:44 24.11.2022
 

КНР разрабатывает программу предотвращения столкновения астероидов с Землей

© Фото : Addy Graham/University of ArizonaХудожественное представление астероида Камоалева в системе Земля - Луна
Художественное представление астероида Камоалева в системе Земля - Луна - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© Фото : Addy Graham/University of Arizona
Художественное представление астероида Камоалева в системе Земля - Луна
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ПЕКИН, 24 ноя – РИА Новости. Китай разрабатывает программу предотвращения столкновения астероидов с Землей, заявил главный конструктор китайской программы исследования Луны У Вэйжэнь.
"Для предотвращения возможного столкновения астероидов с Землей Китай уже разрабатывает программу и в будущем осуществит миссию по защите от астероидов", - заявил У Вэйжэнь, которого цитирует агентство "Цайлянь".
Он пояснил, что, согласно плану миссии, когда астероид пролетит мимо Марса, будет запущен исследовательский зонд для определения его орбиты, а потом ударный аппарат, который путем столкновения с астероидом должен будет изменить его орбиту.
"Это будет реализовано в ближайшие 10 лет", - добавил он.
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