https://ria.ru/20221124/asteroidy-1834027560.html

КНР разрабатывает программу предотвращения столкновения астероидов с Землей

КНР разрабатывает программу предотвращения столкновения астероидов с Землей - РИА Новости, 24.11.2022

КНР разрабатывает программу предотвращения столкновения астероидов с Землей

Китай разрабатывает программу предотвращения столкновения астероидов с Землей, заявил главный конструктор китайской программы исследования Луны У Вэйжэнь. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T17:44

2022-11-24T17:44

2022-11-24T17:44

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ПЕКИН, 24 ноя – РИА Новости. Китай разрабатывает программу предотвращения столкновения астероидов с Землей, заявил главный конструктор китайской программы исследования Луны У Вэйжэнь."Для предотвращения возможного столкновения астероидов с Землей Китай уже разрабатывает программу и в будущем осуществит миссию по защите от астероидов", - заявил У Вэйжэнь, которого цитирует агентство "Цайлянь".Он пояснил, что, согласно плану миссии, когда астероид пролетит мимо Марса, будет запущен исследовательский зонд для определения его орбиты, а потом ударный аппарат, который путем столкновения с астероидом должен будет изменить его орбиту."Это будет реализовано в ближайшие 10 лет", - добавил он.

https://ria.ru/20221117/fizika-1832120663.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, земля, марс, космос, астероиды